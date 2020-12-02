"Россия в упадке, но еще опасна" - доклад НАТО о стратегии на десятилетие

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После украинских событий союзники по НАТО укрепили восточный фланг альянса, отправив небольшие дополнительные подразделения в страны Балтии и Польшу. На фото - самоходка бундесвера "Panzerhaubitze 2000" на учениях в Литве в 2018 году.

Россия - увядающая держава, но она все еще опасна, и блок НАТО должен противостоять ей решительно, дружно и без попыток вернуться к сотрудничеству с Москвой, закрыв глаза на проблемы (business as usual) - об этом говорится в новом докладе о стратегии НАТО на ближайшие десять лет.

"По экономическим и социальным меркам Россия - увядающая держава, но она показала, что способна на территориальную агрессию, и, скорее всего, останется главной угрозой для НАТО в ближайшее десятилетие", - говорится в обнародованном во вторник докладе группы экспертов из разных стран НАТО под председательством бывшего министра обороны Германии Томаса де Мезьера и бывшего заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла.

Авторы доклада предлагают укреплять возможности НАТО по противостоянию угрозам со стороны России, расширять сотрудничество с желающими вступить в НАТО Украиной и Грузией, а также быть готовыми к ужесточению санкций против Москвы.

Доклад составлен для руководства НАТО в рамках инициированного генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом обсуждения стратегии НАТО в следующие десять лет, до 2030 года.

"Я продолжу консультации [о стратегии альянса и содержании доклада] с гражданским обществом, парламентариями, молодыми лидерами, частным сектором и, конечно, с союзниками по НАТО. Затем я подготовлю свои рекомендации лидерам стран НАТО к их встрече в следующем году", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел альянса.

Авторы доклада напоминают, что в последней "Стратегической концепции НАТО", опубликованной в 2010 году, ставилась цель стратегического партнерства с Россией, а Китай не упоминался вообще. С тех пор все изменилось, пишут эксперты: во-первых, Россия отвергла приглашения Запада к партнерству, во-вторых, Китай стал ведущей державой и начинает угрожать интересам стран НАТО.

В этом новом 67-страничном докладе Россия упоминается 101 раз, Китай - 104.

Правда, Россию авторы все же ставят на первое место - потому что, как они объясняют, она - рядом и представляет непосредственную угрозу членам альянса.

Автор фото, Getty/TASS Подпись к фото, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-своему выполняет рекомендации авторов доклада: он одновременно и соперничает, и сотрудничает с Россией Путина в Сирии, Ливии и Карабахе.

В докладе перечисляются прежние претензии НАТО к России, в частности, то, что она "незаконно и неправомерно аннексировала Крым и вторглась и оккупировала часть восточной Украины", продолжает оккупировать часть международно признанной территории Грузии и мешать сближению Грузии и Украины с НАТО, наращивает силы в Балтийском море, в Черноморье и в Арктике и вообще "добивается гегемонии в отношении своих владений советского периода".

Кроме того, авторы напоминают о выходе России из договоров о контроле над вооружениями и о применении боевых отравляющих веществ на территории стран НАТО (имеется в виду отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Британии, но их имена не не называются).

Эксперты рекомендуют НАТО продолжать и развивать т.н. "двухтрековую" политику в отношении России, то есть, жестко противостоять угрозам с ее стороны, но и поощрять попытки разрядки напряженности, если Москва их предпримет.

Динамичное ужесточение санкций

"Альянс должен обсудить динамичную схему (поведения), в которой он будет предпринимать шаги, повышающие цену агрессивного поведения России (например, координированное ужесточение санкций вместо простого их продления, в зависимости от поведения России, разоблачение тайных действий России в Украине и т.д.) и в то же время поддерживать примирительные политические жесты, направленные на контроль над вооружениями и меры по снижению рисков", - говорится в докладе.

Авторы напоминают и о "гибридных" угрозах со стороны России, в том числе в информационной сфере и киберпространстве, и предлагают НАТО гораздо чаще и регулярнее проводить совещания политиков, военных, экспертов и общественных деятелей на эту тему.

Эксперты, работавшие над докладом, особо подчеркивают, что в новой международной атмосфере возобновившегося геополитического противостояния альянсу НАТО крайне необходимо сохранять и укреплять внутреннее единство.

"НАТО критически нуждается в политическом единстве по первоочередным вопросам просто в силу масштаба угроз, в особенности - перед одновременным геополитическим и идеологическим вызовом со стороны России и Китая", - говорится в докладе.

Пожелания сплоченности

Как на практике добиться этого единства, эксперты не говорят, а лишь призывают страны альянса быть верными демократическим принципам и союзническим обязательствам, выполнять свои обещания относительно военных ассигнований, а также воздерживаться от применения вето по эгоистичным мотивам.

В докладе не приводятся конкретные примеры, но агентство Рейтер напоминает, что Венгрия в свое время блокировала планы расширения сотрудничества НАТО с Украиной, а Турция - с Израилем.

Угрозой единству НАТО в последние годы многие в альянсе считали действия и заявления президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но впрямую эти страны и лидеры в докладе не поименованы.

Призывая к единству, авторы доклада одновременно предлагают сделать так, чтобы члены альянса могли при необходимости действовать, даже если единства достичь не удалось.