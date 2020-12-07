Убийцей Фахризаде был робот? Иран утверждает, что по ядерщику стрелял пулемет с искусственным интеллектом

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После гибели физика иранские власти выдвинули несколько версий того, как он был убит

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из пулемета с искусственным интеллектом и спутниковым наведением, заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави. Часть экспертов относится к этой официальной версии скептически.

По словам контр-адмирала Фадави, из оружия было выпущено 13 пуль. Они попали в Фахризаде, проезжавшего по близлежащей дороге в бронированном автомобиле, но не задели сидевшую рядом жену. Пулемет был установлен на припаркованном в отдалении от дороги автомобиле "Ниссан".

Пулемет "навелся на лицо мученика Фахризаде с помощью высокотехнологичной камеры, в нем были применены технологии искусственного интеллекта", - цитирует иранского военачальника агентство Мехр. Четыре пули попали в начальника охраны, который закрыл собой Фахризаде, добавил Фадави.

При этом автономное оружие, по его словам, "контролировалось онлайн с помощью спутника", люди в нападении на конвой Фахризаде не участвовали. Иранское информационное агентство Фарс сообщало, что после убийства Фахризаде автомобиль самоуничтожился при помощи взрыва.

Версия о применении высокотехнологичного оружия звучала и ранее, но сейчас об этом впервые говорит официальное лицо. Независимые источники ее по-прежнему не подтверждают.

Вскоре после гибели Фахризаде, по данным разведки западных стран игравшего важную роль в иранской ядерной программе, власти Ирана обвинили в убийстве Израиль. Израильские власти не признавали свою ответственность, но и не пытались опровергнуть обвинения.

Аналитики отмечают, что убийство физика-ядерщика может помешать восстановлению договора 2015 года между Ираном и шестью крупными государствами - США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией - об ограничении ядерной программы в обмен на смягчение санкций. Ожидается, что новый президент США Джо Байден попытается восстановить договор после того, как от него отказался уходящий американский лидер Дональд Трамп.

Как погиб иранский физик

Фахризаде был застрелен 27 ноября неподалеку от города Абсард в 80 км к востоку от Тегерана, когда ехал из города Ростамкола в бронированном автомобиле под охраной конвоя из трех машин.

После гибели ученого иранские власти выдвинули несколько противоречащих друг другу версий того, как это случилось.

В день убийства иранское министерство обороны заявило, что на конвой напали вооруженные люди, и охрана физика вступила с ними в перестрелку.

Одно из СМИ со ссылкой на свидетелей написало о трех или четырех погибших среди нападавших. Агентство Фарс писало о взрыве автомобиля неподалеку.

Версии множились, но официальной информации было мало. Глава Высшего национального совета по безопасности Ирана на похоронах физика сказал только, что нападавшие прибегли к "особым методам" и воспользовались "электронным оборудованием".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Фахризаде передвигался в бронированном автомобиле в сопровождении трех машин с охраной

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи потребовал отомстить за убийство. В конце прошлой недели израильское радио сообщило, что военные предупредили нескольких физиков-ядерщиков в стране о возможной опасности. Речь, по данным СМИ, идет об экспертах, работавших в израильском ядерном исследовательском центре в Димоне, расположенном глубоко в пустыне Негев.

Правительство Израиля не комментирует эти сообщения. Днем раньше Министерство внутренних дел Израиля рекомендовало гражданам, находящимся на Ближнем востоке и в Африке, проявлять осторожность, предупредив об угрозе "иранских элементов".

Анализ

Зоуи Кляйнман, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий

Заявления о том, что ученый был убит столь высокотехнологичным способом тревожат и отдают антиутопией. Стоит подчеркнуть, что их никто не проверял.

Вопрос использования искусственного интеллекта на поле боя уже давно волнует многих ученых. В 2015-м году покойный профессор Стивен Хокинг стал одним из тысячи представителей научного сообщества, подписавших открытое письмо, призывавшее запретить разработку военного ИИ.

Однако в этом конкретном случае к заявлениям Ирана, кажется, отнеслись скептически.

Аналитик и эксперт по радиоэлектронной борьбе Том Уитингтон говорит, что это заявление можно делить надвое и назвал рассказ Фадави собранием "круто звучащих терминов", призванных показать, что убийство могла осуществить только сильно превосходящая Иран в технологическом плане сила.

Профессор Ноэль Шарки, член коалиции НКО Campaign to Stop Killer Robots, борющейся против автономных систем вооружения, говорит, что если их начнут использовать национальные вооруженные силы, то последствия будет "сложно вообразить".

"Если появятся автономные аппараты, использующие технологию распознания лиц, чтобы идентифицировать и убивать людей, то мы начнем скатываться вниз к полному подрыву мировой безопасности", - говорит он.

Почему именно Фахризаде

Мохсен Фахризаде возглавлял организацию по исследованиям и инновациям при Минобороны страны.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Кто убил "отца иранской ядерной программы" Мохсена Фахризаде

Западные и израильская разведки утверждают, что что он сыграл важную роль в ядерной программе Ирана. Фахризаде, согласно их данным, возглавлял проект "Амад" - тайную ядерную программу, якобы запущенную в Иране в 1989 году.

По информации МАГАТЭ, проект был закрыт в 2003 году, однако в 2018-м премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Фахризаде продолжает работу над программой, продолжающей проект "Амад".

Иран настаивает, что у него нет цели создать ядерное оружие.

В минувшую среду иранский парламент принял закон, запрещающий допуск инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана и предписывающий правительству возобновить программу обогащения урана до 20%, если санкции не будут ослаблены в течение двух месяцев.