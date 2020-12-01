Суд о госизмене в России признан несправедливым. ЕСПЧ вынес решение по делу физика Данилова

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

Автор фото, Viktor Khrebtov/TASS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) спустя почти 16 лет признал, что Россия нарушила права осужденного в 2004 году за госизмену на 13 лет физика Валентина Данилова. Данилов утверждал, что разглашенные им сведения не были секретными. ЕСПЧ признал нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Власти России должны выплатить ученому 21,1 тысячи евро.

Во вторник, 1 декабря, ЕСПЧ удовлетворил жалобу 72-летнего Данилова - известного специалиста по физике плазмы. В 1990-е годы он возглавлял теплофизический центр Красноярского государственного технического университета (КГТУ) и был членом политсовета красноярского отделения партии СПС.

Данилов обратился в ЕСПЧ 11 декабря 2004 года. На рассмотрение его дела в Страсбурге ушло почти 16 лет, ответчиками за это время выступали четверо сменявших друг друга уполномоченных России при ЕСПЧ.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу в 2007 году, а в 2015 году признал ее частично приемлемой, решив рассмотреть по существу вопросы о том, было ли уголовное дело в отношении Данилова несправедливым, обвинительный приговор непредсказуемым, произвольным и вынесенным в нарушение законодательства России, а присяжные и суд - беспристрастными.

Физик жаловался, что Россия нарушила его право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции о правах человека), требование наказания исключительно на основании закона (статья 7) и свободу выражения мнения (статья 10). Он утверждал, что был осужден за разглашение сведений, не являвшихся секретными, у него не было доступа к государственным тайнам на момент передачи информации китайской стороне, а нормы законодательства России в сфере государственной тайны были расплывчатыми.

ЕСПЧ признал, что суд по делу Данилова не был беспристрастным, поскольку четверо из 12 присяжных имели допуск к гостайне и контролировались ФСБ. При этом российский суд отказался провести с участием защиты перекрестный допрос 10 экспертов, чьи выводы привели к осуждению ученого, и отказался выслушать 17 экспертов в его защиту.

Признав нарушение статьи 6 (право на справедливый суд), ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу в части нарушения статей 7 и 10, признав, что центральный вопрос о том, разглашал ли Данилов государственную тайну, касался того, мог ли он оспорить выводы экспертов. Поскольку власти России отказали ему в этом праве, суд над Даниловым был несправедливым, решил ЕСПЧ.

ЕСПЧ также признал, что власти России нарушили требование конвенции о порядке рассмотрения дела (статья 38), отказавшись предоставить суду в Страсбурге материалы уголовного дела. Доводы России об отсутствии правовой процедуры для предоставления в международный суд информации, составляющей гостайну, ЕСПЧ отклонил.

В интервью "Радио Свобода" Данилов так комментировал причины возбуждения уголовного дела против себя: "Мне кажется, в ФСБ есть два отдела. Один отдел работает по развитию и поддержке международного сотрудничества ученых (особенно с Китаем), а другой отдел раскрывает преступления по выдаче гостайны в результате этого сотрудничества. Один сотрудник приходил и говорил: давай вперед, продвигай науку на китайские деньги, а потом приходит другой и говорит, а у нас к вам вопросы, попрошу вас в камеру".

В чем обвиняли Данилова

В ноябре 1998 года Данилов переписывался с двумя китайцами из Ланьчжоуского института физики Китайской академии космической техники, входившего в состав Китайской ракетно-космической корпорации. Ему предложили разработать симулятор космического излучения для моделирования воздействия космического пространства на искусственные спутники Земли и разработку программного обеспечения.

Данилов подготовил предварительное техническое задание для изготовления этого прибора и 11 марта 1999 года подписал контракт с китайской компанией, который должен был принести его институту около трети миллиона долларов.

В 2000 году ФСБ возбудила против Данилова дело о разглашении секретной информации, предположив, что это произошло во время переговоров с китайцами между ноябрем 1998 года и мартом 1999 года.

