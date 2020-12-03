В Гонконге арестован оппозиционный медиамагнат. В чем его обвиняют, не вполне ясно

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лай разбогател в Китае, но переехал в Гонконг и активно боролся за его свободу

Известного издателя и диссидента Джимми Лая в Гонконге взяли под стражу на полгода. 73-летний медиамагнат известен своими продемократическими симпатиями, а принадлежащий его компании Next Digital популярный таблоид Apple Daily часто публиковал материалы, критические по отношению к правительству КНР и назначенным им властям Гонконга.

В четверг суд в Гонконге взял под стражу на полгода владельца медиакомпании Next Digital Джимми Лая.

Лая уже задерживзадерживали в августе на основании вступившего в силу 30 июня закона о безопасности, но тогда его выпустили под залог. Критики нового закона не раз предупреждали, что он станет концом демократических свобод в островном мегаполисе.

Теперь медиамагната обвиняют в использовании помещения штаб-квартиры Next Digital в целях, не предусмотренных договором аренды. Других деталей не сообщается.

Лая арестовали в среду вечером вместе с двумя старшими менеджерами его компании, но их освободили под обязательство по первому требованию являться к следователям. В отношении Лая судья постановил, что он может скрыться от правосудия.

Формально обвинение носит экономический характер, но, как пишет Apple Daily, вынесший решение судья был лично подобран главой пропекинской администрации Гонконга Кэрри Лэм для ведения дел о национальной безопасности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джимми Лая в августе уже арестовывали в рамках нового закона о национальной безопасности Гонконга. Тогда его обвиняли в сговоре с иностранными государствами. Позже его выпустили под залог

Днем ранее трое молодежных активистов получили тюремные сроки за то, что в прошлом году организовывали массовые акции с требованием выборности главы администрации Гонконга.

Власти КНР утверждают, что новый закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга" нацелен против дестабилизирующих город уличных беспорядков. Однако он криминализирует и словесные призывы к независимости, "разжигание ненависти" к центральному правительству и администрации автономии и нечетко сформулированный "сговор с иностранными силами".

Материковые спецслужбы впервые получили право действовать в Гонконге. Политические дела будут рассматриваться особыми судами в закрытом режиме.

По мнению критиков, закон положил конец принципу "одна страна - две системы", который КНР при передаче ей Гонконга в 1997 году обязалась уважать минимум 50 лет.

Аресты в Гонконге начались уже через несколько часов после его подписания президентом КНР Си Цзиньпином, но Джимми Лай - самый высокопоставленный житель города, подвергшийся за это время репрессиям.

Бизнесмен сделал первоначальный капитал на пошиве одежды, а затем занялся медиабизнесом. Его состояние оценивается более чем в миллиард долларов.

В августе его обвинили в "сговоре с иностранными силами" и на некоторое время задержали, а в офисах принадлежащих ему изданий прошли обыски.

Тогда Лай заявил Би-би-си, что это лишь начало.