Дайджест: генпрокурор не нашел нарушений на выборах президента США, Трамп хочет баллотироваться в 2024-м

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дональд Трамп отказывается признать поражение, хотя утверждения о фальсификациях отверг даже его собственный генеральный прокурор

Президентские выборы в США: Барр не нашел фальсификаций

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что его ведомство изучило обстоятельства подсчета голосов на недавних президентских выборах и не смогло обнаружить масштабных нарушений, о которых продолжает заявлять Дональд Трамп.

Хотя Барр считается политическим союзником Трампа (президент предложил назначить его на пост), его слова противоречат утверждениям президента о том, что результаты выборов были сфальсифицированы. Согласно предварительным итогам подсчета бюллетеней, новым президентом США избран кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270). У Трампа - 232 голоса.

"Пока мы не видели фальсификаций в том масштабе, который привел бы к другому результату выборов", - сказал Барр в интервью агентству АP. Он объяснил, что сотрудники правоохранительных органов проверили заявления Трампа о том, что электронные машины для голосования якобы исказили волю избирателей. "Было одно утверждение о том, что имело место систематическое мошенничество и что машины были запрограммированы для изменения результатов выборов, - говорит Барр. - Пока мы не видели ничего, что это подтверждает".

Трамп по-прежнему отказывается признать поражение и продолжает безосновательно утверждать, что на самом деле победил он и результат Байдена был обеспечен в результате мошенничества. Но американские суды один за другим отвергают иски штаба республиканцев, а штаты продолжают официально заверять результаты выборов.

После инаугурации Байдена, которая состоится 20 января, Трамп станет частным лицом, и после этого множество судебных исков может быть подано уже против него самого и многих представителей его окружения.

Наш корреспондент в США Кирилл Белянинов рассказывает, может ли Трамп помиловать сам себя, чтобы избежать уголовного преследования в будущем.

Лачин перешел под контроль Азербайджана

Азербайджанская армия вошла в Лачинский район - это последняя из территорий в районе конфликта в Нагорном Карабахе, которая переходит под контроль Баку в соответствии с мирным договором о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, подписанном при посредничестве России. Ранее войска Азербайджана, добившиеся значительных успехов в войне против Армении, были введены в Кельбаджарский и Агдамский районы.

Тем временем министерство обороны России подтвердило, что российские миротворцы контролируют Лачинский коридор - полосу шириной пять километров, которая обеспечивает связь между Арменией и Карабахом. Как отметил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, стороны соблюдают режим прекращения огня.

Наш корреспондент Григор Атенасян рассказывает о том, как в Армении реагируют на поражение в войне с Азербайджаном. О причинах войны и будущем Карабаха он поговорил с Жирайром Липаритяном, ветераном армянской дипломатии, советником первого президента Армении и переговорщиком по Карабаху в 1991-1997 годах.

Мы также подробно рассказываем о премьер-министре Армении Николе Пашиняне и объясняем, как вышло, что герой народной революции стал политиком, вынужденным подписать мирный договор, который большинство армян считает капитуляцией.

Коронавирус: Англия выходит из локдауна, закрывается Debenhams

В среду на территории Англии заканчивается общенациональный локдаун, в рамках которого в этой самой большой части Великобритании не работали магазины (кроме продуктовых), рестораны и центры досуга. Теперь эти заведения смогут открыться, однако в стране вводится новая трехуровневая система карантинных ограничений. Она предполагает, что жителям наиболее страдающих от Covid-19 регионов будет запрещено ходить в гости, собираться на улице группами более шести человек и посещать пабы и рестораны (но в них можно покупать еду навынос). Во вторник депутаты британского парламента одобрили новую систему, хотя против нее выступили многие члены фракции правящей Консервативной партии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сеть универмагов Debenhams - одна из старейших в Британии, она была создана в 1778 году

Тем временем на фоне пандемии коронавируса и введенного из-за нее карантина объявила о закрытии одна из старейших в Великобритании сетей универмагов Debenhams. Компания давно испытывала финансовые трудности, но окончательно ее добило резкое падение прибыли на фоне локдауна.

Мы рассказываем о ситуации с распространением коронавируса в России и по всему миру.

Московский городской суд проведет отбор присяжных по делу двух старших сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. Защита настаивает, что дочери систематически подвергались издевательствам и сексуальному насилию со стороны отца, поэтом их действия нужно трактовать как самозащиту.

