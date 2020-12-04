Дайджест: Байден попросит американцев о 100 днях в масках, как живут армяне, оставшиеся в Лачине

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Избранный президент США Джо Байден заявил, что попросит американцев носить маски в течение первых 100 дней после его инаугурации, чтобы остановить распространение коронавируса. В интервью телекомпании Си-эн-эн он также пообещал выпустить указ об обязательном масочном режиме во всех зданиях федерального правительства США.

"В первый же день, когда я вступлю в должность, я попрошу людей провести 100 дней в масках. Всего 100 дней, это не будет продолжаться вечно. Всего лишь сто дней. И я думаю, что если это произойдет, мы увидим значительное сокращение [случаев Covid-19]. В том случае, если маски будут сочетаться с вакцинацией, мы сможем существенно снизить статистику".

США - наиболее пострадавшая от коронавируса страна мира, здесь зафиксировано 14 млн случаев заболевания и 275 тыс. смертей. В американских больницах впервые с начала пандемии оказались более 100 тыс. пациентов с Covid-19, при этом их число удвоилось с начала ноября.

На фоне быстрого распространения заболевания Лос-Анджелес ввел локдаун и рекомендовал местным жителям не покидать дома.

Мы рассказываем о ситуации с пандемией коронавируса в мире и в России.

США назвали Китай "величайшей угрозой свободе"

Тем временем уходящая администрация Белого дома продолжает обвинять Китай в агрессивной кампании против США.

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В четверг американское министерство обороны включило в "черный список" компаний, против которых действуют санкции, еще две крупные фирмы из Китая: производителя чипов SMIC и нефтегазового гиганта CNOOC. Пентагон заключил, что эти две компании сотрудничают с китайским министерством обороны, и теперь им будет запрещен доступ к американским товарам и технологиям.

А директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф написал статью в Wall St Journal, в которой назвал Китай "самой большой угрозой демократии и свободе" со Второй мировой войны. Рэтклифф заявил, что Китай усиливает свои позиции в мире при помощи воровства у США технологий и последующего вытеснения американских компаний с рынка - этот процесс он описывает как "укради, воспроизведи и замени". По его словам, Китай ежегодно крадет американскую интеллектуальную собственность на 500 млрд долларов. Рэтклифф также рассказал, что теперь главные усилия американской разведки направлены именно на противодействие действиям Китая, а на борьбу с Россией или угрозой терроризма, как было ранее.

Комментируя обвинения США, официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин обвинила Вашингтон в "ведении нескольких агрессивных кампаний против Китая". Она объяснила это "идеологическими предубеждениями". "Есть такая китайская поговорка - глаза видят то, во что верит разум, - сказала представитель МИД Китая. - Мы надеемся, что США перестанут считать всех шпионами".

Днем ранее глава контрразведывательного управления Национальной разведки США Уильям Эванина заявил, что Китай активно пытается найти способы повлиять на будущую администрацию Джо Байдена.

Доклад о Беларуси в СПЧ ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступит с докладом о ситуации в Беларуси, где с середины августа не прекращаются массовые выступления против фальсификаций на президентских выборах и милицейского насилия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Многочисленные свидетели говорят о пытках и избиении задержанных во время демонстраций в Беларуси

В сентябре в СПЧ ООН выступала главный оппонент президента Александра Лукашенко Светлана Тихановская, которую некоторые западные страны считают единственным законно избранным лидером Беларуси.

Правозащитники и многочисленные свидетели обвиняют белорусские правоохранительные органы в пытках и крайней жестоком обращении с задержанными. На этой неделе наши корреспонденты Джесси Кейнер и Андрей Козенко собрали свидетельства людей, побывавших в белорусских следственных изоляторах. Их статья содержит описания сцен насилия и фотографии, которые могут шокировать.

Переговоры Британии и ЕС: успеть до брексита

Великобритания и Европейский союз продолжат переговоры об условиях брексита.

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Времени до 31 декабря, когда Британия окончательно выйдет из ЕС, остается все меньше, и если к этому дню стороны не согласуют совместный документ, брексит состоится без договора. Ранее в Брюсселе предупреждали, что документ необходимо согласовать до конца этой недели, поскольку иначе у парламентов европейских стран может не остаться времени на ратификацию соглашений. Однако, по данным источников Би-би-си, шансов на прорыв все меньше: стороны продолжают спорить по многим вопросам, в том числе о праве на рыболовство и нормативах честной конкурентной борьбы.

