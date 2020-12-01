Бразильский город оказался на осадном положении из-за бандитского налета

Хорошо вооруженная моторизованная банда вскоре после полуночи по местному времени (начало седьмого утра по времени Москвы) ворвалась в город Крисиума на атлантическом побережье Бразилии, стреляя куда попало и грабя отделения банков.

Примерно через два часа мэр города Клесио Сальваро написал в "Твиттере", что бесчинства продолжаются, и попросил сограждан не выходить из домов, пока экстренно вызванные подразделения военной полиции штата Санта-Катарина (примерный аналог американской и российской Нацгвардии) не наведут порядок.

"Город на осадном положении. Это масштабное ограбление, преступники очень хорошо подготовились. Как мэр Крисиумы, призываю вас беречь себя, родных и близких. Будем верить в полицию Санта-Катарины", - заявил он.

В городе были слышны стрельба и взрывы, сообщает New York Times.

Бразильский новостной сайт Globo написал, что преступники вламывались в отделения банков и разбивали банкоматы. Чтобы помешать передвижениям полиции, они устраивали пожары и перегораживали улицы, в частности, заблокировали тоннель на въезде в город по главной автомагистрали.

Позднее пришло сообщение, что их главной целью было местное отделение государственного банка, Banco do Brasil. Мэр говорил о "четырех или пяти" точках в городе.

Комментариев от Banco do Brasil пока не поступало.

Городское управление полиции подверглось обстрелу.

В соцсетях появились видео налетчиков, въезжающих в город колонной черных машин и стреляющих во все стороны, и прохожих, подбирающих с земли разлетевшиеся банкноты. Четверо были за это задержаны, у них отобрали в общей сложности 800 тыс. реалов (около 150 долларов).

По данным бразильских СМИ, ранены два человека, банковский охранник и полицейский. Шестеро были взяты в заложники, но позднее освобождены, и чувствуют себя нормально.

Сообщается, что у преступников имелись не только автоматы, но и гранатометы.

"Понятия не имею, кто эти люди и откуда взялись, но они профессионалы, - заявил мэр Сальваро радиостанции "Гаучо". - Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным".

Командир военной полиции штата Кристиан Андраде описал нападавших как "специализирующуюся на ограблении банков банду с длинноствольным оружием" и подтвердил, что один из пострадавших - его подчиненный.

Согласно поступающим сообщениям, к шести утра по местному времени налетчики организованно покинули Крисиуму на 30-40 автомобилях и удалились по шоссе в направлении города Порту-Алагри.

Клесио Сальваро заявил сайту Globo, что полиция ради безопасности граждан не открывала огонь в городской черте, и преследует преступников.

По неподтвержденным официально данным, за городом удалось задержать четверых из них, отбить около десяти принадлежавших налетчикам машин и вернуть часть захваченных денег. Сколько всего было похищено, пока неизвестно.

Крисиума - город на юге Бразилии с населением в 133 тыс. человек (по данным переписи 2010 года), известный производством керамики и кафеля.

Подобный налет там действительно случился впервые, но для страны в целом не является чем-то из ряда вон выходящим.

Уровень преступности в Бразилии - один из самых высоких в мире. В 2019 году только в штате Сан-Паулу произошло 21 банковское ограбление, в первой половине нынешнего года - 14.

Рейды многочисленных банд на небольшие города со стрельбой и перекрытием дорог, обычно в ночное время, были в Бразилии типичным явлением в 1920-30-х годах и возродились в последние пять лет, заявил Би-би-си бразильский эксперт по безопасности Гуараки Мингарди. Их мишенью являются местные отделения банков или фирмы, занимающиеся инкассацией и перевозкой ценностей.

В апреле 2017 года бразильские бандиты осуществили нашумевший дерзкий налет не в своей стране, а в соседнем Парагвае.

Рейды, подобные имевшему место в Крисиуме, обычно приписывают самой известной в Бразилии криминальной группировке под названием "Первая столичная команда".

По словам Гуараки Мингарди, она обычно осуществляет планирование и руководство операцией, а в качестве ударной силы подряжает неорганизованных преступников, которых снабжает оружием, и с которыми делит добычу в случае успеха.

Нередко налетчикам удается скрыться до прибытия полиции, поскольку они четко распределяют между собой роли и действуют быстро.

Два самых известных современных покушения на банки случились в Бразилии в 2005-м и 2017-м годах, но тогда преступники действовали не открыто, а при помощи подкопов.

В первом случае они сняли дом в квартале от банка, в городе Форталеза, открыли для прикрытия магазин цветов и саженцев, три месяца рыли 80-метровый тоннель и похитили 50,8 млн долларов.