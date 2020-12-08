Вакцинация от Covid-19: первым привитым мужчиной в Британии стал Уильям Шекспир

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Уильям Шекспир, получив прививку, поблагодарил сотрудников больницы за профессионализм и внимание к пожилым

Во вторник в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год, и, по ее словам, это лучший подарок, который она могла получить.

"Это очень почетно быть первым человеком, привитым от Covid-19, и лучший подарок ко дню рождения. Это значит, что в новом году я наконец смогу видеться с родными и друзьями. Ведь почти весь прошедший год я провела в одиночестве", - сказала жительница Ковентри в центральной части Англии Маргарет Кинан.

Первым мужчиной, получившим дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир. Он поблагодарил персонал больницы за профессионализм и внимание к пожилым людям.

"Расслабляться рано"

Первая партия вакцины Pfizer, закупленная британским правительством, составляет 800 доз, которые будут использованы в ближайшие недели из расчета две дозы на человека.

Предполагается, что всего до конца декабря вакцинацию пройдут 4 млн британцев.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, На следующей неделе Маргарет Кинан исполнится 91 год. Почти весь прошедший год она провела в одиночестве

В первую очередь это будут люди старше 80 лет, подопечные интернатов для престарелых и частично работники медучреждений и социальных служб.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал во вторник, что массовая вакцинация - это долгий путь, но он ведет к преодолению той печальной ситуации, в которой оказался весь мир.

При этом он напомнил, что расслабляться рано, и всей стране необходимо проявить единство в соблюдении существующих правил социального поведения.

"Этот вирус смертелен, нам надо держаться всем вместе", - сказал Хэнкок.

Вакцинация - выбор каждого

Вакцина Pfizer рассчитана на две дозы. Второй укол необходимо получить в среднем через 2-3 недели после первого. В большинстве случаев иммунитет к вирусу наступает через 7-10 дней после второй дозы. В редких случаях, при наличии сильного собственного иммунитета - через 21 день после первой.

Эффективность вакцины ее создатели оценивают в 95%. Это связано с тем, что в ходе клинических испытаний несколько привитых все-таки заразились Covid-19. Правда, уточняют в компании Pfizer, все заболевшие к моменту заражения успели получить только первую дозу препарата.

Всего в испытаниях участвовали десятки тысяч человек.

По словам одного из руководителей Британской системы здравоохранения (NHS) профессора Стивена Повиса, вакцинация - это тот редкий случай, когда выражение "начало конца" несет положительный смысл.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Спутник V" против разработки Pfizer: сравнение вакцин от коронавируса

Он также объяснил, что получение прививки - совершенно добровольно. Британцы поэтапно будут получать приглашения от NHS в зависимости от социальной и профессиональной приоритетности.