"Астрономы остались с одним глазом". Рухнул легендарный радиотелескоп "Аресибо"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Радиотелескоп Аресибо рухнул после 57 лет службы

Завершилась история радиотелескопа "Аресибо" в Пуэрто-Рико. Ушла эпоха, говорят ученые.

На момент ввода в эксплуатацию 1 ноября 1963 года он был крупнейшим в мире и произвел революцию в радиоастрономии.

С его помощью в 1964 году была определена продолжительность меркурианского года, в 1968-м подтверждено существование нейтронных звезд, в 1974-м отправлен сигнал внеземным цивилизациям, известный как "послание Аресибо", в 1981-м создана первая карта поверхности Венеры, в 1990-м открыта первая планета за пределами Солнечной системы.

Но больше всего он знаменит исследованиями пульсаров. Американские астрофизики Рассел Халс и Джозеф Тейлор в 1993 году получили за них Нобелевскую премию.

"Аресибо" использовался также для радиолокационного поиска опасно приближающихся к Земле астероидов.

Благодаря колоссальным размерам и окружающей тропической природе телескоп представлял собой сильное зрелище. В 1995 году он фигурировал в фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз", спустя два года - в кинокартине "Контакт" с Джоди Фостер и Мэтью Макконнэхи.

Жертва стихии

Радиотелескоп погубил атлантический тайфун "Исайя", налетевший на Пуэрто-Рико 10 августа этого года. Лопнули два из 18 прикрепленных к трем мачтам стальных тросов, удерживавших 820-тонный приемник радиоволн на высоте 137 метров, соответственно, возросла нагрузка на остальные.

19 ноября собственник телескопа, Национальный научный фонд США, решил, что попытка восстановить его была бы слишком рискованной для рабочих, и сооружение следует демонтировать.

Три члена Конгресса, включая представителя Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес, призвали сохранить телескоп.

Точка в дискуссии была поставлена 1 декабря. В 07:55 по местному времени (14:55 по времени Москвы) оставшиеся кабели лопнули, и тяжелая конструкция рухнула на расположенную под ней сферическую зеркальную антенну диаметром 305 метров.

Поскольку телескоп находился в аварийном состоянии и доступ к нему был ограничен, никто не пострадал.

Утрата для науки

"Я услышал грохот и сразу понял, что случилось, - рассказал агентству Ассошиэйтед пресс старший научный сотрудник Джонатан Фридман, 26 лет работавший на телескопе и живущий с ним рядом. - Я закричал от горя. Я и сейчас не нахожу слов, чтобы передать мои чувства".

"Эта новость меня просто убила, - заявил изданию Business Insider директор лаборатории инопланетного разума при университете Пуэрто-Рико Абель Мендес, когда узнал о решении демонтировать телескоп. - С ней трудно смириться. Воистину, 2020-й - несчастливый год".

По словам Абеля Мендеса, выход из строя радиотелескопа "Аресибо" фактически кладет конец поиску внеземных цивилизаций. Следующий по мощности американский радиотелескоп в обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии в пять раз менее чувствителен к слабым сигналам из космоса.

Важным преимуществом "Аресибо" в плане изучения планет и астероидов являлась также его близость к экватору.

Единственным равноценным радиотелескопом в мире является китайский FAST, вступивший в строй в 2016 году. Однако из-за вращения Земли для круглосуточного наблюдения за определенной точкой Вселенной, откуда поступают интересующие ученых сигналы, требуются два телескопа в разных полушариях.

"Мы остались с одним глазом", - грустно констатировал Мендес.

Построить в Пуэрто-Рико гигантский радиотелескоп предложил в 1958 году профессор Корнеллского университета Уильям Гордон. Он же выбрал место в 15 км от города Аресибо.

"Сам не понимаю, как нам это удалось", - сказал он в 40-ю годовщину работы телескопа.

Огромное зеркало было вписано в естественную впадину между карстовыми горами на высоте около 500 метров надо уровнем моря и так отполировано, что техники ходили по нему в мягких тапочках.

Комплекс обслуживали 130 человек, оставшихся теперь без работы.

Национальный научный фонд США выразил сожаление, что конструкцию не удалось разобрать организованно и постепенно, обещал как можно быстрее расчистить территорию и вывезти в другие места уцелевшее оборудование.