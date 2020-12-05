Париж: демонстрация против жестокости полиции вылилась в насилие и беспорядки

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В субботу в Париже состоялась многотысячная демонстрация протеста против полицейской жестокости. Мирная акция переросла в насилие, когда к ней примкнули анархисты в масках и капюшонах, которые стали бить витрины, поджигать автомобили, строить уличные баррикады и бросать в полицейских булыжники.

Подразделения спецназа в ответ применили слезоточивый газ.

Участники субботних протестов, которые начались вполне мирно и организованно, клеймили жестокость полиции и планы президента Макрона, которые, по их мнению, ограничивают гражданские свободы.

Они несли транспаранты с лозунгами "Франция - страна полицейских прав" и "Долой новый закон о безопасности".

Позже власти подтвердили, что к протестам присоединилось около 500 радикально настроенных демонстрантов, которые и вступили в стычки с полицией. В общей сложности арестовано более 20 человек.

В других крупных городах Франции, таких как Марсель, Лион и Ренн, манифестации прошли мирно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Участники протестов усматривают в новом законе ущемление своих гражданских прав

Во Франции не стихает волна протестов с тех пор, как правительство вынесло на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий усиление внешнего наблюдения и ограничивающий распространение фотографий и личных данных сотрудников полиции в интернете и соцсетях.

Этот законопроект является частью стратегии президента Макрона по поддержанию закона и порядка накануне выборов 2022 года. Власти также считают, что полиция должна быть лучше защищена от нападок в интернете.

Однако этот законопроект вызвал в определенных слоях общества бурю негодования. А после того, как в ноябре сети появилось видео, на котором несколько полицейских избивают чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера, страсти накалились до предела.