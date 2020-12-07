Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы. Что известно об этом деле?

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Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы. Американские власти называют его одним из руководителей BTC-e, нелегальной биржи по продаже крипотовалюты, а во Франции обвиняли в распространении одного из самых "прибыльных" вирусов-вымогателей - Locky.

Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро, сообщают из зала суда корреспонденты РИА Новости и "Новой газеты".

Часть обвинений в итоге была с него снята - в частности, в использовании вредоносного программного обеспечения (Locky) для осуществления кибератак, отмечает ТАСС. Защита Винника намерена обжаловать приговор, сообщает РИА Новости.

Александра Винника арестовали в июне 2017 года на Кипре по запросу американских властей. В 2020 году Греция передала Винника Франции, где на него также заведено уголовное дело.

Как развивалось дело Винника

Имя Александра Винника появилось в заголовках российских и зарубежных СМИ в июле 2017 года, когда он был задержан по американскому ордеру в Греции.

Тогда сообщалось, что власти США считают Винника ключевой фигурой группы, которая причастна к отмыванию около 4 млрд долларов через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате тех действий пострадали в том числе американские граждане, утверждал минюст США.

Винника отправили в тюрьму в городе Салоники. США запустили процедуру экстрадиции.

Биржа BTC-e после ареста Винника приостановила работу. Впоследствии площадка была перезапущена под другим названием, многие клиенты потеряли деньги на своих счетах.

Сам россиянин утверждал, что он был всего лишь техническим консультантом и не имел отношения к собственникам биржи.

В начале августа 2017-го - всего через две недели после ареста Винника в Греции - решение о его аресте принял и Одинцовский суд Москвы.

Как писал РБК, основанием для ареста стало дело о непоставке оборудования компании "Восстройкомлит", а заявление в полицию написал гендиректор этой компании Леонид Машков. Впоследствии Машков сказал РБК, что впервые слышит о деле и Виннике.

Решение московского суда стало основанием для подачи запроса об экстрадиции Винника в Россию. Затем было возбуждено еще одно дело.

По данным Генпрокуратуры России, в марте-апреле 2018 года Винник связался с российскими властями и признался в отмывании денег и хакерских атаках.

Решение о том, куда экстрадировать россиянина, должен был принять греческий суд. Сам Винник просил отправить его в Россию.

Как Винник оказался во Франции

Французские власти в июле 2018 года выдали европейский ордер на арест Винника. Прокуратура Парижа обвинила его в компьютерном мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e.

По данным прокуратуры, россиянин связан с распространением вируса-вымогателя Locky, который при попадании в компьютер шифрует данные и требует выкуп в криптовалюте. По данным исследования Google, Locky - один из самых "прибыльных" вирусов.

На Францию пришлись 2,3 тысячи атак этого вируса, сообщала "Лаборатория Касперского". Французское следствие утверждает, что от вируса в стране пострадали около 200 человек.

Защита Винника заявляла, что французские власти выдали европейский ордер, чтобы использовать ускоренную процедуру выдачи, которая предусмотрена этим ордером. Впоследствии Франция намерена передать россиянина США, утверждал адвокат Илиас Спирлиадис.

В случае с Винником России не удалось добиться экстрадиции подозреваемого - Греция выдала Винника Франции в конце января 2020 года. В сентябре начался судебный процесс

Что стало известно на суде

На суде Винник заявлял, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky. Он продолжал отрицать свою руководящую роль в работе биржи BTC-e и утверждал, что был всего лишь наемным работником. Его зарплата составляла 10 тысяч евро в месяц, сказал Винник на одном из заседаний, сообщало агентство Франс Пресс.

В команду защиты Винника входила греческий юрист и политик Зои Константопулу - бывший спикер парламента Греции и президент партии "Курс свободы".

На суде во Франции обвинение сообщило, что Виннику приписывается владение аккаунтом "Vamnedam" на бирже BTC-e, пишет Libération. Следствие утверждает, что на этот аккаунт поступали средства, которые перечисляли жертвы вируса. Всего на счет поступило около 8 млн долларов в криптовалюте (по курсу биткоина на 2016 год).

