Бразильский город оказался на осадном положении из-за бандитского налета
Хорошо вооруженная моторизованная банда вскоре после полуночи по местному времени (начало седьмого утра по времени Москвы) ворвалась в город Крисиума на атлантическом побережье Бразилии, стреляя куда попало и грабя отделения банков.
Примерно через два часа мэр города Клесио Сальваро написал в "Твиттере", что бесчинства продолжаются, и попросил сограждан не выходить из домов, пока экстренно вызванные подразделения военной полиции штата Санта-Катарина (примерный аналог американской и российской Нацгвардии) не наведут порядок.
"Город на осадном положении. Это масштабное ограбление, преступники очень хорошо подготовились. Как мэр Крисиумы, призываю вас беречь себя, родных и близких. Будем верить в полицию Санта-Катарины", - заявил он.
В городе были слышны стрельба и взрывы, сообщает New York Times.
Бразильский новостной сайт Globo написал, что преступники вламывались в отделения банков и разбивали банкоматы. Чтобы помешать передвижениям полиции, они устраивали пожары и перегораживали улицы, в частности, заблокировали тоннель на въезде в город по главной автомагистрали.
Позднее пришло сообщение, что их главной целью было местное отделение государственного банка, Banco do Brasil. Мэр говорил о "четырех или пяти" точках в городе.
Комментариев от Banco do Brasil пока не поступало.
Городское управление полиции подверглось обстрелу.
В соцсетях появились видео налетчиков, въезжающих в город колонной черных машин и стреляющих во все стороны, и прохожих, подбирающих с земли разлетевшиеся банкноты. Четверо были за это задержаны, у них отобрали в общей сложности 800 тыс. реалов (около 150 долларов).
По данным бразильских СМИ, ранены два человека, банковский охранник и полицейский. Шестеро были взяты в заложники, но позднее освобождены, и чувствуют себя нормально.
Сообщается, что у преступников имелись не только автоматы, но и гранатометы.
"Понятия не имею, кто эти люди и откуда взялись, но они профессионалы, - заявил мэр Сальваро радиостанции "Гаучо". - Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным".
Командир военной полиции штата Кристиан Андраде описал нападавших как "специализирующуюся на ограблении банков банду с длинноствольным оружием" и подтвердил, что один из пострадавших - его подчиненный.
Согласно поступающим сообщениям, к шести утра по местному времени налетчики организованно покинули Крисиуму на 30-40 автомобилях и удалились по шоссе в направлении города Порту-Алагри.
Клесио Сальваро заявил сайту Globo, что полиция ради безопасности граждан не открывала огонь в городской черте, и преследует преступников.
По неподтвержденным официально данным, за городом удалось задержать четверых из них, отбить около десяти принадлежавших налетчикам машин и вернуть часть захваченных денег. Сколько всего было похищено, пока неизвестно.
Крисиума - город на юге Бразилии с населением в 133 тыс. человек (по данным переписи 2010 года), известный производством керамики и кафеля.
Подобный налет там действительно случился впервые, но для страны в целом не является чем-то из ряда вон выходящим.
Уровень преступности в Бразилии - один из самых высоких в мире. В 2019 году только в штате Сан-Паулу произошло 21 банковское ограбление, в первой половине нынешнего года - 14.
Рейды многочисленных банд на небольшие города со стрельбой и перекрытием дорог, обычно в ночное время, были в Бразилии типичным явлением в 1920-30-х годах и возродились в последние пять лет, заявил Би-би-си бразильский эксперт по безопасности Гуараки Мингарди. Их мишенью являются местные отделения банков или фирмы, занимающиеся инкассацией и перевозкой ценностей.
В апреле 2017 года бразильские бандиты осуществили нашумевший дерзкий налет не в своей стране, а в соседнем Парагвае.
Рейды, подобные имевшему место в Крисиуме, обычно приписывают самой известной в Бразилии криминальной группировке под названием "Первая столичная команда".
По словам Гуараки Мингарди, она обычно осуществляет планирование и руководство операцией, а в качестве ударной силы подряжает неорганизованных преступников, которых снабжает оружием, и с которыми делит добычу в случае успеха.
Нередко налетчикам удается скрыться до прибытия полиции, поскольку они четко распределяют между собой роли и действуют быстро.
Два самых известных современных покушения на банки случились в Бразилии в 2005-м и 2017-м годах, но тогда преступники действовали не открыто, а при помощи подкопов.
В первом случае они сняли дом в квартале от банка, в городе Форталеза, открыли для прикрытия магазин цветов и саженцев, три месяца рыли 80-метровый тоннель и похитили 50,8 млн долларов.
Другая попытка имела место в Сан-Паулу. Полиция вовремя обнаружила тоннель к отделению Banco de Brasil, оборудованный электрическим освещением и вентиляцией, и задержала 16 злоумышленников.