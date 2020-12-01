Отставка после "гей-оргии". Из Европарламента ушел депутат Сайер от венгерской партии Фидес, выступающей против прав ЛГБТ

Автор фото, AFP Подпись к фото, Йожеф Сайер - один из основателей партии Фидес и близкий соратник премьер-министра Виктора Орбана

Депутат Европарламента от венгерской правящей партии Фидес Йожеф Сайер подал в отставку после того, как полиция задержала его на вечеринке, которую бельгийские средства массовой информации описывают как "гей-оргию". Партия Фидес, которую возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявляет, что стоит на страже традиционных семейных ценностей и выступает против усыновления детей однополыми парами.

Прокуратура Бельгии также сообщила, что у депутата были обнаружены наркотики и он пытался скрыться от полиции, спустившись по водосточной трубе.

Сам депутат принес извинения за "личные промахи".

В пятницу, когда его задержали в Брюсселе, Сайер намеревался воспользоваться депутатской неприкосновенностью, однако сейчас против него проводится расследование по подозрению в злоупотреблении наркотиками и несоблюдении карантина, введенного из-за пандемии Covid-19.

Европейский парламент заявил, что неприкосновенность относится только к официальной деятельности депутатов, но не к их частной жизни.

Что произошло на вечеринке?

Как рассказала бельгийская прокуратура, около 21:00 по местному времени в пятницу жители одного из домов в центре Брюсселя пожаловались в полицию на шум и нарушение карантинных правил.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правящая в Венгрии партия Фидес выступает против расширения прав членов ЛГБТ-сообщества

Прибывшие полицейские обнаружили, что квартире, из которой доносились громкие звуки, находится около 20 человек. Двое из них заявили, что обладают депутатской неприкосновенностью, однако Сайера среди этих людей не было.

Как передает информационное агентство Belga, большинство присутствовавших были мужчинами. Когда в помещение ворвалась полиция, на некоторых из участников вечеринки не было одежды. Полиция предупредила собравшихся, что они нарушают правила карантина.

Затем нашелся и Йожеф Сайер. Его задержали после того, как прохожий сообщил полицейским, что заметил человека, спускающегося по водосточной трубе, а затем подтвердил, что это был именно он.

Руки беглеца были в крови, возможно, он повредил их, когда пытался выбраться из квартиры.

"В его рюкзаке были обнаружены наркотики, - сказано в сообщении прокуратуры. - Этот человек не смог предъявить удостоверение личности. Его доставили по адресу проживания, и он предъявил дипломатический паспорт на имя Й. С. (1961 года рождения)".

Прокуроры уточняют, что уголовное дело против него может быть возбуждено только в случае снятия депутатской неприкосновенности.

Что говорит сам Сайер?

Как передает корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп, отставка Сайера стала большой неожиданностью как для его друзей, так и врагов. Он объяснил, что его решение связано с "усиливающимся психологическим давлением".

Во вторник Сайер опубликовал заявление, в котором признал, что действительно был на вечеринке в Брюсселе в пятницу, но не рассказал, что именно на ней происходило.

"Наркотиков я не принимал. Я прямо на месте заявил полиции, что готов пройти официальный тест, но они его не сделали, - пишет бывший депутат. - Полиция заявила, что была обнаружена таблетка экстази. Она мне не принадлежала, не знаю, кто мне ее подбросил и каким образом. По этому поводу я сделал заявление полицейским".

"Приношу извинения за то, что нарушил запрет собираться, - добавил Сайер . - С моей стороны это было безответственно и я готов понести связанное с этим наказание".

Как пишет бельгийская газета De Standaard, обычный штраф за нарушение правил о максимальном числе людей, которые могут собираться в одном помещении, составляет 250 евро.

Анализ

Ник Торп, корреспондент Би-би-си в Будапеште

Отставка Йожефа Сайера и его признание, что он участвовал вечеринке, которую пресса описала как "гей-оргию", - это серьезный удар по партии Фидес, правящей в Венгрии последние десять лет.

Сайер был одним из тех, кто основал Фидес в 1998 году и остается близким соратником премьер-министра Орбана. Он работал членом Европарламента 16 лет, последние 11 из них являлся парламентским секретарем и вице-президентом Европейской народной партии.

Он сделал многое, чтобы Фидес оставалась членом этой ведущей европейской правоцентристской силы, несмотря на жесткую критику. Его женой является Тунде Хандо - судья Конституционного суда Венгрии.