Следствие обнаружило, что аккаунт "Vamnedam" зарегистрирован на почту wmewme@gmail.com. Похожее сетевое имя - WME - использовал Александр Винник, писала Би-би-си со ссылкой на показания администратора биржи Алексея Билюченко. О том, что имя WME использует Винник, также писал журнал РБК.

В почте wmewme@gmail.com следователи обнаружили копию паспорта Александра Винника и письма, адресованные ему. Доступ к этому адресу был открыт на телефоне Винника, который изъяли при его аресте.

Французские следователи как минимум отчасти строили свои обвинения с помощью доказательств, предоставленных США. Защита Винника утверждала, что американцы предоставили Франции лишь информацию об уликах, но не сами улики. Юристы россиянина намекали на заговор, на заседаниях они спрашивали у следствия и прокуратуры, как можно верить ФБР на слово, не имея возможности проверить подлинность улик, пишет Le Monde.

Также адвокаты предполагали, что настоящее руководство биржи могло сфальсифицировать данные, чтобы подставить Винника. На суде адвокаты называли своего клиента доверчивым человеком, доверием которого злоупотребили некие злоумышленники. Защита считает, что это политические дело, а их клиент стал жертвой "холодной интернет-войны между США и Россией".

"Как же тогда объяснить, что все указывает на вас", - спрашивала у Винника прокурор. "Я русский, - отвечал он. - США и Европа не любят русских".

Что случилось с биржей BTC-e

После ареста Винника биржа приостановила работу. Серверы площадки, которые находились в США, были арестованы ФБР. Пользователи биржи в соцсетях обсуждали, как вернуть свои деньги.

На момент краха на счетах биржи хранилось 65 тыс. биткоинов и другой криптовалюты на сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, писала Би-би-си со ссылкой на показания Алексея Билюченко, партнера Винника, который скрывался под ником admin.

Билюченко давал показания в рамках уголовного дела, возбужденного в России по статье "мошенничество" по заявлению одного из пользователей биржи.

Подпись к фото, С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся

В этих же показаниях Билюченко сообщил, что в 2010 году на одном из форумов он познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Винник, и вместе они в 2011 году запустили BTC-e. Официально собственники биржи никогда не называли своим имена.

Осенью 2017 года Билюченко получил сообщение от одного из пользователей биржи, уроженца Беларуси Дмитрия Васильева, который предложил перезапустить биржу под новым брендом Wex. Васильев в итоге стал владельцем сингапурской компании World Exchange Services - официального юрлица новой биржи.

Летом 2018 года Васильев заявил, что намерен продать Wex. Покупателем актива должен был стать Дмитрий Хавченко, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным "Морячок". Сделка состоялась осенью того же года - юрлицо биржи было оформлено на дочь Хавченко.

Журнал РБК писал, что за покупкой на самом деле может стоять предприниматель Константин Малофеев. В распоряжение Би-би-си ранее поступила аудизоапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Малофеева, обсуждает детали работы и покупки Wex. Голос второго человека на этой записи похож на голос Билюченко.

На записи человек с голосом Малофеева говорит своему собеседнику, что тот обещал отдать базу пользователей биржи: "В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так - ФСБ обещать и не делать?"

В своих показаниях Билюченко рассказывал, что он встречался с неким "Антоном", который требовал передать криптовалюту, хранящуюся в кошельках пользователей биржи, в "фонд ФСБ России".

Он рассказывал, что встречался с людьми в приемной ФСБ, которые задавали ему технические вопросы о работе биржи. Билюченко согласился отдать криптовалюту и базу пользователей биржи, так как опасался за свою жизнь, говорится в показаниях.

По данным порталов, отслеживающих криптовалютные операции, 16 мая 2018 года с известных кошельков биржи Wex были перечислены 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсу того времени это составляло около 350 млн долларов.