В феврале 2001 года физика арестовали по обвинению в госизмене - разглашении государственной тайны и мошенничестве (статьи 275 и 159 УК РФ). Его обвиняли в присвоении на основании подложных финансовых документов у университета 466 тысяч рублей. Экспертные заключения под грифом ДСП (для служебного пользования) указывали, что техническое задание к контракту с китайцами содержало секретные сведения.

Дело Данилова слушалось в Красноярске в закрытом режиме. Один из присяжных заявил, что физика привлекли к уголовной ответственности по политическим мотивам. Но обвинение заявило отвод присяжному и он был заменен. Несколько российских ученых обратились к суду первой инстанции с письмом о том, что разглашенные им сведения не содержали какой-либо секретной информации.

В 2002 году Красноярский краевой суд вернул уголовное дело Данилова на дополнительное расследование. Суд признал, что в обвинительном заключении не было описания конкретных доказательств вины Данилова, он не знал, в чем обвиняется и потому был лишен права на защиту. Новых доказательств преступлений следователи не нашли, но повторно предъявили прежнее обвинение.

В сентябре 2002 года Данилова освободили из-под стражи под подписку о невыезде. В 2003 году присяжные его полностью оправдали. Верховный суд в 2004 году отменил оправдательный приговор, признав, что на вердикт присяжных повлияли нарушения в ходе процесса, в частности - нарушение тайны совещательной комнаты.

Дело пошло по новому кругу и в ноябре 2004 года новый состав присяжных признал Данилова виновным по всем статьям обвинения. Присяжные вынесли обвинительный вердикт без изучения доказательств за и против разглашения Даниловым государственной тайны. Судья счел, что вопросы относимости к госайне он должен решать сам.

В ноябре 2004 года Данилова приговорили к 14 годам колонии и выплате 455 тысяч рублей, Верховный суд России сократил срок до 13 лет. Большую часть этого срока ученый отсидел в колонии в Красноярском крае. Он был освобожден условно-досрочно в 2012 году. Сейчас Данилов живет в Новосибирске.

Как защищался Данилов

Данилов вину не признал. Защита настаивала на том, что физик передал китайцам материалы, которые не являлись секретными. Об этом свидетельствовала и экспертиза ряда НИИ, которую суд проигнорировал.

В свою очередь, экспертизу по ходатайству обвинения выполняли сотрудники МГТУ им. Баумана Сычев и Панин, которые до этого были экспертами по делу другого осужденного за шпионаж ученого Анатолия Бабкина. У Бабкина и Данилова были разные специализации, так что эксперты оказались специалистами в совершенно разных сферах науки - физике плазмы и гидродинамике. Один из них и вовсе закончил институт физкультуры.

Данилов, обжалуя приговор, настаивал, что состав присяжных был незаконным, а экспертиза некачественной и ошибочной.

Защита безуспешно заявляла отвод 11 присяжным. Адвокаты утверждали, что один из присяжных был судим за совершение административных правонарушений, другой был фигурантом расследования хищения наркотиков по месту его работы, у третьей сын находился в розыске. Дочь четвертого присяжного была замужем за сотрудником ФСБ, еще один присяжный был связан с ФСБ по работе.

Были нарушения, по мнению защиты, связанные и с другими присяжными - из-за возраста, из-за их допуска к гостайне, из-за наличия друзей среди присяжных заседателей и из-за работы в СМИ. Списки кандидатов в присяжные вопреки закону не были опубликованы заранее,

Присяжным, по мнению защиты, была предоставлена неполная информация, опровергнуть доказательства секретности спорных сведений адвокатам не дали. В чем тогда присяжные сочли физика виновным, осталось не ясным.

"Мемориал" отмечал, что оценить объективность суда по итогам закрытого судебного процесса было невозможно, хотя, например, дело в части обвинения в мошенничестве вообще не касалось гостайны.

Крупные ученые в ходе процесса подтверждали, что основные результаты исследований Данилова были давно опубликованы в открытых изданиях. Лауреат Нобелевской премии академик Виталий Гинзбург назвал "шпионские" дела ученых Данилова, а также осужденного по другому делу Игоря Сутягина "липовыми процессами, организованными определенными кругами, которые хотят заработать на этом деле капитал". Академик заявлял, что "такие процессы наносят огромный вред нашей стране".