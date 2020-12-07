Небесные подарки к декабрю: звездный дождь, слияние планет и полное затмение

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Небесное представление в этом декабре обещает быть особенно зрелищным

Уходящий год едва ли кто-то помянет добрым словом.

Однако под самый конец он обещает исправиться, хотя бы в глазах астрономов и всех, кто любит наблюдать за звездным небом.

На излете 2020 год приготовил сразу несколько впечатляющих ночных представлений, которые можно будет наблюдать прямо из дома, безо всяких телескопов и прочего дорогостоящего оборудования.

В этом декабре нам будет представлено слияние двух планет, великолепный звездный дождь и даже полное солнечное затмение. Правда, чтобы насладиться зрелищем, понадобится одно немаловажное условие - ясное небо. Ну и еще при затмении полезно поберечь глаза, и хорошо бы получить точную информацию о том, когда и куда нужно смотреть.

Итак, программа небесных представлений в хронологическом порядке:

13-14 декабря: метеорный поток Геминид, который будет виден во всем мире

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Звездный дождь, названный в честь созвездия Близнецов, можно будет наблюдать от Владивостока до Дакара

В последние месяцы мы уже могли наблюдать разные метеорные потоки, но в декабре нас ожидает просто королевский звездный дождь.

"Метеорные потоки как правило наблюдаются во время прохождения Землей сквозь хвосты комет, - говорит австроном Патрисия Скелтон из Королевской обсерватории в Гринвиче. - Но метеорный поток Геминид имеет иное происхождение, это хвост астероида 3200 Фаэтон".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чем темнее небо, тем лучше на нем виден звездный дождь

Каждый год, когда наша планета попадает в поток обломков этого астероида, ночное небо расцвечивается падающими звездами, иногда по 150 за один час.

Метеоры входят в плотные слои атмосферы на скорости около 35 км в секунду и, сгорая, оставляют в ночном небе желтые, голубые или зеленые штрихи. Чем чище и темнее небо, тем лучше заметен звездопад, однако в декабре он будет столь сильным, что его можно будет наблюдать даже в городах с сильным световым загрязнением.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что в отличие от прошлого года, когда метеорный поток совпал по времени с полнолунием, на этот раз звездопад придется на новолуние, и небо будет ощутимо темнее.

14 декабря: полное солнечное затмение

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Можно только догадываться, что думали древние люди, когда среди дня наступала ночная тьма

Чтобы быть уж совсем точными, полное затмение можно будет наблюдать только в Чили и Аргентине, и можно не сомневаться, что не будь пандемии, многие устремились бы в Патагонию, чтобы полюбоваться этим феноменом. Впрочем, в век прямых трансляций в интернете наблюдать затмение можно будет в любой точке земного шара и в любое время (если в записи).

Если же вы такой упрямый и бесстрашный (или просто живете в тех краях), то не забудьте, что смотреть прямо на солнце без защитных очков - крайне опасное занятие.

В течение 24 минут молодая Луна будет проходит перед солнечным диском и на две с небольшим минуты полностью затмит дневное светило.

"Луна значительно меньше Солнца, зато она намного ближе к Земле, поэтому может затмить весь солнечный диск", - напоминает астроном Таня де Сейлс, тоже из обсерватории в Гринвиче.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время солнечного затмения остерегайтесь смотреть прямо на солнечный диск без специальных очков

Во время затмения особенно сильно потемнеет на самой южной оконечности Латинской Америки.

Там за небом будут пристально следить предствители народности мапуче, проживающие в Патагонии.

Солнце у них символизирует мужскую силу, в то время как Луна - женскую, поэтому момент их соединения значит для аборигенов очень многое. В их языке для солнечного затмения есть даже свой термин, который переводится как "смерть Солнца".

"Солнечные затмения попадают в летописи по всему миру на протяжении почти пяти тысячелетий, - говорит Таня де Сейлс. - Несложно представить, что полное солнечное затмение всегда служило дурным предзнаменованием, ведь Солнце как бы съедают, и на несколько минут день становится ночью".

При том, что частичные солнечные затмения могут происходить до пяти раз в год, полное случается лишь раз в полтора года.

Если вы любите строить далекоидущие планы, то следующее полное солнечное затмение произойдет в Антарктике в декабре 2021 года, потом - в Индонезии и Австралии в апреле 2023 года, далее - в США и Канаде в апреле 2024-го, на юге Европы и в Гренландии - в августе 2026-го и на большей части территории Северной Африки и Ближнего Востока в августе 2027 года.

21 декабря: великое соединение Юпитера и Сатурна

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Два в одном: в последний раз Юпитер и Сатурн так близко подходили друг к другу 397 лет назад, вскоре после того, как Галилей изобрел свой телескоп

Юпитер и Сатурн - одни из лучших планет для наблюдения, поскольку они яркие и хорошо видны в ночном небе.

Великим соединением называют момент, когда с точки зрения наблюдателя планеты сходятся и начинают светить как единое целое. Именно это и должно произойти ночью 21 декабря.

Если смотреть невооруженным глазом, расстояние между планетами не будет превышать десятую градуса, но это лишь оптическая иллюзия, поскольку на самом деле Землю и Юпитер отделяет более 800 млн км, и примерно такое же расстояние сохраняется между Юпитером и Сатурном.

А если у вас есть хороший бинокль, а еще лучше - телескоп, вы сможете даже заметить четыре луны Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Эту луны еще называют галилеевыми спутниками, в честь итальянского астронома Галилео Галилея, который в 1610 году наблюдал их в телескоп, изобретенный им же за несколько месяцев до этого.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С помощью обычного бинокля вы можете разглядеть слева от Юпитера две его луны - Ио и Каллисто, и справа - Ганимед и Европу

Соединение Сатурна и Юпитера происходит раз в 19 с половиной лет, но как говорит коллега Патрисии Скелтон по Королевской обсерватории Эд Блумер, нынешнее будет особенным, потому что планеты сойдутся на самое близкое расстояние с XVII века - такое бывает лишь раз в жизни.

"Наблюдая за движением планет, люди поняли принцип устройства Солнечной системы задолго до того, как смогли отправиться в космос, - продолжает астроном. - Эта небесная механика многое рассказала о стоящих за ней физических процессах и создала базу, позволившую не только лучше понять космос, но и совершить многие научные прорывы на самой Земле".