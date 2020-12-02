Двойное убийство шокировало Мехико. Французский ресторатор погиб при ограблении

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Друзья убитого принесли цветы к его ресторану

Полиция Мехико задержала трех подозреваемых в убийстве французского ресторатора и его местного бизнес-партнера. Целью преступников, как предполагают следователи, были пять бутылок эксклюзивного вина стоимостью 50 тысяч долларов.

Тела Батиста Лормана и Луиса Ороско нашли в субботу. Предпринимателей убили в четверг 26 ноября, когда они ехали на деловую встречу.

45-летний Лорман, имеющий двойное гражданство Франции и Мексики, владел несколькими ресторанами в престижном районе Поланко, а также совместно с Ороско торговал элитным алкоголем.

Поскольку в этот раз вино было особенно дорогим, они должны были доставить его клиенту лично.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Батист Лорман владел несколькими ресторанами в престижном районе мексиканской столицы

Знакомые бизнесменов предположили, что с ними расправились рэкетиры за отказ платить мзду, либо их похитили, и скоро последует требование выкупа. Но вскоре шеф полиции Мехико Омар Арфуч заявил, что "по всем признакам, целью злоумышленников было похитить его [Лормана] товар".

Столичный прокурор Эрнестина Годой сообщила, что у задержанных, помимо оружия, изъяли "значительное количество бутылок высококлассного алкоголя".