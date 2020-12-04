Сотрудников НТВ задержали в Турции. Они не выходят на связь с четверга

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Корреспондент и оператор НТВ не выходят на связь после задержания в пригороде Стамбула, сообщают телеканал и российский МИД.

"3 декабря в Стамбуле перестали выходить на связь журналисты программы НТВ "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин. В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12:22, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то ведут", - говорится в сообщении МИД России в "Фейсбуке".

Посольство России в Анкаре и генконсульство в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов, сказано в заявлении.

Утром в четверг Петрушко и Малышкин сообщили в редакцию о задержании полицейскими в пригороде Стамбула, потом связь с ними прервалась, говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

В 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить смс. "Нас почему-то до сих пор держат", - процитировала его пресс-служба. Больше на связь они не выходили и на звонки и сообщения не отвечали.

Какой сюжет снимали сотрудники НТВ, в телекомпании не уточнили.

Журналисты НТВ были задержаны в Стамбуле из-за отсутствия каких-либо разрешений на съемку, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Это не первый инцидент с российскими журналистами в Турции. В марте этого года в Анкаре задержали трех сотрудников "Sputnik Турция" (часть МИА "Россия сегодня"). Сначала на их квартиры напали националисты, а после того, как пострадавшие обратились в полицию, их самих увезли на допрос, а в стамбульский офис пришли с обысками. Инцидент произошел накануне визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.