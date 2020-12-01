В России вызывают на допросы свидетелей действий нацистов в Сталинграде. Ветераны получили повестки

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Следственный комитет начал вызывать на допросы очевидцев Сталинградской битвы в рамках расследования уголовного дела о геноциде советских граждан, предположительно совершенном немецкими войсками.

Повестка о вызове к следователю для проведения следственных действий пришла 94-летнему волгоградцу Василию Н., пишет "Новая газета". В повестке говорится, что по статье ст. 357 УК ("Геноцид") расследуется дело об убийствах не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области, совершенных с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года (день окончания Сталинградской битвы), которое совершили немецкие захватчики.

"В связи с вышеизложенным возникла необходимость в Вашем допросе в качестве свидетеля вышеуказанных событий", - написано в документе.

Дата допроса Василия Н. назначена на 1 декабря, пишет "Новая газета", публикуя повестку. Пожилых очевидцев битвы вызывают в Следственный комитет, несмотря на то что в Волгоградской области, как и в других российских регионах, действует режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Повестку из ящика забрал внук волгоградца Денис Чистяков, который заявил изданию, что не будет рассказывать о ней дедушке, чтобы не подорвать его здоровье. Он возмутился подобной формой беседы о Сталинградской битве, которую предложили его деду.

"На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия", - сказал он изданию. Чистяков сообщил, что сам связался со следователем, который с пониманием отнесся к возмущению и пообещал не применять санкций за отказ явиться на допрос.

По словам следователя, которые приводит издание, аналогичные повестки рассылаются по всей России. Только в Центральном районе Волгограда - 80 адресатов таких повесток. Следователь Антон Онопченко, указанный в опубликованной газетой повестке, не ответил на звонки Би-би-си. Прадед Онопченко - сам ветеран Великой отечественной, следователь публиковал рассказ о нем на сайте СК в мае этого года.

Источник "Новой" в СК уточнил, что "основные следственные действия [по этому делу] - это все-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов".

Уголовное дело "о массовых убийствах мирных граждан" возбудили в июле этого года. В СКР намерены установить, кто из числа немецких военных и их пособников был причастен к этим преступлениям и избежал наказания. Дело возбудили после проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан. Проверка архивов, по итогам которой появилось дело, шла в рамках мемориальной акции "Без срока давности", которую запустили в 23 субъектах России, среди которых Волгоградская область. Цель проекта - "сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР".

В Следственном комитете отмечали, что во время оккупации Сталинградской области немецкие военные "зверски расправлялись" с местными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых "морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей".

В ведомстве заявили, что есть документальные свидетельства убийств мирных жителей в Дзержинском районе Сталинграда, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное и Шелестово, на хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный и Тормосино (сейчас - хутор Тормосин), в станицах Верхне-Курмоярская и Нижне-Чирская. В последней, как сообщают в СКР, немцы расстреляли воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15 лет.