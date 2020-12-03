Франция начала массовую проверку мечетей на экстремизм

Автор фото, AFP Подпись к фото, В октябре по решению суда на полгода была закрыта мечеть в Пантене, который находится в пригороде Парижа

Власти Франции начали массовую проверку мечетей и мусульманских домов молитвы. По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, те из них, где звучат призывы к экстремизму, будут закрыты.

Через неделю станут известны детали нового французского закона об экстремизме. Таким образом власти отреагировали на произошедшие в октябре террористические нападения, особо шокирующим из которых стало обезглавливание учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа.

Дарманен сообщил французским СМИ, что под наблюдение попадут 76 мечетей и молитвенных домов. 16 из них находятся в Париже и его окрестностях.

Глава МВД распорядился начать немедленную проверку 18 таких мест. Министр написал в "Твиттере", что начаты масштабные и беспрецедентные действия для борьбы с сепаратизмом.

В рамках проверки инспекторы разберутся в источниках финансирования мечетей, выяснят, с кем связаны имамы, и проконтролируют работу детских школ по изучению Корана.

Как отметил корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд, в последние дни репутация Дарманена оказалась под ударом из-за скандалов со злоупотреблениями полицейских своими полномочиями и предложенного закона, который сделает уголовно наказуемым раскрытие личности и других персональных данных полицейских.

"Почти все мусульмане во Франции чтут закон"

Проверки придут лишь в 76 мечетей из примерно 2600 мусульманских мест поклонения, которые действуют во Франции.

По словам Дарманена, в стране радикализировалось небольшое число мусульман.

"Поти все мусульмане во Франции чтут закон Республики, и им горько от того, что происходит радикализация", - сказал он и отметил, что страна была шокирована, когда был обезглавлен Самюэль Пати и когда три человека получили смертельные ножевые ранения в соборе Ниццы.

В соцсетях некоторые называли Пати злодеем из-за того, что он показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. Мечеть в пригороде Парижа, разместившая видео с осуждением Пати, была закрыта на полгода по решению суда.

Во Франции действует государственный секуляризм, предполагающий полное отделение религии от государства и гражданского общества.