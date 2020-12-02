Планета сломана, война против нее должна прекратиться: глава ООН

Джастин Роулатт

Корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды

Автор фото, Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в среду выступит с предостережением о последствиях глобального потепления и расскажет о своих планах сделать климат ключевым вопросом повестки ООН.

"Планета сломана", - скажет Гутерриш на специальном мероприятии Би-би-си, посвященном климату.

Человечество ведет самоубийственную войну против природы, но природа всегда наносит ответный удар и обрушивается со все большей яростью и мощью, скажет генеральный секретарь ООН.

В речи, озаглавленной "Состояние планеты", он объявит о планах по созданию коалиции вокруг достижения нулевых выбросов в атмосферу.

Речь идет о сокращении выбросов парниковых газов. Гутерриш скажет, что каждая страна, город, финансовый институт и компания должны принять план по достижению нулевых выбросов к 2050 году. Он также потребует решительных действий для реализации этих планов.

По этому плану к 2030 году глобальный уровень выбросов сократится на 45% по сравнению с показателями 2010-х.

В частности, Гутерриш потребует:

Ввести цену на углерод;

Отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и прекратить субсидии на них;

Перенести налоговое бремя с дохода на углерод с налогоплательщиков на загрязнителей;

Сделать достижение углеродной нейтральности (схожая с нулевыми выбросами концепция) частью всех экономических и бюджетных планов и решений;

Помочь тем жителям планеты, которые уже на себе испытывают последствия смены климата.

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Апокалиптические пожары и потопы

Гутерриш признает, что ставит амбициозные цели, однако подчеркнет, что требуются решительные действия.

"Научные данные ясны: если мир не будет сокращать производство ископаемых видов топлива на 6% каждый год до 2030-го, положение ухудшится. Значительно ухудшится", - скажет генсек ООН.

"Без согласованных действий мы можем оказаться перед катастрофическим ростом температуры от трех до пяти градусов уже в этом столетии", - считает он, называя существующие планы по борьбе с глобальным потеплением неадекватными.

Последствия уже ощущаются в разных концах мира.

"Апокалиптические пожары и потопы, циклоны и ураганы стали новой нормой. Биологическое разнообразие резко сокращается. Пустыни растут. Океаны захлебываются в пластике".

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Момент истины

Гутерриш ожидает, что государства объявят об амбициозных планах по сокращению выбросов и возьмут на себя такие обязательства на международной конференции по климату, которую вместе устраивают Британия и Италия. Она пройдет в шотландском Глазго в ноябре 2021 года.

Глава ООН также призовет правительства решительно бороться с кризисом, обусловленном вымиранием видов в природе, и бороться с загрязнением.

По словам Гутерриша, настал момент истины.

Однако есть в его речи и нотки оптимизма: он признает, что ЕС, США, Китай, Япония, Южная Корея и более чем 110 других государств уже обещали достичь углеродной нейтральности к середине этого века. Он скажет, что этот импульс должен перерасти в движение, а технологии помогут достичь этих целей.

"Угольный бизнес летит в трубу", и обслуживание угольных электростанций дороже, чем строительство новых, экологичных, заявит Гутерриш.

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"Мы должны найти безопасный, устойчивый и справедливый путь", а война против планеты должна прекратиться, скажет глава ООН в заключении речи.