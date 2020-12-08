Коронавирус в мире: Европа и США со страхом ждут Рождества, Израиль вводит комендантский час

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эпидемиологи многих стран со страхом ждут Рождества, после которого, по их убеждению, произойдет новый скачок заражаемости

Британия начала вакцинацию пожилых жителей страны, во Франции и других странах Европы число заболевших Covid-19 по-прежнему активно растет, а в Израиле на время праздников вводится комендантский час. Эти и другие новости о ситуации в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 67,7 млн человек, умерли - более 1,5 млн. За время пандемии 43,6 млн пациентов выздоровели.

Вакцинация в Британии

Подпись к фото, Первыми приглашение на прививку получат пожилые люди старше 80 лет

В Великобритании во вторник началась кампания по вакцинации населения. Первая партия вакцины Pfizer, закупленная британским правительством, составляет 800 тыс. доз, которые будут использованы в ближайшие недели из расчета две дозы на человека. Всего до конца месяца от Covid-19 планируется привить порядка 4 млн британцев, а в общей сложности Британия закупила 40 млн доз препарата Pfizer, которых будет достаточно для вакцинации 20 млн человек.

В первую очередь прививки сделают пожилым людям, медикам и сотрудникам домов престарелых. Власти напоминают, что вакцинация - абсолютно добровольное решение, но советуют не пренебрегать возможностью вернуться к нормальной жизни.

Массовую или выборочную вакцинацию также начали власти Австралии, Китая, ОАЭ и России. Управление по контролю за качеством продовольствия и лекарственных средств США (FDA) во вторник проведет экстренное совещание по вопросу скорейшего одобрения вакцины Pfizer/BioNTech для массового употребления. Еще одна американская вакцина производства компании Moderna, как ожидается, будет одобрена на следующей неделе.

Решение Евросоюза об использовании вакцины Pfizer ожидается к концу декабря.

Между тем, британские ученые рассматривают возможность комбинировать разные вакцины против коронавируса для достижения более эффективных результатов.

По словам главного научного советника британского правительства сэра Патрика Уолланса, это вполне стандартный подход, когда речь идет об эпидемиях. Одна вакцина дает иммунной системе первоначальный импульс, а другая выводит ее на максимально высокий уровень, объясняет ученый.

"Но такая система требует скрупулезных проверок и тестирования. Понадобится не один этап клинических испытаний", - сказал Уолланс.

Европа: ситуация не улучшается

У министра внутренних дел Италии Лусианы Ламоргезе выявлен коронавирус, хотя симптомов у нее нет. Накануне она приняла участие в заседании кабинета, на котором все были в масках. Двое ее коллег, сидевшие рядом, ушли в вынужденную изоляцию.

Власти Дании снова вводят жесткие ограничительные меры в 38 городах страны, включая Копенгаген. Со среды прекращают работу бары и рестораны. Большинство школьников возвращаются на онлайн-обучение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Франции констатируют, что последний локдаун не дал ожидаемых результатов

Франция готовится к выходу из локдауна 15 декабря, несмотря на то, что цель сократить ежедневное число заболевших до максимального уровня 5 тыс. человек не достигнута. Распространение вируса удалось сдержать, но каждый день выявляется около 10 тыс. инфицированных.

15 декабря снова откроются кинотеатры, театры и музеи. Семьи смогут отпраздновать Рождество расширенным составом. Но министр здравоохранения страны Жером Саломон призывает французов проявлять рассудительность, так как ситуация во Франции по-прежнему очень серьезна.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан предупредил, что если ежедневное число заболевших в стране не снизится к Рождеству, страну снова ожидают повышенные карантинные меры. В частности, снова будут закрыты все магазины товаров не первой необходимости и компании не жизненно важного значения.

Впервые в новейшей истории Нидерландов отменен традиционный новогодний заплыв на морском курорте Схевенинген на берегу Северного моря в Гааге. Но организаторы предложили энтузиастам инициативу: они готовы прислать самым заядлым купальщикам две банки с морской водой по почте, чтобы те могли устроить заплыв дома. Новогодние купания проводятся уже более 60 лет, в среднем в них принимают около 50 тыс. человек.

В мире боятся праздников

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что ближайшие месяцы будут очень трудными для страны. По его словам, медики все еще пытаются справиться с резким скачком заболеваемости после Дня благодарения, а на носу уже рождественские праздники. США - мировой лидер по числу заболевших и умерших от Covid-19: почти 15 млн и 283,7 тыс. человек соответственно.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В США предрождественские уличные шоу проходят по всей стране, собирая много зрителей

Всю последнюю неделю ежесуточное число заболевших по стране составляло в среднем 194 тыс. человек. Губернаторы Калифорнии и Нью-Йорка - двух густонаселенных штатов на Западном и Восточном побережье - предупреждают о скором кризисе в больницах, который будет выражаться в нехватке коек, аппаратов ИВЛ и персонала.

В Израиле со среды на период декабрьского праздника Ханукка вводится комендантский час с 18:00 до 6 утра. Ханнука - один из самых важных праздников в еврейском календаре, он предполагает большие застолья и многолюдные встречи.

В сентябре Израиль стал первым в мире государством, которое ввело повторный общенациональный локдаун. Въезд в страну для людей без израильского гражданства по-прежнему невозможен. Однако, несмотря на все предпринятые меры, власти не удовлетворены результатами борьбы с эпидемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Израиле коронавирусом заразились 347,4 тыс. человек (при населении около 8,9 млн), умерли - 2 925 инфицированных.