Чубайс покидает пост главы “Роснано“. Путин предложил этот пост другому

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Президент Владимир Путин предложил должность главы "Роснано" первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Нынешний глава корпорации Анатолий Чубайс, который руководит ей с момента создания в 2011 году, покинет свой пост.

"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - сказал Путин во время видеоконференции с Куликовым.

"Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", - сообщил Куликову Путин.

В конце ноября российский премьер Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации институтов развития. "Роснано" в рамках этой реформы отдали под под управление ВЭБ.РФ. Первым о возможном уходе Чубайса с поста председателя правления компании "Роснано" написал РБК в статье о готовящейся реформе всех институтов развития в России.

Двое собеседников РБК говорили, что Чубайс якобы получил предложение "заняться Арктикой". Какое-то время он сам просил Путина "отпустить его на пенсию", рассказывал собеседник издания The Bell.

Сам Чубайс тогда написал в "Фейсбуке": "Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня начальником Арктики".