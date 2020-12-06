Протесты в Беларуси: демонстранты вышли на "марши воли"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Марши соседей": как работает новая тактика белорусского протеста

В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. Из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а на местах и совместно двигаются к месту сбора.

На протяжении последних месяцев перед началом акций протеста закрывались около десятка станций метро, операторы сообщали об ограничении работы интернета по требованию властей. Однако в этот раз ненадолго закрылись всего три станции, а перебои наблюдались в основном в работе сервиса Telegram, с помощью которого протестующие координируют свои действия. Вероятно, это как раз связано с изменением тактики демонстрантов.

Пока сообщается лишь о точечных задержаниях, среди задержанных есть журналисты.

Демонстранты, каждое воскресенье выходящие на несанкционированные акции протеста, требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.