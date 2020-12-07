С российского "самолета Судного дня" могли украсть секретное оборудование

Автор фото, AFP Подпись к фото, Самолет Ил-80. Архивное фото

В полиции подтвердили, что неизвестные вскрыли люки одного из самых секретных военных самолетов России, который стоит на ремонте в Таганроге. СМИ сообщали, что с Ил-80, который эксперты прозвали "самолетом Судного дня", украли электронное оборудование (официально это пока не подтверждено).

Что узнали СМИ

Днем в понедельник сайт телеканала РЕН ТВ сообщил, что в Таганроге во время планового ремонта Ил-80, который специалисты прозвали "самолетом Судного дня", украли важные детали.

По данным телеканала, в пятницу в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева". Он якобы сообщил, что при осмотре Ил-80 обнаружены следы вскрытия грузового люка, а из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков.

"Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны", - рассказал источник РЕН ТВ.

Полиции удалось найти отпечатки пальцев предполагаемых злоумышленников, а также следы их обуви.

Источник Интерфакса тоже рассказал о хищении электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолетов Ил-80.

Источник ТАСС сообщил, что на заводе в Таганроге производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. Самолет находится на регламентных работах с начала 2019 года , уточнил собеседник Интерфакса.

"Неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, - сказал он. - Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций".

В Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") отказались комментировать сообщения СМИ.

Кража оборудования с воздушного пункта управления Вооруженными силами России Ил-80 может привести к утечке секретных и совершенно секретных сведений, считает военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

"Гипотетически может появиться возможность узнать, как технически осуществляется передача указаний по руководству страной и вооруженными силами в случае потенциального конфликта", - полагает эксперт.

Что сказали в полиции

Вечером в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу подтвердили, что в полицию поступило заявление на этот счет.

"В дежурную часть таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - заявили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорил источник Интерфакса. В МВД этот вопрос не прокомментировали.

Что это за самолет и причем тут Судный день

Ил-80 (Ил-86ВзПУ, по классификации НАТО - Maxdome) - воздушный командный пункт, разработанный в конце 1980-х годов ОКБ им. Ильюшина.

Интерфакс называет его одним из наиболее засекреченных самолетов минобороны России. Первый полет Ил-80 совершил в мае 1985 года.

Воздушные командные пункты были названы "самолетами Судного дня" (Doomsday planes) в США. Предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. (Судный день - в переносном смысле конец света, последний день существования мира.)

Самыми известными моделями таких самолетов называют американские E-4B на базе "Боинга 747" и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

9 мая 2010 года Ил-80 принял участие в воздушной части парада в честь 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В мае 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко говорил, что в России были завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 и началась работа по переоборудованию имеющихся самолетов.

В октябре этого года ТАСС со ссылкой на свой источник в самолетостроительной отрасли сообщал, что воздушные пункты управления войсками планируется перенести с Ил-80 на Ил-96-400М.