История сестер Хачатурян стала самым громким в России делом о домашнем насилии. Недавно мы подробно рассказывали о нем в этом анимационном ролике (который содержит описание сцен насилия). Анимация Татьяны Оспенниковой, сценарий - Катерины Венедиктовой.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Дело сестер Хачатурян: как оно развивалось и что о нем известно

Доклад о климате в 2020 году

Всемирная метеорологическая организация представит доклад о состоянии климата в 2020 году. В нем будет сказано, что уходящий год станет одним из самых теплых в истории человечества, а последние 12 месяцев сопровождались экстремальными погодными условиями.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Таяние ледников в китайских горах Циляньшань

Кроме того, по заключению ВМО, последние 10 лет стали самыми теплыми в истории с 1850 года, когда начались соответствующие наблюдения. Мы часто рассказываем о последствиях глобального потепления, в том числе самых неожиданных - от исчезновения памятников мировой культуры до угрозы популяции зеленых морских черепах.

Машина наехала на прохожих в Трире: пятеро погибших

В немецком Трире автомобиль наехал на прохожих в пешеходной зоне города. Погибли пять человек, в том числе девятимесячный младенец, сообщила полиция.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трагедия произошла в пешеходной зоне Трира

Водитель машины - 51-летний местный житель - арестован. По данным прокуратуры, подозреваемый был пьян, в его крови обнаружено высокое содержание алкоголя. Власти сообщают, что его действия не связаны с политическими или религиозными мотивами.

Инцидент произошел около 13:45 по местному времени. По словам официального представителя полиции, подозреваемый проехал около километра, "беспорядочно сбивая людей", после чего его остановила полицейская машина.

Среди погибших - три женщины, которым было 25, 52 и 73 года. Кроме того, от повреждений скончался 45-летний отец погибшего младенца. Его жена и второй годовалый ребенок получили травмы и находятся в больнице.

Эллен Пейдж стала Эллиотом

Популярная голливудская актриса Эллен Пейдж, известная по фильмам "Джуно" и "Академия Амбрелла", объявила, что она трансгендер. Она попросила называть ее Эллиот, а также использовать в ее отношении местоимения - "он\они".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пейдж снялась в главной роли в обласканном критиками фильме 2007 года "Джуно" и двух частях "Людей Икс"

Актер, родившийся в Канаде и до вечара вторника известный как актриса Эллен Пейдж, объявил о смене сексуальной идентификации в соцсетях. В посте не говорится, переносил ли Пейдж хирургическое вмешательство или гормональную терапию.

Повестки на допрос для российских ветеранов

Российские правоохранительные органы расследуют дело о геноциде, совершенном немецкими войсками во время Второй мировой войны, и вызывают на допрос в качестве свидетелей ветеранов, некоторым из которых уже больше 90 лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские правоохранительные органы расследуют преступления немецко-фашистских оккупантов

Уголовное дело о массовых убийствах советских мирных граждан Следственный комитет возбудил летом этого года, и правоохранительные органы намерены допросить сотни выживших очевидцев тех событий.

Между тем, российские средства массовой информации обращают внимание, что пожилых свидетелей вызывают в Следственный комитет, несмотря на карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Трамп решился на вторую попытку?

Президент Трамп, до сих пор не признавший свое поражение, заявил своим ближайшим советникам, что в 2024 году он собирается вновь принять участие в президентских выборах. Как сообщил корреспондент консервативного телеканала Fox News в Белом доме, президент США собирается публично объявить о своих планах накануне, или в день инаугурации нового главы Белого дома, 20 января.

Автор фото, Reuters

Ранее о намерении Трампа вновь баллотироваться на президентский пост уже сообщало издание Daily Beast со ссылкой на собственные источники в администрации США. По утверждению собеседников сайта, президент уже принял окончательное решение о своем будущем выдвижении, и в последние дни обсуждал со своими ближайшими советниками детали и дату официального заявления.

В США считают, что у Трампа есть все основания рассчитывать на новую попытку занять Белый дом. Кампания по сбору пожертвований, открытая республиканцами в день выборов, 3 ноября, уже принесла 170 млн долларов. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованного на прошлой неделе изданием Politico и социологической фирмой Morning Consult Poll, 53% избирателей-республиканцев в США через четыре года готовы вновь проголосовать за Трампа.

Оппоненты президента США, впрочем, пока отказываются обсуждать электоральные перспективы Трампа. В ответ на вопрос журналистов об этом, избранная вице-президент США Камала Харрис лишь рассмеялась, попросив больше не задавать ей таких смешных вопросов.

"Блэкфейс" на НТВ - что сделает "Газпром"?

