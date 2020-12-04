Коронавирус в мире: Байден введет маски повсеместно, Олимпиада в Токио снова подорожала

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байден хочет убедить американцев носить маски несколько месяцев

Избранный президент США Джо Байден рассказал, что хочет вакцинироваться на людях и чтобы в Америке стали повсеместно носить маски. Власти Британии назвали новые группы граждан, которым не придется самоизолироваться после рабочих поездок. Во Франции вакцинация будет бесплатной и начнется в январе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире уже более 65,2 млн заразившихся коронавирусом, число скончавшихся превысило 1,5 миллиона.

Мы продолжаем наш регулярный обзор ситуации вокруг коронавируса в разных странах.

Джо Байден хочет вакцинироваться на людях

Избранный президент США Джо Байден начал объявлять о своих планах борьбы с пандемией коронавируса. В интервью телеканалу Си-эн-эн он рассказал, что попросит всех американцев носить маски в течение первых 100 дней после своей инаугурации. Он также сделает маски обязательными в зданиях правительства и в общественном транспорте. Главным эпидемиологом страны останется доктор Энтони Фаучи, добавил Байден.

Байден подчеркнул, что готов вакцинироваться публично, чтобы повысить уверенность американцев в вакцинации, и призвал Сенат согласовать второй пакет мер финансовой помощи семьям и бизнесу, пострадавшим от последствий пандемии.

Тем временем губернатор Калифорнии объявил о локдауне во всем штате. Он вступит в силу, когда свободных коек в реанимационных отделениях больниц останется менее 15 процентов.

Вакцинация во Франции будет бесплатной

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Франция потратит 1,5 млрд евро на вакцинацию

Во Франции вакцинация от Covid-19 начнется в январе и будет бесплатной для всех граждан. На программу власти потратят 1,5 млрд евро из бюджета страны. Об этом в четверг объявил премьер-министр Жан Кастекс.

Первыми вакцину получат один миллион пожилых людей, живущих в домах престарелых. В феврале будут вакцинированы 14 млн человек, находящихся в группах риска, а весной - все остальное население страны. Кастекс подчеркнул, что все решения о вакцинации будут максимально прозрачными, и общественность будет о них знать.

Франция - одна из самых скептически настроенных стран на планете по отношению к ковид-вакцинации. По данным недавнего исследования, только 41 процент населения страны, в которой живет 67 млн человек, планируют сделать прививку от коронавируса.

Олимпиада в Токио подорожала на 2,4 млрд долларов

Автор фото, Getty Images

Олимпийские игры в Токио, которые должны состояться летом 2021-го с задержкой на год, из-за пандемии будут стоить на 2,4 млрд долларов больше, чем по предыдущей оценке. Об этом в пятницу объявил Организационный комитет Олимпиады.

Столицу Японии выбрали для проведения летних Игр-2020 в 2013 году. Тогда было подсчитано, что бюджет мероприятия составит 7,3 млрд долларов, но эта цифра постоянно росла. В конце 2019 года, еще до пандемии коронавируса, организаторы сообщали, что стоимость достигла 12,6 млрд долларов. Теперь они прибавляют к этой цифре еще 2,4 млрд долларов. Во столько, по их оценкам, обойдутся коронавирусные меры безопасности и издержки, связанные с переносом мероприятия.

Рекордсменом по части дороговизны Олимпийских игр остается Россия. Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году стоила более 50 миллиардов долларов.

Кому можно не самоизолироваться после командировок в Британии

Британские власти ввели категории граждан и посетителей страны, которым с субботы не придется самоизолироваться две недели после прибытия из-за границы. Речь идет о рабочих поездках высокопоставленных бизнесменов и менеджеров компаний, профессиональных артистов и актеров, журналистов и съемочных групп, а также элитных спортсменов.