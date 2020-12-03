Дайджест: США готовят прививки от коронавируса для 100 млн человек, Франция будет закрывать мечети за экстремизм

Автор фото, Reuters

Великобритания первой из стран мира одобрила для применения вакцину от коронавируса и намерена начать делать первые прививки уже на следующей неделе. Власти США надеются, что к февралю следующего года вакцинацию пройдут 100 млн американцев. Впрочем, жителей обеих стран призывают не расслабляться раньше времени и соблюдать карантинные ограничения.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что решение начать применение вакцины производства Pfizer/BioNTech - это большой успех. Подробнее об этом препарате и о том, кто первым начнет его получать в Британии, можно прочитать в нашем материале.

Однако Джонсон призвал не поддаваться на соблазн и помнить, что для массовой вакцинации понадобится время - особенно с учетом того, что препарат Pfizer/BioNTech нужно хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию, и для формирования иммунитета требуются две инъекции с перерывом три недели. "Ситуация для некоторых секторов будет сложной, но пока вакцина не будет применена, наш план зависит от готовности людей идти на жертвы ради защиты тех, кого мы любим", - заявил Джонсон.

Научный советник правительства США Монсеф Слауи пообещал, что к февралю вакцину от коронавируса получат до 100 млн американцев, то есть около 40% взрослого населения страны. Впрочем, здесь правительство пока не одобрило две вакцины, которые планируется использовать: производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, это должно произойти в ближайшие недели.

А директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что нынешняя зима может стать для страны крайне сложной и призвал к строгому соблюдению карантинных мер. Сейчас от Covid-19 в США ежедневно умирают более 2 тыс. человек - это наиболее пострадавшая от инфекции страна мира. "В декабре, январе и феврале нас ждут трудные времена, - сказал Редфилд. - Мне на самом деле кажется, что это будет самое трудное время в истории здравоохранения нашей страны".

Недавно наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин сравнивал основные четыре вакцины от коронавируса и рассказывали об их преимуществах и недостатках.

Ситуация в других странах мира

Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса в конце следующей недели, для этого будет использоваться российская вакцина "Спутник V". В первую очередь прививку получат учителя и врачи. Тем временем в среду в стране зафиксировано 589 летальных исходов - это максимальное суточное число за все время пандемии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кафе и рестораны в Германии останутся закрытыми до 10 января

Германия решила продлить общенациональный локдаун до 10 января. Ранее здесь планировали открыть рестораны и бары до Рождества, но число новых диагнозов и смертей продолжает расти: в среду от Covid-19 умерли 487 человек.

Испания объявила об ограничениях, которые будут действовать в новогодний и рождественский период: здесь нельзя будет собираться группами более 10 человек, запрещено также передвигаться между регионами без уважительной причины.

Франция хочет закрыть экстремистские мечети

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правоохранительные органы страны проведут "масштабную и беспрецедентную" кампанию против религиозного экстремизма. В ее рамках будут проверены 76 мечетей, которые подозреваются в том, что чиновник назвал "сепаратизмом". "[Мечети], которые необходимо закрыть, будут закрыты", - заявил министр.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Заявления Макрона привели к акциям протеста по всему миру. На снимке - демонстрация в Бангладеш

После серии недавних жестоких нападений во Франции, осуществленных исламистами, президент Эмманюэль Макрон призвал мусульманское сообщество страны подписать кодекс "республиканских ценностей" и осудить трактовку ислама как политического движения. Его резкие заявления в адрес некоторых мусульман привели к акциям протеста около французских посольств по всему миру, в том числе в Москве.

Недавно наш корреспондент Ольга Просвирова рассказывала, как живут мусульмане Франции и почему в их среде появляются люди, которым чужды ценности современного французского общества.