Прокремлевский телеканал, которым владеет один из крупнейших спонсоров мирового футбола, оказался под огнем критики из-за расистской пародии на Барака Обаму в исполнении актрисы с "блэкфейсом" (то есть в гриме), - пишет Times (требуется подписка).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На Западе "блэкфейс" считается символом расизма. На снимке - демонстрация против его использования во время карнавала в Нидерландах

Скетч был частью сатирического шоу "Международная пилорама", вышедшего в эфир в выходные. Срок президентства Обамы в нем был назвал "темной стороной" американской истории, а сам президент был изображен в образе рэпера в золотых цепях, исполняющего строки "я шоколадный заяц" из популярной некогда российской песни.

В ответ на просьбу прокомментировать выход мемуаров Обамы исполнявшая его роль девушка назвала его большим достижением, сославшись на то, что "до меня никто из моих родственников вообще не умел писать".

Шоу "Международная пилорама" ведет Тигран Кеосаян, чья жена Маргарита Симонян занимает пост главного редактора телеканала RT, спонсируемого Кремлем. Симонян - креативный продюсер программы, для которой пишет большую часть сюжетов. Пара, по некоторым данным, получает около пяти млн. рублей (49 тыс. фунтов) за каждый выпуск, пишет британское издание.

Симонян в комментарии Times настаивает, что скетч приемлем, так как ее муж в России сам принадлежит к меньшинству. "Как человек, который является частью этнического меньшинства, Тигран в эфире регулярно высмеивает свой большой, "этнический" нос и свою принадлежность к сообществу "черных", - говорит главный редактор RT. В отношении людей с Кавказа в России часто используют слово "черные", отмечает Times.

Владеющий НТВ "Газпром" - спонсор Лиги Чемпионов. Скетч может оскорбить УЕФА, который в последние годы решительно борется с расизмом в футбольной среде.

"Как спонсору одного из крупнейших клубных соревнований в мире, которое должно продвигать позитивные ценности, "Газпрому" следует выступить с заявлением. Кроме того, они должны посодействовать, чтобы подобные расистские изображения не появились в эфире вновь", - считает Павел Клименко, координатор программ FARE, организации по борьбе с дискриминацией в европейском футболе.

В "Газпроме" отказались комментировать появление ролика.

Кемерово как картина демографического упадка

Washington Post публикует обширную статью (требуется подписка) о социальной и экономической ситуации в российском городе Кемерово. Маленькие семьи героинь статьи говорят о падении рождаемости и числа населения в России в целом, а из-за пандемии эти тенденции усугубляются, отмечает Washington Post.

Автор фото, Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сокращение населения очень заботит Владимира Путина. Он сделал борьбу с ним национальным проектом. Но Кемерово и окружающие его районы показывают, почему это не удается.

Угольная индустрия в Кемерово была не в лучшем состоянии и до пандемии. Сегодня все герои статьи говорят, что при возможности покинули бы город. По данным "Росстата" население области только за последние десять лет сократилось где-то на 100 тыс. человек, до 2,6 млн. Россия в целом в ближайшие годы, вероятно, увидит самое резкое падение рождаемости за последние 14 лет. Независимый эксперт по демографии Алексей Ракша говорит, что население России в этом году может упасть на 700 тыс., или на 0,5%. Существует пессимистичный прогноз ООН, который гласит, что к 2050 году население России упадет до 124.6 млн, а к 2100-му - до 83,7 млн.

Ракша также говорит о падении числа зарегистрированных браков в этом году. Оно означает, что в 2021-м нынешний тренд на сокращение населения усугубится.

В Кемерово из-за грязного воздуха люди и без того часто страдали респираторными болезнями. Теперь в регионе один из самых высоких показателей смертности от коронавируса - 14,6 смертей на тысячу человек в 2019-м году. Рождается при этом девять на тысячу.

Как Евпатория живет без горячей воды

Автор фото, Alexei Pavlishak/TASS Р

После того, как Россия аннексировала Крым, полуостров постоянно испытывает проблемы из-за отсутствия воды. Наш корреспондент рассказывает, что в Евпатории горячую воду отключили на месяц, однако для многих местных жителей это не проблема, потому что они установили в своих домах бойлеры. В результате страдают наименее обеспеченные жители города. О водном кризисе в Крыму для нас пишет журналист Давид Аксельрод.

Украина стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран на постсоветском пространстве, при этом вторая волна пандемии оказалась для нее намного более серьезной, чем первая. наши корреспонденты рассказывают истории тех, кто страдает от болезни - и медиков, пытающихся им помогать.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Мама задыхается, плачет". Кто и как помогает больным Covid-19 на Украине