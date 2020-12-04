Дайджест: Байден попросит американцев о 100 днях в масках, как живут армяне, оставшиеся в Лачине
Избранный президент США Джо Байден заявил, что попросит американцев носить маски в течение первых 100 дней после его инаугурации, чтобы остановить распространение коронавируса. В интервью телекомпании Си-эн-эн он также пообещал выпустить указ об обязательном масочном режиме во всех зданиях федерального правительства США.
"В первый же день, когда я вступлю в должность, я попрошу людей провести 100 дней в масках. Всего 100 дней, это не будет продолжаться вечно. Всего лишь сто дней. И я думаю, что если это произойдет, мы увидим значительное сокращение [случаев Covid-19]. В том случае, если маски будут сочетаться с вакцинацией, мы сможем существенно снизить статистику".
США - наиболее пострадавшая от коронавируса страна мира, здесь зафиксировано 14 млн случаев заболевания и 275 тыс. смертей. В американских больницах впервые с начала пандемии оказались более 100 тыс. пациентов с Covid-19, при этом их число удвоилось с начала ноября.
На фоне быстрого распространения заболевания Лос-Анджелес ввел локдаун и рекомендовал местным жителям не покидать дома.
Мы рассказываем о ситуации с пандемией коронавируса в мире и в России.
США назвали Китай "величайшей угрозой свободе"
Тем временем уходящая администрация Белого дома продолжает обвинять Китай в агрессивной кампании против США.
В четверг американское министерство обороны включило в "черный список" компаний, против которых действуют санкции, еще две крупные фирмы из Китая: производителя чипов SMIC и нефтегазового гиганта CNOOC. Пентагон заключил, что эти две компании сотрудничают с китайским министерством обороны, и теперь им будет запрещен доступ к американским товарам и технологиям.
А директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф написал статью в Wall St Journal, в которой назвал Китай "самой большой угрозой демократии и свободе" со Второй мировой войны. Рэтклифф заявил, что Китай усиливает свои позиции в мире при помощи воровства у США технологий и последующего вытеснения американских компаний с рынка - этот процесс он описывает как "укради, воспроизведи и замени". По его словам, Китай ежегодно крадет американскую интеллектуальную собственность на 500 млрд долларов. Рэтклифф также рассказал, что теперь главные усилия американской разведки направлены именно на противодействие действиям Китая, а на борьбу с Россией или угрозой терроризма, как было ранее.
Комментируя обвинения США, официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин обвинила Вашингтон в "ведении нескольких агрессивных кампаний против Китая". Она объяснила это "идеологическими предубеждениями". "Есть такая китайская поговорка - глаза видят то, во что верит разум, - сказала представитель МИД Китая. - Мы надеемся, что США перестанут считать всех шпионами".
Днем ранее глава контрразведывательного управления Национальной разведки США Уильям Эванина заявил, что Китай активно пытается найти способы повлиять на будущую администрацию Джо Байдена.
Доклад о Беларуси в СПЧ ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступит с докладом о ситуации в Беларуси, где с середины августа не прекращаются массовые выступления против фальсификаций на президентских выборах и милицейского насилия.
В сентябре в СПЧ ООН выступала главный оппонент президента Александра Лукашенко Светлана Тихановская, которую некоторые западные страны считают единственным законно избранным лидером Беларуси.
Правозащитники и многочисленные свидетели обвиняют белорусские правоохранительные органы в пытках и крайней жестоком обращении с задержанными. На этой неделе наши корреспонденты Джесси Кейнер и Андрей Козенко собрали свидетельства людей, побывавших в белорусских следственных изоляторах. Их статья содержит описания сцен насилия и фотографии, которые могут шокировать.
Переговоры Британии и ЕС: успеть до брексита
Великобритания и Европейский союз продолжат переговоры об условиях брексита.
Времени до 31 декабря, когда Британия окончательно выйдет из ЕС, остается все меньше, и если к этому дню стороны не согласуют совместный документ, брексит состоится без договора. Ранее в Брюсселе предупреждали, что документ необходимо согласовать до конца этой недели, поскольку иначе у парламентов европейских стран может не остаться времени на ратификацию соглашений. Однако, по данным источников Би-би-си, шансов на прорыв все меньше: стороны продолжают спорить по многим вопросам, в том числе о праве на рыболовство и нормативах честной конкурентной борьбы.
