Московского полицейского, выстрелившего в девочку, отправили под домашний арест

Автор фото, Mskagency

Симоновский суд Москвы отправил полицейского Ивана Князева, выстрелившего в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, под домашний арест. Такая мягкая мера пресечения возмутила многих россиян.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря на улице Судостроительной. Как рассказали в МВД, в полицию сообщили, что там произошла стрельба.

Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили там 33-летнего сотрудника патрульно-постовой службы Ивана Князева в гражданской одежде. На момент инцидента он находился не на службе, подчеркнули в полиции.

Правоохранители установили, что Князев выстрелил из травматического оружия в 13-летнюю девочку. Его задержали,. Дело в отношении Князева возбуждено по статье о хулиганстве. Максимальное наказание по ней - штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Портал Life писал, что в доме на Судостроительной улице, где произошел инцидент, живет семья девочки, и нападавший - знакомый ее отца - в тот день приехал к ним в гости. Как утверждает портал, запись с камер наблюдения позволяет предположить, что стрелявший был пьян.

По данным портала, сама девочка сказала, что полицейский сначала домогался ее, а потом выстрелил ей в колено.

Пострадавшую девочку отправили на обследование в больницу. Позже РИА Новости со ссылкой на столичного омбудсмена Ольгу Ярославскую сообщила, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В понедельник в МВД сообщили, что по результатам служебной проверки Князева уволили из органов внутренних дел. Некоторые из его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

То, что полицейский отделался за инцидент с применением оружия мерой пресечения в виде домашнего ареста, вызвало возмущение у пользователей соцсетей.