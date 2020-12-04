Закариас вместо Цеппелина - Германия уберет нацистское наследие из фонетического алфавита

В Германии решили очистить свой фонетический алфавит, который используется для диктовки по буквам, от нацистского наследия и вернуть в него еврейские имена. Но только временно.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Этот фонетический алфавит, которым немцы пользуются уже десятки лет, является наследием нацистов - и будет заменен

Во всем мире известен англоязычный фонетический алфавит - Альфа, Браво, Чарли (Alpha, Bravo, Charlie) и так далее - который используется для передачи слов по буквам по радио (в военном деле и в авиации, например) или по телефону.

Но у немцев есть свой аналогичный фонетический алфавит, который был разработан еще в конце XIX века и который почти полностью состоит из имен.

В 1934 году нацисты отредактировали этот алфавит, заменив еврейские имена на германские имена и слова. Так, вместо "Самуэля" в алфавите оказался "Зигфрид" (Samuel - Siegfried), вместо "Закариаса" - "Цеппелин" (Zacharias - Zeppelin), вместо "Давида" - "Дора" (David - Dora), а вместо "Натана" - "Северный полюс" (Nathan - Nordpol).

В нацистской мифологии Северный полюс считался родиной арийской расы.

Часть этих правок была отменена сразу после падения нацистского режима, но часть - осталась, и в этом измененном виде немецкий фонетический алфавит существует до сих пор. Многие немцы используют его, совершенно не задумываясь о правках, внесенных нацистами 86 лет назад.

Но о них задумались активисты борьбы с антисемитизмом.

"В одной только этой замене "Натана" на "Северный полюс", которой мы следуем до сих пор, видно, как глубоко в наш язык и в наше мышление проникли нацистские идеи - так, что никто даже не задает вопросов", - сказал в интервью общественному радио Германии инициатор возвращения "донацистского" варианта алфавита Микаэль Блуме.

Микаэль Блуме - омбудсмен земли Баден-Вюртемберг по антисемитизму. Должности таких омбудсменов, как уточняет британская газета Guardian, недавно были введены в 13 из 16 земель Германии.

Алфавит из городов

По инициативе Блуме в обращение будет официально возвращен "донацистский", т.н. Веймарский вариант алфавита - но только на время.

Теперь разработкой совершенно нового фонетического алфавита займется Германский институт стандартизации.

Проект новой версии будет вынесен на всенародное обсуждение, а принять ее планируется в 2022 году. При этом буквы в ней, скорее всего, будут обозначены названиями городов.