В сентябре наш корреспондент по европейским вопросам Юри Вендик объяснял, почему ЕС и Британии так трудно договориться.
Еще одно дело против ученого о госизмене
В России появилось еще одно громкое дело о государственной измене - по обвинению в этом преступлении арестован Анатолий Губанов.
Власти не сообщают данных о личности этого человека, поскольку дело засекречено. Однако СМИ обнаружили, что полный тезка арестованного - российский ученый, который занимается высокоскоростными летательными аппаратами. Мы рассказываем о том, что известно об этом человеке, и вспоминаем другие случаи, когда российских ученых обвиняли в измене родине.
ОПЕК и Россия немного увеличат производство нефти
Страны организации нефтяных экспортеров ОПЕК и Россия решили несколько смягчить ограничения на производство нефти: в январе следующего года они будут добывать на 500 тыс. баррелей в день больше. Однако сторонам не удалось договориться о более долгосрочной стратегии, которая действовала бы в течение всего года - ограничения будут пересматривать каждый месяц.
Мировые производители решили сократить добычу нефти в мае этого года после рекордного падения цен на фоне пандемии коронавируса и введенного по всему миру карантина. Мы рассказываем о том, как нынешнее решение ОПЕК и России повлияет на цены нефти в 2021 году.
Продолжается эпопея с монолитами
Тем временем продолжает развиваться одна из самых удивительных историй этого года - необъяснимое появление и исчезновение монолитов - металлических столбов неизвестного происхождения, словно вышедших из знаменитого фильма Стенли Кубрика "2001: Космическая одиссея".
В четверг уже третий монолит появился на вершине горы Пайн неподалеку от калифорнийского города Атаскадеро. Самый первый металлический столб заметили в Красном каньоне штата Юта, но после того как до него добрались первые туристы, а местные власти начали расследование его появления, он исчез. Затем похожая структура объявилась в Румынии, но и она тоже вскоре пропала.
Никто точно не знает, является ли столб в Атаскадеро и Юте тем же самым, но мы попытались разобраться в этой запутанной и загадочной истории.
"Мы опоздали": Pfizer пришлось скорректировать планы по производству вакцины
Американская компания Pfizer в ночь на пятницу заявила, что не сможет произвести 100 млн. доз вакцины, разработанной совместно с немецкой BioNTech, до конца года, как изначально планировалось. Компания была вынуждена скорректировать планы и теперь надеется успеть выпустить на рынок 50 млн. доз вакцины до конца декабря, сообщает Wall Street Journal.
Планы на компании на 2021 год не изменились - она по-прежнему рассчитывает за год выпустить более миллиарда доз вакцины.
Пресс-секретарь Pfizer объясняет корректировку задач проблемами с логистикой и отмечает, что клинические испытания вакцины затянулись. "Мы опоздали", - говорит в беседе с газетой анонимный источник, участвовавший в создании препарата. "Часть ранних образцов исходных материалов не соответствовали стандартам качества. Эту проблему мы устранили, но на то, чтобы достичь целей этого года, времени уже не хватит", - говорит он.
Pfizer закупает прекурсоры вакцины у европейских поставщиков, и в компании не говорят, каких именно ингредиентов не хватило. Газета отмечает, что обычно перед началом производства новой вакцины компания ждет одобрения регулятора, а только потом начинает налаживать производство. "Здесь все происходило одновременно", - говорит собеседник Wall Street Journal. "Мы начали налаживать линии производства в марте, когда вакцина была еще в разработке. Это абсолютно беспрецедентно", - добавляет он.
Британия стала первой в мире страной, одобрившей широкое применения вакцины Pfizer. Первый этап вакцинации начнется в стране буквально в ближайшие дни.
Армяне, которые остались в Лачине
Газета Daily Telegraph публикует репортаж (требуется подписка) из Лачина - города в районе конфликта в Нагорном Карабахе, который находится под контролем российских миротворцев. Как пишет автор, когда по улицам Лачина во вторник ехали грузовики с азербайджанскими солдатами, 48-летний Левон Кеворкян сидел у дверей своего магазина, вооруженный одним ножом. Теперь, несмотря на принятые армянским правительством обязательства, он говорит, что не уйдет.
