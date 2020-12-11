Хозяйка дома, разрисованного Бэнкси, раздумала его продавать. Теперь он стоит намного больше

Автор фото, Tristan Kay Подпись к фото, Новое граффити Бэнкси появилось на стене дома в Бристоле

Владелица жилого дома в Бристоле, 57-летняя Эйлин Макин, сняла свою собственность с продажи после того, как на одной из стен появилась последняя по времени работа знаменитого уличного художника Бэнкси.

Граффити, получившее название "Апчхи!", изображает старушку, чихающую с такой силой, что улетают прочь ее сумка, палка и вставные челюсти. А поскольку Вэйл-стрит, где находится дом, известна как улица с самым крутым наклоном в Британии (там ежегодно проводится известное соревнование по катанию вареных яиц), то создается впечатление, что богатырский чих сдувает и соседние дома.

Картина возникла в ночь на 10 декабря. Сосед по имени Дэйл Комли рассказал корреспонденту Би-би-си, что около 7 утра в четверг пил кофе у себя на кухне, выглянул в окно и заметил "массивного парня в светоотражающем жилете". Он думает, что это был Бэнкси.

С утра люди начали толпиться и фотографироваться рядом с ней. Спустя несколько часов Бэнкси подтвердил свое авторство в "Инстаграме".

Поскольку его работы нередко содержат намеки на злободневные события, возникло предположение, что чихающая бабушка тематически связана с пандемией коронавируса.

Автор фото, Tristan Kay Подпись к фото, Бэнкси подтвердил авторство нового граффити

Подпись к фото, С утра люди начали фотографироваться рядом с разрисованной стеной

"Услышал об этом в новостях и сразу отправился поглядеть, - сказал проживший всю жизнь по соседству 47-летний Джейсон Бартлетт. - Я всегда был его большим поклонником".

Автор фото, Tristan Kay Подпись к фото, Вэйл-стрит, где находится разрисованный дом, имеет уклон в 22 градуса и известна как самая наклонная улица в Британии

Знаменитый мастер стрит-арта, выступающий под псевдонимом Бэнкси, начал разрисовывать дома и вагоны городского транспорта из пульверизатора в Бристоле в 1990-х годах и с тех пор отметился во многих городах мира.

Интерес к его творчеству подогревается тем, что больше 20 лет он сохраняет анонимность.

Серьезные художественные критики анализируют каждую его работу, строя догадки, что он хотел сказать тем или иным рисунком.

Существует основанное на косвенных признаках мнение, что он - уроженец Бристоля.

Предыдущая картина Бэнкси появилась в Ноттингеме 13 октября. На ней была изображена девочка, крутящая велосипедную шину вместо гавайского хула-хупа.

Подпись к фото, Та самая девочка с хула-хупом

Госпожа Макин уже нашла покупателя, готового заплатить за ее дом 300 тыс. фунтов, и должна была подписать документы о продаже на будущей неделе. Однако после появления на стене граффити Бэнкси она сняла свою собственность с продажи.

По оценкам экспертов, на которые ссылается издание Daily Mail, с картиной Бэнкси цена дома может составить до пяти миллионов фунтов.

Сын Эйлин Макин Николас рассказал телепрограмме ITV News West Country, что вместе со сводным братом поспешил защитить картину плексигласовым экраном и намерен обратиться в охранную фирму.

Подпись к фото, Граффити защитили плексигласовым экраном