В сентябре наш корреспондент по европейским вопросам Юри Вендик объяснял, почему ЕС и Британии так трудно договориться.

Еще одно дело против ученого о госизмене

В России появилось еще одно громкое дело о государственной измене - по обвинению в этом преступлении арестован Анатолий Губанов.

Автор фото, FALT MFTI/Facebook Подпись к фото, Губанов на лекции в МФТИ

Власти не сообщают данных о личности этого человека, поскольку дело засекречено. Однако СМИ обнаружили, что полный тезка арестованного - российский ученый, который занимается высокоскоростными летательными аппаратами. Мы рассказываем о том, что известно об этом человеке, и вспоминаем другие случаи, когда российских ученых обвиняли в измене родине.

ОПЕК и Россия немного увеличат производство нефти

Страны организации нефтяных экспортеров ОПЕК и Россия решили несколько смягчить ограничения на производство нефти: в январе следующего года они будут добывать на 500 тыс. баррелей в день больше. Однако сторонам не удалось договориться о более долгосрочной стратегии, которая действовала бы в течение всего года - ограничения будут пересматривать каждый месяц.

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Мировые производители решили сократить добычу нефти в мае этого года после рекордного падения цен на фоне пандемии коронавируса и введенного по всему миру карантина. Мы рассказываем о том, как нынешнее решение ОПЕК и России повлияет на цены нефти в 2021 году.

Продолжается эпопея с монолитами

Тем временем продолжает развиваться одна из самых удивительных историй этого года - необъяснимое появление и исчезновение монолитов - металлических столбов неизвестного происхождения, словно вышедших из знаменитого фильма Стенли Кубрика "2001: Космическая одиссея".

Автор фото, NIC MATTSON, ATASCADERO NEWS Подпись к фото, Очень похож. Но теперь на горе в Калифорнии

В четверг уже третий монолит появился на вершине горы Пайн неподалеку от калифорнийского города Атаскадеро. Самый первый металлический столб заметили в Красном каньоне штата Юта, но после того как до него добрались первые туристы, а местные власти начали расследование его появления, он исчез. Затем похожая структура объявилась в Румынии, но и она тоже вскоре пропала.

Никто точно не знает, является ли столб в Атаскадеро и Юте тем же самым, но мы попытались разобраться в этой запутанной и загадочной истории.

"Мы опоздали": Pfizer пришлось скорректировать планы по производству вакцины

Американская компания Pfizer в ночь на пятницу заявила, что не сможет произвести 100 млн. доз вакцины, разработанной совместно с немецкой BioNTech, до конца года, как изначально планировалось. Компания была вынуждена скорректировать планы и теперь надеется успеть выпустить на рынок 50 млн. доз вакцины до конца декабря, сообщает Wall Street Journal.

Планы на компании на 2021 год не изменились - она по-прежнему рассчитывает за год выпустить более миллиарда доз вакцины.

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Пресс-секретарь Pfizer объясняет корректировку задач проблемами с логистикой и отмечает, что клинические испытания вакцины затянулись. "Мы опоздали", - говорит в беседе с газетой анонимный источник, участвовавший в создании препарата. "Часть ранних образцов исходных материалов не соответствовали стандартам качества. Эту проблему мы устранили, но на то, чтобы достичь целей этого года, времени уже не хватит", - говорит он.

Pfizer закупает прекурсоры вакцины у европейских поставщиков, и в компании не говорят, каких именно ингредиентов не хватило. Газета отмечает, что обычно перед началом производства новой вакцины компания ждет одобрения регулятора, а только потом начинает налаживать производство. "Здесь все происходило одновременно", - говорит собеседник Wall Street Journal. "Мы начали налаживать линии производства в марте, когда вакцина была еще в разработке. Это абсолютно беспрецедентно", - добавляет он.

Британия стала первой в мире страной, одобрившей широкое применения вакцины Pfizer. Первый этап вакцинации начнется в стране буквально в ближайшие дни.

Армяне, которые остались в Лачине

Газета Daily Telegraph публикует репортаж (требуется подписка) из Лачина - города в районе конфликта в Нагорном Карабахе, который находится под контролем российских миротворцев. Как пишет автор, когда по улицам Лачина во вторник ехали грузовики с азербайджанскими солдатами, 48-летний Левон Кеворкян сидел у дверей своего магазина, вооруженный одним ножом. Теперь, несмотря на принятые армянским правительством обязательства, он говорит, что не уйдет.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пусть сами строят": армяне сжигают свои дома в Карабахе

"Я останусь здесь, пока это место не разрушат до основания", - сказал он корреспонденту Daily Telegraph. Мы построили это место своим потом. Меня не заботит, если я здесь умру".

