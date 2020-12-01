Взволновавший публику столб в штате Юта пропал, но похожий объявился в Румынии

Автор фото, Reuters

История загадочного металлического столба в американском штате Юта получила продолжение. Он исчез так же загадочно, как появился, но очень похожий на него объект был обнаружен на другом конце земли, в Румынии.

Как сообщает британская газета Mirror, новый столб впервые заметили 26 ноября на холме Батка Доамней в городе Пятра-Нямц, рядом с известной исторической достопримечательностью, руинами дакской крепости Петродава.

Как и его американский собрат, европейский столб имеет высоту около 4 м, треугольную форму в разрезе, и сделан из блестящего металла, хотя не является его копией. Точно так же неизвестно, кто и зачем его установил.

Власти недовольны."Это охраняемая территория, где ведутся археологические раскопки. Прежде чем устанавливать там что бы то ни было, следовало получить разрешение министерства культуры", - заявила городской уполномоченный по культурному наследию Роксана Жосану.

Пришельцы или шутники?

Первый столб был случайно обнаружен в пустыне в округе Ред Рок штата Юта 18 ноября сотрудниками природоохранного ведомства, занимавшимися подсчетом баранов-толсторогов с вертолета.

Последний раз район фотографировали с воздуха в 2016 году. Тогда столба не было.

Власти не указали местонахождение монолита, чтобы люди не рисковали собой, но искатели приключений вскоре до него добрались.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дэвид Сурбер стал первым, кому удалось самостоятельно найти металлический столб в Красном каньоне

В соцсетях установку загадочного объекта приписывали анонимному скульптору-конструктивисту, фанатам фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея: 2001", в котором инопланетяне давали человечеству знать о своем существовании установкой здесь и там загадочных черных обелисков, и даже самим пришельцам.

Ровно через 10 дней столб исчез так же необъяснимо, как возник. В авторстве так никто и не признался.

В отличие от первого, второй столб появился в населенном месте.