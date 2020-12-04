Путин назначил Чубайса своим международным представителем. Чубайс доволен

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Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня его подписания.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", - прокомментировал свое назначение в "Фейсбуке" сам Чубайс.

В новой должности Анатолий Чубайс не будет госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента, пояснил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На посту спецпредставителя президентаЧубайс будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН, сообщил Песков Интерфаксу.

Накануне Чубайс, выступая в онлайн-режиме на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, объявил, что уходит из госкорпорации "Роснано", которую возглавлял 12 лет.

"На конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", - сказал он.

Днем ранее стало известно, что Путин предложил должность главы "Роснано" первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. При этом о судьбе самого Чубайса Путин ничего не сказал.

Политолог Глеб Павловский в беседе с Би-би-си обращал внимание на "политическую символическую ценность" Чубайса, "которая означала, что альянс либеральной среды с Кремлем сохраняется".

"Из-за этого, думаю, в высокой степени, помимо даже личной симпатии, Путин сохранял Чубайса в верхах. Думаю, он и далее найдет ему место" ,- предсказывал политолог.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Вспоминаем главные вехи долгой политической карьеры Анатолия Чубайса.

Чубайс руководил "Роснано" с 2008 года, а в правительство пришел работать еще в 1991-м. При Борисе Ельцине он проводил рыночные реформы, в том числе связанные с ваучерной приватизацией государственного имущества, и был ключевой фигурой в Кремле. При Путине Чубайс сначала занимался реформой электроэнергетики, а потом - нанотехнологиями.

В конце октября 2020 года СМИ сообщили, что Чубайс может отправиться в отставку. Издание РБК, в частности, писало, что чиновник получил предложение "заняться Арктикой".