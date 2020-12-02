Тейлор Свифт представила новую версию песни Love Story. На оригинал у нее больше нет прав

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тейлор Свифт считается одной из самых успешных певиц в истории поп-музыки

Американская певица Тейлор Свифт поделилась с фанатами частью песни Love Story, которая войдет в альбом ее перезаписанных песен. Отрывок также был использован в рекламе сайта знакомств, созданной ее приятелем - актером Райаном Рейнольдсом.

Свифт была вынуждена заново начать записывать шесть своих первых альбомов, лишившись прав на оригинальные треки - в 2019 году сообщалось, что музыкальный менеджер Скутер Браун купил звукозаписывающую компанию Big Machine Records, которой принадлежали права на мастер-копии песен и видеоклипов певицы.

В середине ноября Тейлор Свифт сообщила, что Браун продал все права на песни инвестиционному фонду Shamrock Capital, которым управляют потомки основателей Walt Disney Company. Журнал Variety оценивал сумму сделки в 300 млн долларов.

Песня Love Story была выпущена 12 сентября 2008 года и вошла во второй студийный альбом Свифт Fearless.

В рекламе сайта знакомств Match, где звучит отрывок из перезаписанной композиции, Сатана в аду встречается на свидании с девушкой, которую зовут 2020.

По словам Тейлор Свифт, работа над перезаписью песен продолжается, и она надеется завершить ее в ближайшее время.

Марк Савадж, Би-би-си

Многие фанаты певицы переживали, что перезаписи могут убить магию оригиналов, но, судя по Love Story, Тейлор Свифт неплохо поработала над воссозданием одной из своих самых лучших песен.

В новой версии гитары немного приглушены, а скрипка, которая в оригинальном миксе была похоронена (и полностью отстутствовала в британском релизе), стала намного более заметной. Но если наложить две версии друг на друга, разница будет почти незаметной.

Самое впечатляющее - это ее вокал. Он мог бы быть и богаче, но Свифт звучит не старше себя 19-летней, записавшей эту песню в Нэшвилле 12 лет назад.

Почему Свифт пришлось перезаписывать свои песни?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скутер Браун продал мастер-копии записей Свифт инвестиционному фонду, предположительно, за 300 млн долларов

В ноябре Тейлор Свифт подтвердила информацию о том, что музыкальный менеджер Скутер Браун продал мастер-копии ее записей инвестиционному фонду Shamrock Capital.

Она написала в "Твиттере", что ее музыку продали уже второй раз без ее ведома. Свифт также приложила копию письма новым владельцам ее каталога, в котором она заявляет, что вынуждена отказаться от сотрудничества с ними, пока Браун и его компания получают финансовую выгоду от ее творчества.

Браун не ответил на запрос Би-би-си о комментарии.

Противостояние Свифт и Брауна продолжается уже несколько лет. Ранее певица заявила, что предприниматель пытается искоренить ее музыкальное наследие, сам он эти претензии отвергал.

В целом менеджер публично не комментировал сложившуюся ситуацию, однако в прошлом году сказал журналу Variety, что ситуация вышла из-под контроля, когда он и члены его семьи начали получать угрозы.

Свифт является одним из авторов проданных альбомов, и поэтому имеет право их перезаписать. Потеряв контроль над мастер-копиями, она отказывалась от предложений использовать их в рекламе и фильмах, потому что не хотела, чтобы Браун получал отчисления за использование треков.

Певица станет стопроцентным правообладателем новых версий песен, и сможет использовать их по своему усмотрению.