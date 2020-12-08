Вакцинация от Covid-19: первым привитым мужчиной в Британии стал Уильям Шекспир
Во вторник в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год, и, по ее словам, это лучший подарок, который она могла получить.
"Это очень почетно быть первым человеком, привитым от Covid-19, и лучший подарок ко дню рождения. Это значит, что в новом году я наконец смогу видеться с родными и друзьями. Ведь почти весь прошедший год я провела в одиночестве", - сказала жительница Ковентри в центральной части Англии Маргарет Кинан.
Первым мужчиной, получившим дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир. Он поблагодарил персонал больницы за профессионализм и внимание к пожилым людям.
"Расслабляться рано"
Первая партия вакцины Pfizer, закупленная британским правительством, составляет 800 доз, которые будут использованы в ближайшие недели из расчета две дозы на человека.
Предполагается, что всего до конца декабря вакцинацию пройдут 4 млн британцев.
В первую очередь это будут люди старше 80 лет, подопечные интернатов для престарелых и частично работники медучреждений и социальных служб.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал во вторник, что массовая вакцинация - это долгий путь, но он ведет к преодолению той печальной ситуации, в которой оказался весь мир.
При этом он напомнил, что расслабляться рано, и всей стране необходимо проявить единство в соблюдении существующих правил социального поведения.
"Этот вирус смертелен, нам надо держаться всем вместе", - сказал Хэнкок.
Вакцинация - выбор каждого
Вакцина Pfizer рассчитана на две дозы. Второй укол необходимо получить в среднем через 2-3 недели после первого. В большинстве случаев иммунитет к вирусу наступает через 7-10 дней после второй дозы. В редких случаях, при наличии сильного собственного иммунитета - через 21 день после первой.
Эффективность вакцины ее создатели оценивают в 95%. Это связано с тем, что в ходе клинических испытаний несколько привитых все-таки заразились Covid-19. Правда, уточняют в компании Pfizer, все заболевшие к моменту заражения успели получить только первую дозу препарата.
Всего в испытаниях участвовали десятки тысяч человек.
По словам одного из руководителей Британской системы здравоохранения (NHS) профессора Стивена Повиса, вакцинация - это тот редкий случай, когда выражение "начало конца" несет положительный смысл.
Он также объяснил, что получение прививки - совершенно добровольно. Британцы поэтапно будут получать приглашения от NHS в зависимости от социальной и профессиональной приоритетности.
Но совет властей однозначен - вацинацию лучше пройти, так как это наиболее эффективный и безопасный способ вернуться к нормальной жизни.