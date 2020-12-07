Сотрудников НТВ освободили в Турции. Их задержали за интерес к беспилотникам

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Российские журналисты телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, задержанные на прошлой неделе в Турции, освобождены, сообщили турецкие власти.

"Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, были освобождены сегодня днем", - цитирует сообщение администрации президента Турции ТАСС.

В офисе Реджепа Тайипа Эрдогана также отметили, что российская сторона сотрудничала с турецкими властями при решении вопроса, а также призвали всех иностранных журналистов следовать официальным визовым и аккредитационным правилам во время своего пребывания в стране.

В пресс-службе НТВ заявили, что в ближайшее время Петрушко и Малышкина должны депортировать в Россию.

Ранее сообщалось, что в понедельник решение о дальнейшей судьбе российских граждан должен принять суд в Стамбуле. ТАСС со ссылкой на свой источник передавал, что суд освободил из-под стражи сотрудников НТВ.

Хотели снять производство беспилотников

Телеканал НТВ сообщал, что задержанных журналистов обвиняют в шпионаже, поскольку они были задержаны при попытке съемки недалеко от завода по производству дронов.

О том, что 3 декабря в пригороде Стамбула были задержаны корреспондент Петрушко и оператор Малышкин, телеканал НТВ сообщил в пятницу, 4 декабря. В пресс-службе телеканала отмечали, что журналисты сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими, после чего связь с ними прервалась.

Вечером в пятницу администрация Cтамбула сообщила, что россияне были задержаны за несанкционированную съемку центра по производству беспилотников.

СМИ, ссылаясь на источники в турецком МИДе, сообщали, что сотрудников НТВ задержали в районе, где располагается компания "Байкар Савунма", которая производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2.

В понедельник на НТВ подтвердили, что российские журналисты готовили в том числе и материал о стоящих на вооружении Турции беспилотниках Bayraktar.

"Снимали несколько сюжетов. Один из сюжетов был про Covid, другой сюжет был про производство беспилотников. Их задержали в пригороде Стамбула, где находится завод по производству беспилотников Baykar Savunma. Есть, в принципе, его адрес на сайтах, и в Google Maps, и в "Яндексе" его можно найти. Так что насколько нам известно, ребята только подъехали туда и были задержаны", - рассказала РИА Новости главный редактор телеканала Александра Кошарницкая.

ТАСС Кошарницкая сказала, что готовился сюжет "о беспилотниках, которые используются на Украине - беспилотники Bayraktar".

В Кремле в понедельник заявляли, что Москва рассчитывает на то, что российские журналисты, задержанные в Турции, скоро будут отпущены на свободу.