В России по делу о госизмене арестовали еще одного ученого. Что об этом известно?

Автор фото, Mikhail Tereshenko/TASS

В Москве по обвинению в госизмене арестовали Анатолия Губанова. Дело засекречено, но СМИ обнаружили, что полный тезка арестованного - ученый-физик из ЦАГИ, который занимается высокоскоростными летательными аппаратами. В ЦАГИ пока от комментариев воздержались.

Лефортовский суд Москвы арестовал Анатолия Губанова в четверг 3 декабря. Согласно карточке дела на сайте суда, судья Маргарита Котова удовлетворила ходатайство следствия и отправила Губанова в СИЗО.

По информации из открытых источников, Анатолий Александрович Губанов - полный тезка арестованного - работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), а также в МФТИ, где читает курс по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. Губанов - кандидат технических наук.

Что известно об ученом Губанове?

Губанов занимается изучением тем работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, по которым написал 119 научных работ на русском и английском языках, приводит РИА Новости данные публикаций на сайте научной электронной библиотеки elibrary.

На сайте ЦАГИ Губанов упоминался как заместитель начальника отделения аэродинамики самолетов и ракет. Пресс-служба ЦАГИ называла его одним из участников международного проекта по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-int (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат). О том, что Губанов работал по этому проекту, также сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Координатором проекта выступала нидерландская ESA-ESTEC. В работе также участвовали специалисты из Италии, Франции, Великобритании, Германии: Бельгии и Австралии, писали на сайте ЦАГИ.

Среди публикаций Губанова - труды об исследовании турбулентности при полете на больших числах Маха (скоростей звука), сравнение расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолета, исследования концепций высокоскоростных гражданских самолетов, публикации в рамках научных работ по проекту Hexafly-int, анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом, пишет РИА Новости.

В ЦАГИ Би-би-си не смогли оперативно прокомментировать информацию об аресте Губанова, предложив обратиться с официальным запросом.

Фотографии Губанова от 2019 года можно найти в группе факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ в "Фейсбуке". На них он запечатлен на фоне слайдов о высокоскоростном летательном аппарате. Губанов на слайде значится как начальник отдела НИО-2 ЦАГИ.

Автор фото, FALT MFTI/Facebook Подпись к фото, Губанов на лекции в МФТИ

На другой фотографии в факультетской группе "Фейсбука" Губанов запечатлен на фоне фотографии проекта высокоскоростного гражданского самолета Lapcat-MR2.

В МФТИ Интерфаксу сообщили, что Губанов работает там по совместительству и его "проблемы" связаны с основной работой.

"Я дал поручение, чтобы разобрались, что там такое. Мне сейчас известно, что этот человек, у него другое место работы. Это не связано с Физтехом, с ним он имеет небольшую завязку. У него основное место работы другое, и это там у него проблемы", - заявил агентству ректор МФТИ Николай Кудрявцев. Ранее он сообщил РБК, что не знает Губанова.

В 2018 году на сайте "Авиаград Жуковский" публиковался материал о семье Анатолия Александровича Губанова. Как следует из текста, его родственники уже около 70 лет работают в Центральном аэрогидродинамическом институте, а он сам - с 1979 года.

Основатель "династии", по данным материала на сайте, Леонид Шкадов, тесть Губанова. У Губанова с дочерью ученого Анной Шкадовой родилось пятеро детей, трое из которых также сейчас работают в ЦАГИ, говорится в тексте.

Губанов, как следует из материалов сайта, родился на Украине в городе Каменец-Подольском. Его родители были учителями физики, он приехал в Москву поступать в МФТИ.

"Сейчас Анатолий Александрович возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты. Все другие подробности засекречены. Известно лишь, что ученый имеет несколько патентов на различные изобретения", - говорится в тексте.

Как в России ученых обвиняют в госизмене?

Статья о госизмене подразумевает передачу за границу сведений, составляющих государственную тайну, либо действия, направленные против безопасности России в пользу иностранного государства или организации. По этой статье можно получить до 20 лет колонии. Суть дела Губанова неизвестна, так как его материалы засекречены.

В начале декабря ЕСПЧ удовлетворил жалобу 72-летнего Валентина Данилова - известного специалиста по физике плазмы. В суде признали, что Россия нарушила его права, осудив за госизмену в 2004 году на 13 лет.

Данилов обратился в ЕСПЧ 11 декабря 2004 года. На рассмотрение его дела в Страсбурге ушло почти 16 лет. Он утверждал, что был осужден за разглашение сведений, не являвшихся секретными, у него не было доступа к государственным тайнам на момент передачи информации китайской стороне, а нормы законодательства России в сфере государственной тайны были расплывчатыми.

В ЕСПЧ признали, что суд по делу Данилова не был беспристрастным, его права на справедливое разбирательство нарушили, а также нарушили требование конвенции о порядке рассмотрения, отказавшись предоставить суду в Страсбурге материалы уголовного дела. Эксперты называют этот вывод ЕСПЧ "важным для текущих и будущих аналогичных дел".

Ученых в России нередко арестовывают по делам о госизмене. Так, в июле 2017 года за решеткой оказался научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - 75-летний Виктор Кудрявцев. Его обвинили в передаче бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики секретной информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал". Свою вину он не признает. Кудрявцев провел в СИЗО почти два года, его выпустили из-под стражи по состоянию здоровья - у ученого онкологическое заболевание.