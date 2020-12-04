На Украине вернули наказание за ложь в декларациях. Тюрьма чиновникам не грозит

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Решение Конституционного суда в Киеве встретили акцией протеста

После дебатов, длившихся около месяца, Верховная рада Украины все-таки вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов. Чиновникам, которые скроют свое имущество и состояние, грозят штрафы и даже ограничение свободы. Тюремные сроки для чиновников не предусмотрены.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков пообещал подписать закон 7 декабря, чтобы его успели опубликовать до Нового года.

Компромиссный вариант

Перед украинскими парламентариями изначально лежали два проекта закона. Один — президентский, более жесткий, предлагавший ввести наказание в виде лишения свободы для чиновников, которые умышленно не внесли в декларацию дорогостоящие объекты, например, дом.

Второй законопроект был предложен рабочей группой по урегулированию конституционного кризиса. Он также предусматривал уголовную ответственность, но чиновникам не грозило лишение свободы.

1 декабря Евгений Кравчук из "Слуги народа" рассказал, что комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности разработает компромиссный вариант документа. И вот Рада проголосовала именно за этот вариант закона.

Что он предполагает? Тюремное заключение все-таки отменяется. Кроме того, ранее уголовная ответственность наступала в случае, если сумма задекларированного дохода превышала 500 тысяч гривен (1,3 млн рублей). Теперь же порог подняли до миллиона гривен (2,6 млн рублей).

Теперь, если чиновник умышленно внес в декларацию недостоверные сведения на сумму от 1,3 до 9 млн гривен (от 3,4 до 23,5 млн рублей), ему грозит штраф от 42,5 до 51 тысячи гривен (от 109 до 133 тысяч рублей). Альтернативные варианты наказания - общественные работы до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Если же чиновник не задекларировал дом стоимостью более 9 млн гривен (более 23,5 млн рублей), то ему грозит штраф до 85 тысяч гривен (222,5 тысячи рублей) или же ограничение свободы на срок до двух лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Депутаты проголосовали за компромиссный вариант закона

Этот компромиссный проект закона поддержали все фракции. Законопроект приняли по упрощенной процедуре - за него проголосовали 289 депутатов.

Почему это настолько важный для украинцев вопрос

В конце октября Конституционный суд Украины отменил некоторые нормы антикоррупционного законодательства, в частности - статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. В результате правоохранительные органы и суды начали закрывать дела по отмененной статье, а чиновники, в отношении которых велось расследование, избежали наказания. Вскоре также выяснилось, что минимум трое судей Конституционного суда имели конфликт интересов: против них самих велось расследование дел о неточностях в декларациях.

Их решение фактически парализовало систему электронного декларирования чиновников, вызвав резкую реакцию Запада. Такое решение могло обернуться для Киева приостановкой финансового сотрудничества и даже, возможно, отменой безвизового режима с Евросоюзом. Несмотря на срочность ситуации, решали проблему около месяца.

Система электронного декларирования в Украине существует не так давно - с 2016 года. Тысячи чиновников, правоохранителей и судей ежегодно должны были предоставлять крайне подробные отчеты о своем благосостоянии и материальном положении членов своих семей.

В Киеве говорили, что введение такой системы было продиктовано необходимостью выстроить доверительные отношения с Западом, хорошо осведомленным о масштабах коррупции в Украине. Создание такой системы - это одно из требований Евросоюза, необходимое для предоставления Киеву безвизового режима.