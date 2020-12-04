Из-за коронавируса Warner Bros выпустит "Дюну" и новую "Матрицу" в онлайн и кинотеатры одновременно

Автор фото, Warner Bros Подпись к фото, Звездами новой "Дюны" стали Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон

Одна из крупнейших голливудских киностудий Warner Bros объявила, что на территории США в следующем году все ее новые фильмы можно будет посмотреть с помощью стримингового сервиса HBO Max одновременно с премьерой в кинотеатрах. Это означает, что зрителям больше не нужно будет идти в кино, чтобы увидеть такие ожидаемые релизы 2021 года, как ремейк "Дюны" и очередная серия "Матрицы".

Ранее новые киноленты всегда сначала демонстрировались только в кинотеатрах, и лишь через несколько месяцев после премьеры их можно было приобрести для просмотра дома. Но все изменила пандемия коронавируса, из-за которой двери многих кинотеатров остаются закрытыми, что приводит к падению прибыли киностудий.

Чтобы наверстать упущенное, Warner Bros решила отдать права на стриминг новых фильмов в США компании HBO Max - эта платформа принадлежит телекоммуникационному гиганту AT&T. Там они будут доступны в течение месяца после премьеры.

Кроме "Дюны" и "Матрицы", в 2021 году на экраны также должны выйти такие ленты производства Warner Bros, как "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong), "Смертельная битва" (Mortal Kombat) и " Отряд самоубийц: Миссия навылет " (The Suicide Squad).

Кинокомпания уже объявила, что ее новый боевик о супергерое "Чудо-женщина: 1984" (Wonder Woman 1984), который увидит свет в середине декабря и обещает стать предрождественским хитом, будет также сразу доступен на HBO Max, а не только в кино.

Глава компании WarnerMedia Studios Энн Сарнофф объяснила такую стратегию тем, что пандемия "требует креативных решений". "Мы больше всех заинтересованы в возвращении кино на большой экран, - сказала она. - Мы понимаем, что выживание кинотеатров зависит от появления нового контента, но нам приходится учитывать и то, что в течение 2021 года большинство кинотеатров в США, вероятно, будут работать при ограниченной вместимости".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьеру новой серии "Матрицы" решили провести раньше запланированного срока: в декабре 2021 года

Сарнофф добавила, что решение Warner Bros, будет действовать в течение года и "позволит зрителям, которые не имеют доступа к залам или пока не готовы вернуться в кинотеатры, посмотреть наши прекрасные фильмы 2021 года". "Мы считаем эту схему выигрышной для всех - как для любителей кино, так и для кинотеатров", - говорит Сарнофф.

Но кинотеатры крайне недовольны политикой студий, которые в последнее время все чаще сразу выпускают фильмы на стриминговых платформах одновременно с началом показов в кинозалах.

В этом году американская сеть кинотеатров AMC (в числе прочего ей принадлежит британский Odeon) заявила, что не будет показывать в своих залах фильмы производства Universal, поскольку эта студия решила с первого же дня выпускать свои новые ленты для показа дома.

После этого две компании урегулировали спор, договорившись, что Universal сможет предлагать свои фильмы на стриминговых платформах через 17 дней после начала демонстрации в кинотеатрах.