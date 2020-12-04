Впервые за 100 лет. Как раскапывают древний корабль викингов в Норвегии

Лоренс Питер

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Захороненный в Геллестаде корабль был похож на знаменитую Осебергскую ладью, выставленную в Осло

Пирамиды, замки, статуи - исторических символов статуса и власти известно предостаточно. Для викингов ими были длинные узкие корабли.

В этом месяце норвежские археологи надеются завершить раскопки редкого корабля, захороненного в Геллестаде - на крупном "кладбище" викингов, расположенном к юго-востоку от Осло.

Последний раз подобный корабль был обнаружен около 100 лет назад. Их называют "драккары". Это крупные ладьи - викинги использовали их для длительных плаваний, часто не с самыми мирными намерениями.

Геллестадскому кораблю больше 1000 лет. Большая часть дерева, из которого он был сделан, сгнила за те века, что корабль провел под землей. Однако археолог Кнут Пааше уверен, что по расположению железных гвоздей можно будет в конечном итоге построить его реплику.

С помощью радиолокатора археологи выяснили, что длина корпуса судна составляет 19 метров, а ширина - 5 метров. Это ставит его в один ряд со знаменитыми Осебергским и Гокстадским кораблями, которые выставлены в Музее кораблей викингов, расположенном на полуострове Бюгдё в Осло.

В IX веке викинги начали устанавливать на судах паруса, но для длительных путешествий по-прежнему использовали и гребцов.

На своих драккарах викинги огибали Британские острова, нападая на прибрежные поселения. Впоследствии они там обосновывались, оставляя в наследство ремесленные навыки, скандинавские слова и имена.

Норвежские викинги покорили Исландию, а затем добрались до Гренландии и территории нынешнего Ньюфаундленда в Северной Америке.

Погребальный комплекс

Геллестадский корабль был военным судном, который построили примерно в 750-850 годах нашей эры, сказал Би-би-си Кнут Пааше, эксперт Норвежского института исследования культурного наследия.

"Мы пока не знаем, это было весельное или парусное судно. Корабли, найденные в Гокстаде и Туне, были комбинированными, - отметил он. - В прибрежной зоне трудно плыть под парусом, потому что ветер все время меняется, и там часто использовали гребцов. Но чтобы проплыть, скажем, от Бергена до Шетландских островов, лучше было дождаться подходящего ветра".

Автор фото, M. Havgar/KHM Подпись к фото, Раскопки начались в июне. Теперь виден почти весь корабль

Геллестад - это целый погребальный комплекс. Там может быть до 20 курганов, считают археологи.

В 100 метрах от корабля находится Елл - второй по величине погребальный курган Железного века (1-400-й год нашей эры) в Норвегии. Он на несколько веков старше захороненного корабля.

Сам корабль тоже является могильником - в нем, как полагают ученые, был похоронен знатный влиятельный человек, скончавшийся более тысячи лет назад.

Руководитель раскопок Кристиан Родсруд рассказывает, что курган Елл был возведен на месте кремации поверх останков сожженных тел. Внутри него ничего найдено не было - возможно, в какой-то момент истории этот курган был разграблен.

В XIX веке вспахивавшие поля фермеры разравняли этот курган поверх корабля и других могильников, расположенных неподалеку.

Помимо корабля археологи обнаружили в Геллестаде останки населенного пункта - в частности, длинных помещений - холлов, предположительно использовавшихся для пиршеств и церемоний, которые длились по несколько дней. Это были времена борьбы за власть между конкурировавшими между собой вождями.

"Корабль явно имеет отношение к более ранним захоронениям на этой земле, и в особенности к крупному кургану Елл. Ясно, что викинги хотели показать связь с прошлым".

На корабле мог быть похоронен король, королева или влиятельный знатный воин, считает Родсруд.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Норвегии находили искусные украшения викингов, подобные этому браслету

Викингов часто хоронили внутри кораблей, но масштабы геллестадской находки говорят об особо престижном статусе усопшего.

На данный момент внутри корабля археологи обнаружили кости крупного животного - возможно, лошади или быка. Человеческих останков пока найдено не было.

В научном исследовании этого места захоронения говорится, что на него, по ряду признаков, было совершенно хорошо организованное нападение с целью кражи захороненных артефактов. Это могло быть политическое деяние, нацеленное на "усиление власти династии".

В те времена берег находился всего в 500 метрах от Геллестада, а уровень воды мог быть выше современного на 6,5 метров.

"Я уверен, что местные жители поддерживали связь с землями, расположенными далеко оттуда. Человек, похороненный в корабле, вероятно, плавал на длинные расстояния", - говорит Родсурд, доцент из Норвежского музея истории культуры. Викинги торговали с множеством стран, в частности, с Византией.

Подпись к фото, В 2008 году реплика корабля викингов под названием "Морской жеребец" проплыла от Дании до Ирландии

Местная география определила тот факт, что культура викингов была неразрывно связана с морем. Они были искусными мореплавателями и опытными кораблестроителями. В их распоряжении были сотни кораблей, а моряки обладали уникальным пониманием погоды, состояния моря и поведения морских обитателей.

Корабли строили из находящих друг на друга досок с водонепроницаемым покрытием из дегтя. Они были легкими, и их можно было нести на берегу.