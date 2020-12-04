Коронавирус в России: больше 27 тысяч заражений и штраф за концерт Басты

Автор фото, Kirill Kuhmar/TASS Подпись к фото, Пассажиры в вагоне поезда на станции "Красный проспект" в метро Новосибирска

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России оказался ниже 28 тысяч после рекордного числа заражений накануне. Число смертей - больше, чем накануне. Суд в Петербурге оштрафовал Ледовый дворец за концерт Басты - закрывать площадку не стали. Эти и другие новости о коронавирусе - в обзоре Би-би-си.

За последние сутки в России выявили 27 403 новых заражения. Умерли 569 пациентов с Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне штаб сообщал о рекордных 28 145 новых случаях. Это максимум за время пандемии. Еще днем ранее фиксировали 25 345 случаев - недельный минимум.

Рекордное число смертей пациентов с коронавирусом фиксировали в среду - 589 летальных исходов. Накануне умерли 554 пациента с Covid-19. Данные оперативного штаба о смертности ниже, чем в последствии отчитывается Росстат.

В Москве, согласно статистике штаба, 6 868 новых случаев заражения, а вылечилось на 23 человека больше. Умерли за сутки 77 пациентов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 402 949 заражений, умерли 42 176 пациентов, выздоровели 1 888 752 человека. За сутки выздоровели еще 28 901 переболевших коронавирусом - то есть больше, чем людей заразилось (накануне вылечились рекордные 29 502 пациента).

Штраф за Басту

Невский суд Петербурга привлек к ответственности Дворец спорта, где в конце ноября прошли концерты рэпера Басты (Василий Вакуленко) с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Суд назначил штраф в размере 480 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Роспотребнадзор просил суд приостановить деятельность площадки до 15 января, но суд не стал этого делать.

Администрация Ледового дворца частично признала вину, но представитель арены настаивал при этом, что большинство зрителей были в масках и лишь во время последней песни зрители "по традиции приветствовали артиста", встав со своих мест, сообщает ТАСС.

Концерты Басты вызвали большой скандал после публикации видео в соцсетях и критики за скопления тысяч зрителей в разгар пандемии. Роспотребнадзор увидел в этом нарушение коронавирусных ограничений. Сам артист настаивал, что все нормы были соблюдены.

Председателю комитета по культуре Петербурга Константину Сухенко был объявлен выговор.

1 декабря было объявлено, что Ледовый дворец, где проходил концерт рэпера, временно закрыт. Администрация площадки уже того предполагала, что наказанием станет штраф, а не закрытие дворца. Максимальная планка штрафа - 500 тысяч рублей.

Ограничения на Кавказе

В Дагестане вводятся дополнительные ограничения в целях борьбы с коронавирусом. На богослужения теперь будут допускать только священнослужителей, а религиозные обряды можно проводить в присутствии не более десяти близких людей, сказали Интерфаксу в пресс-службе правительства республики.

Врио главы республики Сергей Меликов заразился коронавирусом и сначала лечился дома, а два дня назад был госпитализирован в местную больницу. В пятницу стало известно, что его перевезут на лечение в Москву. Решение принял консилиум дагестанских и московских врачей.

"Состояние главы региона удовлетворительное. Он продолжит работать в дистанционном режиме, соблюдая все рекомендации медиков", - говорится в сообщении пресс-службы. Всего в России коронавирусом заразились уже больше 20 губернаторов. 55-летний Меликов сменил на посту главы Дагестана 71-летнего Владимира Васильева, который в октябре попросился в отставку.

В соседней Чечне коронавирусные ограничения также коснулись религиозных учреждений. Муфтий Салах-Хаджи Межиев ограничил посещение пятничной молитвы в мечетях мужчинами старше 65 лет.

"Болезнь распространяется, количество больных растет, в том числе с наступлением холодов. Начиная с этой недели я призываю лиц старше 65 лет оставаться дома и не приходить на пятничную молитву в мечеть. Это делается для сохранения вашего здоровья", - сказал муфтий.

Татарстан откроет рестораны на Новый год

Тем временем в Казани и других городах Татарстана ограничения, введенные из-за Covid-19, смягчаются.

Правительство республики разрешило ресторанам и кафе работать в ночь с 31 декабря на 1 января до 3:00. В остальные дни новогодних каникул - до 00:00.

В конце октября власти региона запретили ночную работу баров, ресторанов и кафе. Позже аналогичные решения были приняты в Москве, Петербурге и других городах. Заведения должны закрываться не позже 23:00.

В четверг власти Петербурга пошли на еще более радикальный шаг - с 25 декабря барам и ресторанам предписано работать только до 19:00, а с 30 декабря по 3 января они и вовсе не должны открываться. Кроме того, вице-губернатор Евгений Елин накануне попросил туристов не приезжать в город в этом году.