Протесты в Беларуси: демонстранты вышли на "марши воли"
В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. Из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а на местах и совместно двигаются к месту сбора.
На протяжении последних месяцев перед началом акций протеста закрывались около десятка станций метро, операторы сообщали об ограничении работы интернета по требованию властей. Однако в этот раз ненадолго закрылись всего три станции, а перебои наблюдались в основном в работе сервиса Telegram, с помощью которого протестующие координируют свои действия. Вероятно, это как раз связано с изменением тактики демонстрантов.
Пока сообщается лишь о точечных задержаниях, среди задержанных есть журналисты.
Демонстранты, каждое воскресенье выходящие на несанкционированные акции протеста, требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.
Оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, координирующий действия протестующих, анонсировал воскресный "Марш воли" так: "Боль и ужас от преступлений режима не ввергли нас в депрессию и выученную беспомощность, как замышлялось. Но укрепили сплоченность и самоорганизацию, отвагу и волю, чувство общности и настойчивость в отстаивании наших прав".