Грузовой корабль "Драгон" компании SpaceX успешно состыковался с МКС

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Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Илона Маска успешно состыковался с Медународной космической станцией.

Стыковка произошла в 18:40 по лондонскому времени (21:40 по московскому) и транслировалась на сайте NASA.

Беспилотный грузовой корабль пристыковался к модулю "Гармония" американского сегмента станции рядом с Crew Dragon, доставившим 17 ноября на МКС экипаж из трех американских и одного японского астронавтов.

Это 21-й полет грузового корабля SpaceX с МКС в рамках так называемой коммерческой миссии по снабжению. Аппарат вывели на орбиту в воскресенье днем с помощью ракеты-носителя Falcon 9, после запуска вернувшейся на Землю.

Это был сотый удачный запуск Falcon 9, сообщают в компании.

В миссии снабжения впервые используется грузовой аппарат Dragon новой модели. Его грузоподъемность на 20% выше, чем у предшественника, и он может в два раза дольше пребывать на МКС.