Генассамблея ООН обсудит коронавирус

Генеральная ассамблея ООН проведет специальное двухдневное заседание, чтобы обсудить способы борьбы с пандемией коронавируса и ее "беспрецедентное" влияние на общество, ситуацию в экономике, международную торговлю и туризм.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из-за пандемии коронавируса здание ООН в Нью-Йорке опустело

Из-за карантина, введенного на фоне пандемии, заседание будет проходить в форме видеоконференции: свои заранее записанные заявления для него должны прислать главы 53 государств мира, 39 премьер-министров и 38 членов правительства. В том числе в Генассамблее примут участие министр здравоохранения США Алекс Азар и министр иностранных дел Китая Ван И.

Первое интервью Байдена и Харрис

Избранные президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис дадут первое совместное интервью после победы на выборах. Они поговорят с Джейком Таппером - ведущим американского телеканала Си-эн-эн, симпатизирующего демократам.

Автор фото, Reuters

Тем временем президент Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать поражение на выборах президента, несмотря на многочисленные поражения в судах и заявления представителей американских властей о том, что массовых фальсификаций на выборах не обнаружено. В среду вечером Трамп опубликовал новое видеообращение, в котором повторил свои безосновательные утверждения о том, что у него украли победу.

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

От последствий коронавируса умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной и отметил, что семилетнее правление д'Эстена "поменяло Францию".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жискар д'Эстен с Леонидом Брежневым в замке Рамбуйе, 1977 год

Мы рассказываем о жизни бывшего президента, в том числе о его роли в формировании Евросоюза и знакомстве с советским лидером Леонидом Брежневым.

ООН исключила марихуану из списка наиболее опасных наркотиков

Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам проголосовала за исключение каннабиса из категории наиболее строго контролируемых наркотических средств, поддержав рекомендацию Всемирной организации здравоохранения о возможности его использования в медицинских целях.

Решение было принято с минимальным перевесом голосов (27 - за, 25 - против и один воздержавшийся). Против в числе прочих проголосовали Россия, Китай, Египет, Нигерия и Пакистан. Украина воздержалась.

По мнению экспертов, итоги голосования вряд ли немедленно приведут к снижению международного контроля, потому что страны придерживаются собственных правовых норм в отношении каннабиса. Но, вполне возможно, решение ООН может быть решающим для государств, которые раздумывают о его легализации.

Россия считает легализацию использования марихуаны в рекреационных целях одной из угроз национальной безопасности.

Суд над историком Соколовым

В Санкт-Петербурге продолжается суд по громкому делу историка Олега Соколова, которому предъявлены обвинения в убийстве и расчленении его подруги. Во время заседания, состоявшегося в среду, полицейские рассказали о первой версии, которую выдвинул Соколов: он якобы выстрелил в нее, когда она лежала на кровати, а не бежала к нему с ножом. Кроме того, оказалось, что публичный оппонент историка Евгений Понасенков выдумал свидетеля, которого защита Соколова пыталась вызвать на заседание.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Подробнее о деле рассказывает наш корреспондент Наталья Зотова.

Дипломатический скандал из-за британской вакцины

Объявление британского правительства о скором начале вакцинации от Covid-19 вызвало дипломатическую пикировку с Германией. Сторонники Джонсона и Брексита говорят, что освобождение от европейской бюрократии позволило Британии начать вакцинацию своих граждан быстрее. В ЕС парируют, что скорость не главное.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Борис Джонсон обещает начать вакцинацию в ближайшие дни

Заявление, вызвавшее острую реакцию ЕС, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сделал в эфире Times Radio. "Из-за Брексита мы получили возможность принять самостоятельное решение сделать это на основе выводов британского регулятора, регулятора мирового класса, а не двигаться с той же скоростью, что и европейцы, которые продвигаются немного медленнее", - сказал министр.

Хэнкоку ответил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. "Смысл не в том, чтобы быть первыми, а в том, чтобы получить безопасную и эффективную вакцину в условиях пандемии, чтобы ей доверяли", - сказал он.

