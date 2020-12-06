Сторонники Майи Санду в Кишиневе требуют отставки кабмина и роспуска парламента

Автор фото, EPA Подпись к фото, Акция протеста в Кишиневе была мирной и продолжалась два часа

В Кишиневе на площади Великого Национального Собрания в воскресенье прошла массовая акция протеста сторонников вновь избранного президента Майи Санду с требованием немедленного роспуска парламента, отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов.

Майя Санду призвала своих сторонников выйти на улицу после того, как 3 декабря парламент вывел из-под ее контроля Службу информации и безопасности.

Санду, до президентских выборов занимавшая должность премьер-министра, выступает за более тесные связи с ЕС и во втором туре президентских выборов обошла промосковского кандидата Игоря Додона.

"Игорь Додон не хочет признать свое поражение. Он хочет сейчас поджечь страну, спровоцировать хаос, загнать Молдавию в международную изоляцию! Он использует для этого воров и коррупционеров из парламента", - заявила Санду.

Новый президент вступит в должность 24 декабря, однако ей придется работать с лояльным Додону парламентом, который в минувший четверг экстренно одобрил пакет законов, урезавший полномочия президента, в частности, выведя из-под его контроля Службу информации и безопасности.

Кроме того, парламент снял запрет на ограничение вещания российских телеканалов и вернул русскому языку статус особого.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 48-летняя Майя Санду выступила на митинге протеста в воскресенье

Несколько тысяч сторонников по призыву Санду, назвавшей действия парламента "попыткой узурпации власти", собрались в воскресенье перед зданием правительства.

По окончании акции была принята зачитанная вслух резолюция, в которой демонстранты потребовали немедленной отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных выборов парламента.

Как указали участники протеста, парламент "полностью утратил легитимность и больше не представляет собой интересы граждан Молдавии".

Вице-председатель партии Санду "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу обвинил Додона и беглого молдавского предпринимателя Илана Шора в попытке украсть победу.

"Не позволим! Только досрочные выборы, только роспуск парламента!" - сказал Гросу.

Протестующие также потребовали отмены принятых в минувший четверг законов, которые поддержала крупнейшая в парламенте Социалистическая партия, а также партия Илана Шора, приговоренного судом в Кишиневе по делу об отмывании денег и краже миллиарда долларов из банковской системы страны.

Шор отрицает обвинения и, бежав за границу, подал апелляцию.

В воскресенье, обращаясь к собравшимся на митинге протеста, Санду сказала: "Это парламентское большинство принимает законы, которые лишают президента полномочий, чтобы он не мог бороться с коррупцией и ворами. Эти законы нацелены на то, чтобы сохранить криминальные воровские схемы".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Молдавские фермеры провели свой протест на окраине Кишинева

По словам организаторов митинга, в нем приняли участие более 50 тыс. человек. Многие желающие не смогли добраться, поскольку полиция перекрыла дорогу в молдавскую столицу.