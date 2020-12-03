Российский блогер Решетников (Reeflay) задержан из-за смерти девушки на стриме. Возбуждено дело

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В Москве задержан 30-летний видеоблогер Стас Решетников, также известный как Reeflay. Ранее Следственный комитет начал проверку в связи со смертью девушки во время его стрима.

Управление Следственного комитета по Московской области сообщило о задержании блогера и возбуждении против него уголовного дела по части 4 статьи 111 российского УК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Он проходит допрос у следователя, сообщили в СК. При этом фамилия Решетникова в официальных сообщениях не называется, однако источники российских информационных агентств подтверждают, что речь идет именно о нем.

"В прямых эфирах, которые вел мужчина в сети Интернет, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия, - сказано в сообщении СК. - По данным эксперта, помимо прочего у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее 3-х воздействий по лицу".

Следственный комитет также сообщает, что погибшая не была беременна, как сообщали ранее ряд российских СМИ.

Блогер обнаружил тело девушки утром в среду во время трансляции, в своей квартире в подмосковном поселке. Он положил тело на диван и по ходу стрима пытался привести девушку в чувство, но сказал, что тело холодное. Все это происходило в прямом эфире на YouTube.

В квартиру вызвали полицию и скорую помощью Медики констатировали смерть девушки, это тоже попало на стрим.

Причина смерти девушки официально не установлена. Известно, что в ночь на среду Решетников и Григорьева провели так называемый "трэш-стрим". За определенную сумму пожертвований участники такого стрима выполняют задания, иногда унизительные. Сейчас три последние видео на канале Reeflay удалены.

Во время стрима у девушки и блогера, предположительно, случился конфликт.

Российские СМИ со ссылкой на соседку пары рассказали, что перед тем, как она скончалась, блогер выгнал ее на мороз. Сам он на видео говорит, что Григорьева "замерзла" и винит себя в ее смерти.