Как отмечает Guardian, британское министерство здравоохранения формально должно координировать решения с Европейским агентством лекарственных средств до окончания переходного периода 1 января, а законы ЕС позволяют странам-членам самостоятельно одобрять лекарства для массового использования в чрезвычайных случаях.

С Хэнкоком, впрочем, согласны некоторые другие британские СМИ. Симпатизирующая консерваторам Daily Telegraph в заметке (требуется подписка) под названием "Европа заплатит цену за бюрократию, от которой освободилась ловкая Британия" пишет, что на континенте коронавирус еще может причинить серьезный ущерб из-за бюрократических проволочек с вакцинацией, а Британия этого избежит. "Молниеносная вакцинация поможет Британии избежать риска третьей волны и дальнейшего скольжения в экономический кризис. Европе не так повезло", - утверждает газета.

Новости о здоровье Сергея Скрипаля?

Сразу несколько британских СМИ обращают внимание на опубликованный в "Московском Комсомольце" текст, который российская газета называет расшифровкой недавнего телефонного разговора племянницы отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля, Виктории Скрипаль с его дочерью Юлией.

Подпись к фото, Виктория Скрипаль подтвердила британским журналистам, что поговорила с Юлией по телефону

В тексте "МК" сказано, что Сергей Скрипаль по-прежнему дышит через трубку из-за повреждений, полученных при отравлении "Новичком". Журналисты Daily Telegraph самостоятельно связались (требуется подписка) с Викторией Скрипаль, которая подтвердила, что недавно говорила с Юлией по телефону и что опубликованная в "МК" расшифровка соответствует действительности. Судя по этому тексту, бывший сотрудник ГРУ постоянно пользуется услугами сестры-сиделки, а Юлия полностью восстановилась после отравления.

Виктория Скрипаль живет в России. После отравления в Солсбери она неоднократно принимала участие в российских телепередачах по вопросу отравления. Би-би-си удалось выяснить, что к лету 2018 года Скрипаль была трудоустроена в компании, которая производит передачи для Первого канала.

Скрипаль отказалась выслать корреспонденту Daily Telegraph запись разговора с двоюродной сестрой.

"Твиттер" борется с дегуманизацией

Сервис микроблогов "Твиттер" ввел новые ограничения для пользователей. Отныне на платформе будут запрещены "слова, которые дегуманизируют людей на основе расы, этнической принадлежности и национального происхождения". В блоге компании приведено несколько примеров подобных высказываний: "Люди [такого-то происхождения] - пиявки, и умеют только одно", "В нашей стране слишком много червей [такого-то происхождения/расы/этнической принадлежности], им надо уехать" и другие подобные высказывания.

Автор фото, Reuters

Раньше они были разрешены, но запрещена была дискриминация на основе возраста, инвалидности, заболеваний и ряда других признаков.

Несколько правозащитных групп приветствовали решение соцсети, однако вице-президент НКО Color of Change Ариша Хэтч отметила, что новая политика была введена только после президентских выборов в США, а в самой компании Twitter не раскрывают механизма принятия решений о модерации контента.

Интервью физика Данилова, осужденного за госизмену

Автор фото, Alexander Paniotov/TASS Подпись к фото, Данилов после заседания суда в Красноярске, на котором присяжные признали его виновным в госизмене

Дело красноярского физика Валентина Данилова, осужденного за государственную измену, было одним из самых громких в современной истории России. Спустя 16 лет после приговора вышедший на свободу ученый дождался решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что суд над ним в России не был справедливым. Наш корреспондент Анна Пушкарская поговорила с Даниловым и в числе прочего спросила его, почему колонию строгого режима ученый называет машиной времени.

Весь мир ждет инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, а в России пытаются представить, какой будет политика нового американского лидера в отношении Москвы. Недавно мы собрали его высказывания о России за многие годы карьеры - и на нашем канале в YouTube этот ролик посмотрели уже больше миллиона раз.