"Я останусь здесь, пока это место не разрушат до основания", - сказал он корреспонденту Daily Telegraph. Мы построили это место своим потом. Меня не заботит, если я здесь умру".
Как пишет автор публикации, поселения по обе стороны так называемого "Лачинского коридора", в том числе город Лачин, остаются в зоне контроля российских миротворцев, но на практике судьба этих населённых пунктов местным жителям неизвестна: по обе стороны находятся азербайджанские войска. "Никто не знает, что произойдет с городом, - говорит 35-летний Вача Саргсян. - Почти все ушли, но мы решили здесь остаться. У меня есть охотничья винтовка, я знаю, как ей пользоваться". "Хотя сейчас русские не разрешают ходить с оружием," - добавляет он.
Когда Кеворкян переехал сюда в 1994 году, армянская армия взяла под контроль не только территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, но прилегающие к ней районы, включая Лачинский. Теперь они возвращаются Азербайджану.
"На прошлой неделе был слух, что всем велели до конца недели эвакуироваться, - рассказывает 39-летняя Наринэ Расоян. - Потом нам сказали, что уезжать не надо. Ничего не понятно".
Саргсян и Кеворкян смотрят, как российские миротворцы ходят по центральной площади города. Они полны решимости остаться. "Это наша земля", - говорит Саргсян, стоя среди остовов машин, испещренных отверстиями от пуль и домов, сожжённых уходящими жителями, чтобы не достались азербайджанцам.
Почему возможна смерть в прямом эфире?
В отношении блогера Стаса Решетникова, в прямом эфире стрима которого была констатирована смерть его подруги, возбуждено уголовное дело. Портал Village вспоминает, что Решетников был одним из пионеров "трэш-стриминга". "Трэш-стримеры зарабатывают на том, что бьют, оскорбляют, заставляют делать унизительные вещи, поливают мочой и портят вещи жертвы. Свою жестокость они монетизируют", - констатирует журнал.
Журналистка Александра Щербакова, исследовавшая культуру трэш-стримов, вспоминает, как Решетников встал на этот путь. В своем тексте, написанном летом, она рассказала историю одинокого мужчины, который часто снимался в этом жанре. Решетников и еще несколько блогеров, рассказывает она, регулярно издевались над мужчиной в прямом эфире. Решетников был одним из тех, у кого этот человек жил.
Щербакова отмечает, что Решетников был не так жесток к нему, как другие трэш-стримеры. "Решетников производил впечатление того, кто еще мог бы с этими стримами завязать. Он не звучал как человек, который получает большое удовольствие от своего занятия. И он действительно говорил, что хочет завязать. Однако придумывал оправдания, почему из стримов нельзя просто так уйти: публика требует жести, уйдешь - тебя достанут из-под земли и затравят, бойся за свою жизнь. Отсюда, мол, только вперед ногами", - вспоминает она.
"Почему люди выбирают в этом оставаться - даже если занятие уже выходит им боком? Решетникова травили конкуренты по стримам - я помню фотографии с дымовыми шашками, свиной головой, которую ему подбросили. Это собачья жизнь. И чертовски опасная. И без стабильного заработка. Но что-то людей в ней держит", - пишет Щербакова.
"И я думаю вот что. Трэш-стримы, как и многие другие вещи в интернете, - быстрый и простой способ получить славу. Люди готовы платить тебе вниманием и деньгами просто за то, что ты регулярно что-то делаешь в эфире. На это подсаживаются - особенно если до этого в жизни признания было недостаточно. Когда ты, как Решетников, то работал в автосервисе, то пытался стать стилистом и явно хотел чего-то большего" - заключает Щербакова.
Как Волгоград пытался отменить московское время
Наш корреспондент Елизавета Фохт рассказывает о довольно необычной для России истории о времени. В Волгоградской области два года назад провели референдум и перешли в другой часовой пояс, но власти сумели отменить итоги голосования. В результате регион снова будет жить по Московскому времени, хотя многие местные жители этим возмущены.
Настоящая "королева" из сериала Netflix
В одном из самых популярных сериалов компании Netflix под названием "Ход Королевы" (The Queen's Gambit) есть всего один реальный персонаж - советская чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Шахматистка поговорила с нашим корреспондентом Марией Евстафьевой и рассказала, что в сериале правда, а что вымысел.
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Дайджест готовили Евгений Каневский и Артем Воронин.