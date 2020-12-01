Коронавирус в мире: заразился гонщик Льюис Хэмилтон, уволился главный советник Трампа по пандемии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Льюис Хэмилтон выиграл первую, но пропустит вторую гонку Гран-при в Бахрейне

Льюис Хэмилтон, cамый успешный пилот "Формулы-1" в истории, на карантине после положительного теста на коронавирус. В США уволился главный советник Трампа по пандемии, который сомневался в масках. В Великобритании выпустили правила о том, как праздновать Рождество безопасно. Эти и другие новости о пандемии коронавируса - в нашей ежедневной подборке.

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 64 миллионам, скончались после диагноза Covid-19 почти полтора миллиона человек.

Ковид у Льюиса Хэмилтона

У британского гонщика Льюиса Хэмилтона, который недавно стал семикратным чемпионом "Формулы-1", выявили коронавирус. Теперь ему придется пропустить вторую гонку Гран-при в Бахрейне, назначенную на 6 декабря.

Результат теста был объявлен во вторник, и Хэмилтон, который выступает за команду "Мерседес", должен 10 дней самоизолироваться в гостиничном номере. Это также ставит под вопрос его участие в финале сезона "Формулы-1", который пройдет в Абу-Даби 13 декабря.

Представители команды Хэмилтона в своем заявлении рассказали, что в понедельник утром - после воскресного Гран-при в Бахрейне, на котором он победил, - у гонщика появились легкие симптомы. Когда анализ показал положительный результат, Хэмилтон предоставил список близких контактов для оповещения. Были предприняты все процедуры, предписанные "Формулой-1" и Международной федерацией автоспорта, для того, чтобы спортивное мероприятие в выходные не сорвалось, заверили представители "Мерседес".

"Помимо легких симптомов он в форме и чувствует себя хорошо, и вся команда шлет ему пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении "Мерседес".

В США уволился главный советник Трампа по коронавирусу, сомневавшийся в масках

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Атлас стал советником Трампа в августе

В США ушел в отставку специальный советник президента Трампа по коронавирусу Скотт Атлас. Радиолог по профессии, Атлас не имел опыта работы в области вирусных заболеваний. Он был известен сомнениями по поводу ношения масок и разногласиями с остальными членами рабочей группы по борьбе с пандемией.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи в интервью Би-би-си сказал, что ситуация в США сейчас хуже, чем за все время пандемии. "Кривая идет вверх очень резко, и каждый день такое ощущение, что мы ставим новый рекорд", - заявил врач.

В твите, посвященном своей отставке, Атлас поблагодарил Трампа за возможность поработать на благо американского народа, добавив, что он "всегда полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния".

Профессор нейрорадиологии и сотрудник консервативного Гуверовского института при Стэнфордском университете, Атлас стал советником Трампа в августе. Помимо сомнений насчет пользы от ношения масок он также выступал против локдаунов и за стратегию коллективного иммунитета в борьбе с пандемией.

В ноябре он вызвал возмущение своим твитом, в котором призвал жителей Мичигана "восстать" против ограничительных мер местных властей. За несколько недель до этого была похищена губернатор штата Гретхен Уитмер - предположительно, активистами группы, агрессивно настроенной против попыток правительства справиться с пандемией.

Также в США министр здравоохранения Алекс Азар заявил, что власти страны готовы к тому, чтобы начать распространять вакцину Pfizer c середины декабря - спустя несколько дней после встречи Администрации по делам продовольствия и медкаментов с ее советниками, назначенной на 10 декабря.

В Британии выпустили правила для рождественских мероприятий

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рождественские рынки разрешены в регионах с менее высоким уровнем распространения коронавируса

В выходные британское правительство опубликовало рекомендации по поводу традиционных рождественских мероприятий.

Стучать в двери домов и петь рождественские псалмы на пороге можно - если в хоре не больше шести человек, и они стоят в двух метрах от входной двери. Кроме того, те участники хора, которые не живут вместе, также должны быть на расстоянии двух метров друг от друга.

В школах традиционные рождественские спектакли могут проводиться, если все дети в них - из их существующего школьного "пузыря", не пересекающегося с другими классами. В тех областях страны, где уровень заражений средний, на спектакли могут приходить родители, при условии, что они будут сидеть на расстоянии. В регионах с высоким уровнем распространения инфекции спектакли будут показывать родителям через интернет.