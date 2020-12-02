Звезда "Джуно" Эллен Пейдж объявила, что она трансгендер и попросила называть ее Эллиот

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пейдж снялась в главной роли в обласканном критиками фильме 2007 года "Джуно" и двух частях "Людей Икс"

Актриса Эллен Пейдж объявила, что является трансгендером и попросила называть ее Эллиот, а также использовать в разговоре о себе мужские местоимения.

Актер, родившийся в Канаде и до среды известный как актриса Эллен Пейдж, объявил о смене сексуальной идентификации в соцсетях. В посте не говорится, переносил ли Пейдж хирургическое вмешательство или гормональную терапию.

"Я хочу рассказать вам, что я транс, мои местоимения - "он\они", и меня зовут Эллиот", - написал актер. "Мне нравится быть транс и квир-человеком", - добавил он.

Пейдж обещает бороться за права трансгендеров, доля самоубийств среди которых сегодня доходит до 40%.

"Несмотря на то, что я сейчас глубоко счастлив, и понимаю, какими привилегиями обладаю, я боюсь. Я боюсь вторжения в мою жизнь, "шуток", ненависти и насилия," - написал 33-летний актер.

Эллиот Пейдж сейчас снимается в сериале Netflix "Академия Амбрелла". В 2007 году, еще будучи Эллен Пейдж, он был номинирован на несколько престижных премий за роль беременной девушки-подростка в фильме "Джуно".

В 2014 году Пейдж объявляет о своей гомосексуальности. Он состоит в браке с хореографом Эммой Портер и посвящает много времени и сил борьбе за права ЛГБТ.

"Мы гордимся нашим супергероем"

Заявление Пейджа благосклонно встретили борцы за права ЛГБТ. "Эллиот Пейдж подарил нам прекрасных персонажей на экране и открыто защищал права ЛГБТК", - прокомментировал заявление глава отделения защиты прав трансгендеров в НКО GLAAD Ник Адамс.

"Это послужит примером для огромного количества транс- и небинарных людей. Все трансгендерные люди заслуживают быть самими собой, нас должны принимать такими, какие мы есть. Сегодня мы отдаем должное великолепному Эллиоту Пейджу", - добавил он.