Мадуро объявил о своей победе на парламентских выборах. На участки пришла лишь треть избирателей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мадуро активно созывал своих сторонников на избирательные участки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о победе своего политического блока на парламентских выборах в стране. Бойкотировавшая выборы венесуэльская оппозиция, а также власти США, Бразилии и ряда других стран итогов голосования не признали. Явка составила чуть более 30%.

По предварительным данным венесуэльского центризбиркома, после подсчета примерно 80% голосов правящая коалиция "Великий патриотический полюс" набирает 67,7%, в то время как оппозиционный "Демократический альянс", не поддержавший бойкот, заручился поддержкой 17,9% избирателей.

Таким образом, Мадуро, которого многие страны мира не признают легитимным президентом, вернул себе контроль над Национальной ассамблеей (однопалатный парламент Венесуэлы) - единственным политическим органом страны, который с 2015 года контролировался оппозиционными силами.

"Мы победили по числу голосов, мы одолели проклятую оппозицию и мы можем сказать, что начинается новый цикл - позитивный, добродетельный, направленный на труд и восстановление", - написал Мадуро в у себя в "Твиттере".

Лидер венесуэльской оппозиции и самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо, в свою очередь, обвинил правящий режим в шантаже, уничтожении партий, цензуре, подтасовке результатов и запугивании.

Сам Гуайдо выборы бойкотировал, как и представители более 20 оппозиционных партий и объединений.

Как сообщает корреспондент испаноязычной службы Би-би-си Mundo Даниэль Гарсия Марко, день выборов прошел без происшествий, а невысокая явка на избирательных участках в Каракасе была очевидной.

По данным ЦИК Венесуэлы, явка на парламентских выборах составила 31%.

Окончательные итоги выборов будет объявлены позднее, однако власти США, Бразилии, Канады и Колумбии уже заявили, что не признают итоги голосования.

Автор фото, RAUL ARBOLEDA Подпись к фото, Оппозиция бойкотировала выборы

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу написал у себя в "Твиттере", что Мадуро сможет легитимизировать себя исключительно в глазах тех, кто ценит или терпит диктатуру и организованную преступность.

Госсекретарь США Майк Помпео еще накануне заявил, что Вашингтон не намерен признавать итоги венесуэльских выборов.

"Мошенничество на выборах в Венесуэле уже случилось. Результаты, о которых сообщит нелегитимный режим Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа", - написал он в "Твиттере".

Российская сторона, в свою очередь, осудила тех лидеров, которые не признали итоги голосования.

"Заявления представителей правительств ряда стран, о непризнании парламентских выборов в Венесуэле - свидетельство их неспособности смотреть правде в глаза. Видимо они считают, что имеют право не уважать право других", - сказал агентству ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Гость из Москвы

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В качестве наблюдателей на выборы в Венесуэлу прибыла в том числе российская делегация, куда входили члены Совета Федерации и бывший глава ЦИК России Владимир Чуров, занимающий ныне должность посла по особым поручениям МИД России по вопросам наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

Фотографии визита Чурова в Каракас были опубликованы в официальном "Твиттер"-аккаунте российского посольства в Венесуэле.

Ранее Чуров посещал Венесуэлу на президентских выборах в апреле 2013 года, когда Мадуро впервые был избран президентом страны. По итогам того визита Чуров (на тот момент возглавлявший ЦИК России) заявлял, что выборы прошли абсолютно демократично и абсолютно честно, а также что латиноамериканская избирательная система признается специалистами самой передовой в мире.

Мадуро против парламента

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Николас Мадуро - ближайший соратник и преемник левого националиста Уго Чавеса, скончавшегося в 2013 году от онкологического заболевания. Как и его предшественник, нынешний венесуэльский лидер руководит Венесуэлой под лозунгом антикапиталистической и антиамериканской "боливарианской революции".

С 2015 года большинство в состоящей из 277 депутатов Национальной ассамблеи принадлежало оппозиции. После президентских выборов 2018 года парламент отказался признать Мадуро победителем, ссылаясь на допущенные в ходе кампании нарушения. Из-за нарастающего противостояния с оппозицией Мадуро тогда решил принять присягу в Верховном суде страны, а не в Национальной ассамблее.

На данный момент оппозиционер Хуан Гуайдо формально продолжает занимать пост главы Национальной ассамблеи (оспаривая эту должность с депутатом Луисом Паррой), однако 5 января срок его полномочий заканчивается.

В январе 2019 года Гуайдо объявил себя президентом страны. Его признали власти большинства стран ЕС и Латинской Америки, а также США и Канада. Россия и Китай при этом признали официальные итоги выборов 2018 года и победу Мадуро. Таким образом, в стране фактически сохраняется двоевластие.

Анализ

Кейти Уотсон, корреспондент Би-би-си по Южной Америке

Результат выборов был вполне предсказуем, поскольку оппозиция в них не участвовала.

Многие избирательные участки в течение дня оставались пустыми или полупустыми. Очереди наблюдались только в некоторых кварталах столицы Каракаса, известных как оплоты Социалистической партии Николаса Мадуро.

Голосование должно было закончиться в 18:00 по местному времени, но Национальная избирательная комиссия продлила его на час, поскольку, по ее словам, не все желающие успели поучаствовать.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Хуан Гуайдо говорит, что намерен продолжать борьбу

Хуан Гуайдо заявил, что останется в стране и продолжит борьбу, но с потерей должности спикера парламента его статус делается еще более неопределенным.

Начиная с понедельника, он намеревается в течение семи дней провести некую "консультацию с народом" наподобие референдума, чтобы выяснить, признают ли граждане итоги воскресных выборов.

Между тем, по данным последнего опроса, 62,2% венесуэльцев не поддерживают ни Мадуро, ни Гуайдо. Люди устали от политики и хотят одного: улучшения условий жизни, но, похоже, уже ни на кого не надеются.

Экономика Венесуэлы рухнула, в стране не хватает продовольствия и лекарств. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, 4,5 миллиона из 29 миллионов жителей покинули страну.

Верность Николасу Мадуро сохраняют пользующиеся привилегированным снабжением военные. Среди мировых держав его союзниками выступают Китай и Россия.