Как пишет автор публикации, поселения по обе стороны так называемого "Лачинского коридора", в том числе город Лачин, остаются в зоне контроля российских миротворцев, но на практике судьба этих населённых пунктов местным жителям неизвестна: по обе стороны находятся азербайджанские войска. "Никто не знает, что произойдет с городом, - говорит 35-летний Вача Саргсян. - Почти все ушли, но мы решили здесь остаться. У меня есть охотничья винтовка, я знаю, как ей пользоваться". "Хотя сейчас русские не разрешают ходить с оружием," - добавляет он.

Когда Кеворкян переехал сюда в 1994 году, армянская армия взяла под контроль не только территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, но прилегающие к ней районы, включая Лачинский. Теперь они возвращаются Азербайджану.

"На прошлой неделе был слух, что всем велели до конца недели эвакуироваться, - рассказывает 39-летняя Наринэ Расоян. - Потом нам сказали, что уезжать не надо. Ничего не понятно".

Саргсян и Кеворкян смотрят, как российские миротворцы ходят по центральной площади города. Они полны решимости остаться. "Это наша земля", - говорит Саргсян, стоя среди остовов машин, испещренных отверстиями от пуль и домов, сожжённых уходящими жителями, чтобы не достались азербайджанцам.

Почему возможна смерть в прямом эфире?

В отношении блогера Стаса Решетникова, в прямом эфире стрима которого была констатирована смерть его подруги, возбуждено уголовное дело. Портал Village вспоминает, что Решетников был одним из пионеров "трэш-стриминга". "Трэш-стримеры зарабатывают на том, что бьют, оскорбляют, заставляют делать унизительные вещи, поливают мочой и портят вещи жертвы. Свою жестокость они монетизируют", - констатирует журнал.

Журналистка Александра Щербакова, исследовавшая культуру трэш-стримов, вспоминает, как Решетников встал на этот путь. В своем тексте, написанном летом, она рассказала историю одинокого мужчины, который часто снимался в этом жанре. Решетников и еще несколько блогеров, рассказывает она, регулярно издевались над мужчиной в прямом эфире. Решетников был одним из тех, у кого этот человек жил.

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Щербакова отмечает, что Решетников был не так жесток к нему, как другие трэш-стримеры. "Решетников производил впечатление того, кто еще мог бы с этими стримами завязать. Он не звучал как человек, который получает большое удовольствие от своего занятия. И он действительно говорил, что хочет завязать. Однако придумывал оправдания, почему из стримов нельзя просто так уйти: публика требует жести, уйдешь - тебя достанут из-под земли и затравят, бойся за свою жизнь. Отсюда, мол, только вперед ногами", - вспоминает она.

"Почему люди выбирают в этом оставаться - даже если занятие уже выходит им боком? Решетникова травили конкуренты по стримам - я помню фотографии с дымовыми шашками, свиной головой, которую ему подбросили. Это собачья жизнь. И чертовски опасная. И без стабильного заработка. Но что-то людей в ней держит", - пишет Щербакова.

"И я думаю вот что. Трэш-стримы, как и многие другие вещи в интернете, - быстрый и простой способ получить славу. Люди готовы платить тебе вниманием и деньгами просто за то, что ты регулярно что-то делаешь в эфире. На это подсаживаются - особенно если до этого в жизни признания было недостаточно. Когда ты, как Решетников, то работал в автосервисе, то пытался стать стилистом и явно хотел чего-то большего" - заключает Щербакова.

Как Волгоград пытался отменить московское время

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Противники московского времени считают, что в Волгограде слишком рано светает

Наш корреспондент Елизавета Фохт рассказывает о довольно необычной для России истории о времени. В Волгоградской области два года назад провели референдум и перешли в другой часовой пояс, но власти сумели отменить итоги голосования. В результате регион снова будет жить по Московскому времени, хотя многие местные жители этим возмущены.

Настоящая "королева" из сериала Netflix

В одном из самых популярных сериалов компании Netflix под названием "Ход Королевы" (The Queen's Gambit) есть всего один реальный персонаж - советская чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Шахматистка поговорила с нашим корреспондентом Марией Евстафьевой и рассказала, что в сериале правда, а что вымысел.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Нона Гаприндашвили: правда и мифы о мире шахмат