"Мы задаем себе такой же вопрос: куда мы поедем" - директора "Правовой инициативы" высылают из России
- Илья Барабанов
- Русская служба Би-би-си
Директора нидерландской НКО "Правовая инициатива" Ванессу Коган высылают из России. Гражданка США Коган жила в России последние 11 лет и в начале осени подала документы на получение российского гражданства. Но в среду правозащитнице сообщили, что в получении паспорта ей отказано, а ее вид на жительство аннулирован. В течение двух недель директор организации, которая известна защитой жителей Северного Кавказа, должна будет покинуть Россию.
Вид на жительство в России, который директор "Правовой инициативы" Ванесса Коган получила в 2017 году, был аннулирован на основании подпункта 1, пункта 1, статьи 9 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", рассказала госпожа Коган Би-би-си и прислала копию постановления ГУ МВД по Москве об этом, которое она получила 2 декабря. Этот пункт закона гласит, что выданный ранее вид на жительство в России может быть аннулирован в случае, если получивший его человек "выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации".
Ванесса Коган рассказала Би-би-си, что в начале сентября подала документы на получении гражданства России по упрощенной процедуре. Претендовать на него она могла, поскольку последние 11 лет живет в России, замужем за российским гражданином, также гражданами РФ являются двое их детей.
"Я ждала три месяца, а вчера меня вызвали в многофункциональный миграционный центр в Сахарово, и я сразу почувствовала, что это не очень хороший знак, - рассказала Коган Би-би-си. - Там меня ждали три сотрудника, которые сообщили, что мне отказано в гражданстве в связи с тем, что меня не одобрила ФСБ, а также аннулирован мой вид на жительство". Когда Коган поинтересовалась, что это означает, и следует ли ей ждать теперь депортации, правозащитнице сообщили, что у нее есть две недели, чтобы самой покинуть Россию.
"Я 11 лет прожила в России, платила здесь налоги, мой муж и мои дети граждане России, но всего этого недостаточно, чтобы остаться в России", - резюмировала Коган. По ее словам, юристы "Правовой инициативы" будут оспаривать принятое решение, хотя прекрасно понимают, что это бесполезно, а документы, на основании которых принято решение о том, что она "представляет угрозу безопасности Российской Федерации", ФСБ не рассекретит.
"Возможно, они думают, что я могу просто вернуться в США, но я не жила там последние 15 лет и у меня там ничего нет, - говорит Ванесса Коган. - И хотя у моих детей двойное гражданство, но муж гражданин исключительно России, не факт, что его вообще туда сейчас пустят. Сейчас ковид, пандемия, границы закрыты, и мы задаем себе такой же вопрос: куда мы поедем? Они фактически разлучают семью в таких обстоятельствах".
Глава ассоциации "Агора" Павел Чиков отмечал на днях, что в последнее время силовики начали массовую проверку неправительственных организаций. Проблемы возникли в московского "Дома с маяком" Лиды Мониавы, петербургского фонда "Свеча", Кризисного центра для женщин. "У кампании могут быть разные ведомственные основания, но в целом вектор единый, - подчеркивал Чиков. - Остатки независимого от власти гражданского общества в России в 2021 году ждет жесткая зачистка. Характер деятельности, организационные формы и источники финансирования никакого значения не имеют".
Чем известна "Правовая инициатива"
"Правовая инициатива" работает в России с середины 2000 года. Деятельность фонда началась с того, что несколько активистов-правозащитников и исследователей в области прав человека стали помогать жертвам преступлений в Чечне, которые обращались в суды, говорится на сайте организации.
В сентябре 2001 года "Правовая инициатива" получила регистрацию в качестве некоммерческой организации в голландском Утрехте, Нидерланды. С тех пор фонд работает на Северном Кавказе и защищает интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
В 2011 году российский минюст исключил "Правовую защиту" из реестра иностранных НКО, проект работает через две российских организации - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива".
На своем сайте "Правовая инициатива" отмечает, что с момента своего основанияона сосредотачивалась сосредоточена на наиболее серьезных нарушениях Европейской конвенции по правам человека, связанных с вооруженными конфликтами и постконфликтными ситуациями. В частности, организация работала с исчезновениями людей, внесудебными казнями, пытками и несправедливыми судебными разбирательствами. "Правовая инициатива" известна резонансными докладами и защитой потерпевших по громким делам.
Так, в августе 2015 года организация опубликовала доклад о том, что в дагестанских селах продолжают активно практиковать изувечивание женских гениталий, запрещенное во многих странах.
В декабре 2018 года "Правовая инициатива" опубликовала доклад об "убийствах чести" на Северном Кавказе. Сразу после этого сотрудникам организации стали приходить угрозы, а одна из авторов доклада Саида Сиражудинова заметила за собой слежку.
В июле 2019 года ЕСПЧ присудил россиянке Валерии Володиной, которую представляла в суде "Правовая инициатива", компенсацию на сумму более 25 тысяч евро. Она жаловалась, что власти не предоставили ей защиту от множественных эпизодов домашнего насилия.
Силовики нередко проявляли повышенное внимание к фонду и его сотрудникам. Например, осенью 2016 года с обысками пришли к пресс-секретарю организации Ксении Бабич. В августе 2019 года ФСБ нагрянула уже в офис "Правовой инициативы" в Москве, причину следственных действий силовики тогда никак правозащитникам не объяснили.