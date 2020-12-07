Дайджест: Санду требует роспуска парламента, Трамп может пропустить инаугурацию Байдена

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В Беларуси, где в течение последних четырех месяцев продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко, в воскресенье прошли очередные массовые акции. В Минске на "марше воли" было задержано более 300 человек.

В числе задержанных - случайные прохожие, в том числе несовершеннолетние, а также водители, которые вышли из машин, когда увидели, как хватают других людей, сообщает издание tut.by.

"В различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Мингорисполкома.

Там заявили, что люди были задержаны по административной статье - "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Воскресные акции, как правило, становятся наиболее масовыми. Их участники требуют отставки Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.

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Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность бойкота инаугурации выигравшего выборы Джо Байдена, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Вместо этого он может полететь во Флориду на митинг в свою поддержку, воспользовавшись президентским самолетом, и там объявить о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Таким образом, как пишет издание, он хочет устроить "грандиозный финал", рассчитанный на то, чтобы отвлечь американцев от вступления Байдена в должность.

Белый дом отказался комментировать планы Трампа. "Анонимные источники, которые утверждают, что им известны планы Трампа, не имеют ни малейшего представления об этом. Когда у президента Трампа будет готово заявление о планах на 20 января, он даст вам знать", - приводит издание комментарий представителя Белогт дома Джадда Дира.

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Три года назад американские власти обвинили самую известную российскую IT-компанию "Лаборатория Касперского" в шпионаже в пользу России, после чего она решила диверсифицировать бизнес, занявшись разработкой технологий по борьбе с дронами и программных продуктов для онлайн-голосования, пишет Financial Times, которая взяла интервью у генерального директора Kaspersky Lab Евгения Касперского.

Он рассказал, что с 2017 года из-за запрета на использование антивируса компании в госструктурах Британии и США корпоративные продажи программного обеспечения в США упали на 25%.

По словам Касперского, после того как рост бизнеса на Западе застопорился, было решено придумать системы, с помощью которых аэропорты или владельцы земли смогут глушить сигналы коптеров. Также началась работа над программным обеспечением для выборов, которое будет защищено блокчейном, чтобы люди могли голосовать со своего смартфона, пишет FT.

В интервью изданию Касперский сказал, что действия в отношении его компании созвучны с тем, что случилось с китайским производителем электроники Huawei. Некоторые западные страны решили отказаться от технологий Huawei, опасаясь, что власти Китая могут использовать их для шпионажа.

"В случае с Huawei и в нашем случае не было никаких доказательств [правонарушений], ноль", - цитирует Касперского издание. Предприниматель утверждает, что запреты были результатом геополитических трений, а не какой-либо злонамеренной деятельности. По его мнению, отношения Запада с Россией и Китаем ухудшились настолько, что оказались фактически заморожены.

Причиной странных симптомов, на которые жаловались американские дипломаты на Кубе, скорее всего, была направленная радиочастотная энергия, говорится в докладе Национальной академии наук, инженерии и медицины США, пишет Guardian.

Этот странный назвали "гаванским синдромом". Испытавшие его люди обычно жаловались на головные боли, тошноту, головокружение и помутнение зрения. Специалисты, которые занимались изучением феномена, рассматривали разные варианты того, что могло быть причиной недомогания, однако теперь у ученых есть основания полагать, что против людей была использована радиочастотная энергия.

Исследователи не определили ни источник энергии, ни людей, которые могли стоять за этим, но отметили, что изучением механизма подобного воздействия десятилетиями занимались западные и советские ученые.

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В Кишиневе накануне прошла массовая акция протеста сторонников избранного президента Майи Санду с требованием немедленного роспуска парламента, отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов.

Ранее Санду призвала своих сторонников выйти на улицу после того, как 3 декабря парламент вывел из-под ее контроля Службу информации и безопасности.

"Мы можем остановить издевательство над народом только одним путем - провести досрочные выборы парламента, для этого нужно одно - это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента", - заявила она.

Санду вступит в должность 24 декабря, однако ей придется работать с лояльным нынешнему президенту Игорю Додону парламентом, который на прошлой неделе экстренно одобрил пакет законов, урезавший полномочия президента.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест его личного адвоката Руди Джулиани на Covid-19 дал положительный результат.

"Выздоравливай скорее, Руди, мы продолжим работу!" - написал Трамп в "Твиттере". Сам президент переболел Covid-19 в октябре,

Джулиани возглавляет кампанию Трампа по оспариванию результатов прошедших в ноябре президентских выборов.

Бывший мэр Нью-Йорка пока публично ничего не сказал о своем диагнозе. Также неизвестно, есть ли у него симптомы болезни, находится ли он на самоизоляции и когда именно он заразился.

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