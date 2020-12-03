Въезд по баллам. Британия начала прием заявок на визы по новой системе

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пересечь границу Британии, чтобы остаться, с Нового года можно будет лишь набрав 70 баллов

Британия на этой неделе начала прием ходатайств о рабочих визах по новой балльной системе. Новые правила вступят в силу с 1 января, когда граждане стран ЕС лишатся права свободно селиться в Великобритании, и касаются всех иностранцев.

По новым иммиграционным правилам, которые британское правительство разработало в связи с выходом страны из Евросоюза, любой желающий жить и работать в Британии может получить это право на срок до пяти лет почти автоматически, если он соответствует определенным критериям, то есть набирает необходимое количество баллов - не меньше 70.

Всего критериев девять, при этом трем из них - приглашение на работу от реально работающей в Британии фирмы или организации, соответствующая квалификация и владение английским - трудовой мигрант должен соответствовать обязательно. В сумме эти три критерия дают 50 баллов.

Остальные шесть критериев - размер будущей зарплаты, ученая степень, работа по дефицитной специальности и тому подобное - применяются выборочно. То есть, иммигрант может соответствовать лишь части из них, главное, чтобы сумма баллов дотягивала до 70.

Минимальная необходимая зарплата для желающих работать в Великобритании предварительно установлена на уровне 25,6 тыс. фунтов в год (примерно 34,3 тыс. долларов США, 28,4 тыс. евро или 2,56 млн рублей по нынешнему курсу). Средняя годовая британская зарплата в прошлом году составила около 29 тыс. фунтов.

Если приглашающая фирма гарантировала 25,6 тыс. фунтов или больше в год, иммигрант получает 20 баллов и с ними - нужную сумму в 70 баллов.

Но если иммигрант едет на работу по специальности, в которой Британии в данный момент не хватает работников (например, медсестрой или медбратом), то за это он тоже получит 20 баллов, и в таком случае сможет приехать на меньшую зарплату (но не меньше 20 480 фунтов в год).

Ходатайство о рабочей визе обойдется в сумму от 610 до 1408 фунтов.

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Льготные варианты

Рабочую британскую визу можно получить и в обход балльной системы, но для этого нужно быть выдающимся талантом.

Для привлечения таких талантов британское правительство ввело три схемы выдачи рабочих виз: "талант мирового масштаба", "стартап" и "инноватор".

Главное, что нужно для получения визы по одной из этих схем - поддержка уполномоченных британских организаций ученых, деятелей искусств или предпринимателей.

Кроме выдающихся и подающих большие надежды личностей, Британия собирается по мере необходимости привлекать и совсем низкоквалифицированных работников: правительство намерено ввести специальные квоты для сезонных рабочих, приезжающих на уборку овощей и фруктов.

Подробно о новых правилах можно прочитать здесь (документ на английском языке).

Автор фото, AFP Подпись к фото, "К брекситу - будь готов". В голландском портовом Роттердаме готовятся к проблемам на таможенной границе с Британией после реального брексита 1 января. Нововведения, однако, ждут не только грузоперевозчиков, но и пассажиров

Полгода без визы

Граждане стран Евросоюза до конца года еще могут поселиться в Великобритании без всяких баллов и приглашений. Для этого нужно лишь приехать до 31 декабря, а затем, до середины следующего года, подать онлайн-заявку по очень простой "процедуре поселения" (settlement scheme).

Эта процедура была введена как переходная мера, чтобы у граждан стран ЕС, приехавших в Британию как часть общеевропейского пространства, не возникло проблем из-за выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Практически все граждане стран ЕС, уже живущие в Британии, уже получили право без лишней бюрократии жить в стране и дальше: по данным правительства, по "процедуре поселения" к концу сентября зарегистрировалось 3,7 млн человек.

Британия формально вышла из ЕС 31 января этого года, но фактически на весь переходный период до 31 декабря остается частью единого европейского пространства.