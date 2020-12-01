Умерла бывший директор Пушкинского музея Ирина Антонова

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет. В музее она работала с 1945 года, а возглавляла его с 1961 года.

"Ирина Александровна скончалась", - заявили РИА Новости в пресс-службе музея. Там обещали предоставить подробности и официальный комментарий позже.

Искусствовед Антонова была директором Пушкинского музея с февраля 1961-го по июль 2013 года. Отойдя от руководства музеем, она заняла созданный специально для нее пост его президента.

Антонова - лауреат государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

Она покинула пост директора ГМИИ им. Пушкина в возрасте 91 года. Ее сменила галерист Марина Лошак, которая до этого была арт-директором московского музейно-выставочного объединения "Манеж".

Антонова была выпускницей МГУ. Она начала работать в ГМИИ еще в 1945 году. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

Став директором музея, она организовала такие масштабные международные выставки, как "Москва-Париж", "Москва-Берлин", "Россия-Италия", "Модильяни", "Пикассо" и другие.

Наряду с балериной Майей Плисецкой и оперной певицей Галиной Вишневской она была одной из трех женщин-полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством".

Музей имени Пушкина был создан в 1912 году, его открывали Николай II и императрица-мать Мария Федоровна. К моменту открытия были приобретены или получены в дар около девяти тысяч предметов искусства. В частности, в их число целиком вошла знаменитая коллекция египетских и восточных древностей, собранная сыном богатого купца и первым русским профессиональным египтологом Владимиром Голенищевым.

До 1917 года музей носил имя императора Александра III, потом был просто Государственным музеем изобразительных искусств, а в 1937 году, когда в СССР широко отмечалось 100-летие гибели Пушкина, получил нынешнее название.

После революции собрание пополнили богатые коллекции западной живописи, принадлежавшие семьям предпринимателей Морозовых и Щукиных. В Пушкинский музей передали также некоторые ценные экспонаты Эрмитажа.