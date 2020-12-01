Китайская миссия "Чанъэ-5" готовится к прилунению. Она доставит на Землю 2 кг лунной породы

Автор фото, CNSA Подпись к фото, Китайский зонд заметно превосходит по своим характеристикам советские и американские аппараты 60-х-70-х годов

Китайский космический аппарат готовится к посадке на Луне, чтобы впервые за 40 с лишним лет доставить на Землю образцы лунной породы.

Посадочный модуль миссии "Чанъэ-5" (названной так в честь китайской богини Луны) успешно отделился от орбитального блока и, если все пройдет успешно, окажется на поверхности спутника через несколько часов.

Космический аппарат стартовал с Земли 23 ноября и пять дней спустя вышел на лунную орбиту. Аппарат должен прилуниться у вулканического пика Рюмкера в Океане Бурь, который находится на видимой стороне Луны, чтобы собрать 2 кг реголита. Эта часть спутника ранее не изучалась.

"Космический аппарат работает превосходно, и коммуникация с Землей проходит в штатном режиме", - цитирует агентство Синьхуа слова Китайского национального космического управления.

Чтобы добыть образцы породы, космическому аппарату предстоит пробурить лунную поверхность на глубину около 2 м и собрать образцы реголита - рыхлой почвы и обломков породы.

Одновременно роботизированная рука модуля будет сгребать слой породы с поверхности. В общей сложности модуль должен собрать по крайней мере 2 кг породы, хотя его контейнеры рассчитаны на 4 килограмма.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Watch the moment the Chang'e-5 mission launches

Спускаемый модуль оснащен также спектрометром, работающим в ближнем инфракрасном диапазоне, и радаром, способным сканировать почву под аппаратом.

В отличие от предыдущих моделей этой серии, "Чанъэ-5" не оснащен нагревательными приборами на случай холодной лунной ночи, поэтому забор грунта придется осуществлять в дневное время. На это, предположительно, понадобится один лунный день, который равен 14-и земным.

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Момент пуска стал настоящим триумфом для китайских инженеров

После завершения операции по сбору образцов грунта они будут помещены во взлетный модуль, который стартует с поверхности Луны и пристыкуется к орбитальному модулю. Там образцы снова будут перегружены - уже в возвращаемый модуль, после чего корабль покинет лунную орбиту и должен будет приземлиться в середине декабря во Внутренней Монголии - автономном районе на севере КНР.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после США и Советского Союза, которой удастся доставить на землю образцы лунного грунта.