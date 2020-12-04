США пытаются помирить Катар с соседями, объявившими ему бойкот

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джаред Кушнер прибыл с визитом к эмиру Катара Тамиму бин Хамаду аль-Тани

Саудовская Аравия и Катар близки к завершению длящегося 3,5 года конфликта, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимные дипломатические источники.

Два других источника сообщили агентству Рейтер, что ожидается некое важное объявление по данному вопросу.

Старший советник уходящей американской администрации, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер в среду провел закрытые переговоры с руководством обеих "нефтяных монархий" Персидского залива: саудовским кронпринцем Мохаммедом бин Салманом и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

По имеющимся данным, он обсуждал, в частности, возобновление полетов авиакомпании Qatar Airways через саудовское воздушное пространство. Последние три года они осуществлялись над Ираном.

Несомненно, США хотят дополнительно наказать Тегеран, лишив его платы за аэронавигационные услуги, которая, по данным New York Times, доходит до 100 млн долларов в год. Но министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед аль-Тани в пятницу дал понять, что это может оказаться первым шагом к общей нормализации отношений его страны с соседями.

По словам министра, он не может гарантировать, что урегулирование будет скорым и всеобъемлющим, но позитивный сдвиг наметился.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Крупнейший кризис в отношениях между арабскими странами Залива за десятилетия длится с 2017 года

"Именно сейчас происходят некоторые подвижки, которые, как мы надеемся, положат конец кризису", - сказал аль-Тани, участвуя в организованной МИД Италии видеоконференции "Средиземноморские диалоги".

"Мы полагаем, что единство государств Залива очень важно для безопасности региона. Надо положить конец бесконечному кризису", - добавил он.

Из-за чего начался конфликт?

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявили ему финансовый, торговый и транспортный бойкот и выслали катарских граждан.

Они обвинили Катар в идеологической и практической поддержке джихадизма, в частности, организации "Братья-мусульмане" (запрещена в России), которую организаторы бойкота считают экстремистской и подрывной, и дружбе с Ираном, эксплуатирующим совместно с Катаром крупное газовое месторождение.

"Четверка" сформулировала 13 требований к Катару, среди которых закрытие телеканала "Аль-Джазира" и военной базы Турции, также покровительствующей "Братьям-мусульманам".

Для Катара важно разблокировать сухопутную границу с Саудовской Аравией (маленькое государство с трех сторон окружено саудовской территорией, а четвертой выходит к Персидскому заливу) и вернуть своим гражданам право свободно ездить в страны "четверки".

Автор фото, AFP Подпись к фото, 23 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн направили Катару список из 13 требований, выполнение которых необходимо для прекращения бойкота. Министры Египта, Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ обсуждают дипломатический кризис в отношениях с Катаром. Июль 2017

И Саудовская Аравия, и Катар - союзники США. В частности, на территории последнего находится крупнейшая и важнейшая американская военная база на Ближнем Востоке "Аль-Удейд".

Вашингтон не оставлял посреднических усилий, чтобы помирить их и создать единый арабский фронт против Ирана, в чем ему помогал своим посредничеством Кувейт.

Катар всегда заявлял, что готов к переговорам без предварительных условий, но не выказывал готовности уступить "13 требованиям".

Шейх аль-Тани не дал прямого ответа на вопрос, будет ли урегулирование катарско-саудовским или включит всю "четверку", а лишь назвал его "всеохватывающим".

По данным Блумберг, соглашение не затронет ОАЭ, Египет и Бахрейн.

Аль-Тани особо подчеркнул, что Катар не поступится суверенитетом: "Ни одна сторона не может навязывать свои требования, ни Катар "квартету", ни наоборот. Каждое государство должно само определять свою внешнюю политику".

Что с Ираном?

Как пишет Блумберг, предварительное соглашение оставит за рамками ключевой вопрос, по которому существуют разногласия - отношения Катара с Ираном.

Лейтмотивом высказываний большинства пользователей соцсетей в мусульманском мире стали слова: "Примирение - всегда хорошо", хотя некоторые продолжают выдвигать взаимные обвинения.

Как написал один саудовский пользователь, он считает катарцев "арабскими братьями", но хочет, чтобы те отказались от дружбы с "муллами" (Ираном) и "оттоманами" (Турцией).

Катарские СМИ, в том числе "Аль-Джазира", обсуждают перспективы примирения, тогда как саудовские обходят данную тему молчанием.

Что дальше?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, И Катар, и Саудовская Аравия - союзники США. На фото наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман

Даже покончив с открытой враждой, Эр-Рияд и Доха вряд ли станут друзьями, заявил профессор политических наук Университета Кувейта Шафик Габра.

"Государства могут нормализовать отношения, но это не значит, что между ними возникнет доверие, это занимает много времени. Катар, естественно, не захочет отказываться от партнерских связей с третьими странами, сложившихся в период бойкота", - считает эксперт.

Окончание или хотя бы смягчение конфликта между ближневосточными союзниками Америки могло бы стать эффектной концовкой президентства Дональда Трампа, ранее добившегося прорыва в деле признания арабскими странами Израиля.