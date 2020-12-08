Дайджест: Британия начинает вакцинацию от Covid-19, главой Пентагона может впервые стать афроамериканец
Британия во вторник первой из западных стран начинает массовую вакцинацию от коронавируса.
Первыми прививки получат представители 10 определенных правительством групп риска - люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.
Всего заказано 40 млн доз вакцины. Первая партия из примерно 800 тысяч вакцин уже доставлена в Британию из Бельгии, где она производится.
Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что этот процесс не будет быстрым, и призвал подолжать соблюдать ограничения и правила гигиены.
Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации - небольшую карточку, на которой будут указаны имя и фамилия, а также дата получения первой и второй инъекций.
Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения.
Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.
Массовую вакцинацию от коронавируса накануне начали и в России (в Москве это произошло чуть раньше - 5 декабря).
Первыми ее также должны получать люди из групп риска, однако, как выяснили журналисты Би-би-си, привиться по сути может любой желающий.
Мы также собрали ответы на основные вопросы о том, как проходит вакцинация в России.
Власти Китая и Непала во вторник утром объявят совместные результаты измерения высоты Эвереста - высочайшей вершины планеты.
Такая необходимость возникла после землетрясения в Непале в апреле 2015 года. Некоторые ученые предполагали, что высота вершины в результате могла уменьшиться примерно на один дюйм (2,54 см).
Официальная высота Эвереста, установленная в 1954 году - 8 848 метров, однако Китай в 2015 году в одностороннем порядке "уменьшил" ее до 8 844,04 метра.
Победивший на выборах президента США Джо Байден намерен назначить главой Пентагона отставного генерала Ллойда Остина, пишет издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника, а также другие американские СМИ. Если эта информация подтвердится, Остин станет первым чернокожим министром обороны в истории страны.
Остин стал первым афроамериканцем, командовавшим дивизией в боевых действиях, и был главой центрального командования вооруженных сил США. Он ушел в отставку в 2016 году, и в последние дни его называли одним из главных претендентов на должность главы Пентагона.
О назначении Остина может быть объявлено уже во вторник утром, пишет издание.
Ранее Байден сообщил о назначении главой аппарата Белого дома Рона Клайна, который ранее занимал пост его советника. Ключевую должность госсекретаря займет Энтони Блинкен, работавший заместителем главы госдепартамента при Бараке Обаме и хорошо знакомый с Байденом последние два десятка лет.
Советником президента по национальной безопасности станет Джейк Салливан, а представителем США при ООН - Линда Томас-Гринфилд.
До окончательного выхода Британии из ЕС остается меньше месяца, и шансы на подписание торгового соглашения тают с каждым днем. Стороны не могут договориться по некоторым ключевым положениям.
Чтобы попытаться разрешить ситуацию, британский премьер-министр Борис Джонсон отправится на переговоры в Брюссель, где встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Financial Times.
"Мы не добились какого-то ощутимого прогресса, - сообщил изданию высокопоставленный британский чиновник. - Ясно, что теперь политический процесс должен продолжаться. Хотя мы не считаем процесс завершенным, ситуация сложилась очень непростая, и есть все шансы, что мы не добьемся результата".
В понедельник Джонсон и фон дер Ляйен 45 минут общались по телефону, но в итоге лишь договорились, что их главные переговорщики составят список остающихся разногласий, чтобы политики могли обсудить их при личной встрече, которая может состояться в среду перед заседанием Совета Европы.
Тот факт, что переговоры продолжаются, несмотря на разногласия о конкуренции, рыболовстве и управлении торговыми сделками, вселяет некоторую надежду на то, что соглашение все еще возможно, отмечает FT.
Принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday, обвинив его в клевете, пишет Guardian.
Как сообщается, причиной его недовольства стала октябрьская статья газеты, в которой утверждалось, что принц перестал контактировать с королевской морской пехотой после того, как в марте официально перестал выполнять свои королевские обязанности.
Принц Гарри служил в армии 10 лет и за это время совершил две командировки в Афганистан.
В январе он принял решение отойти от королевских дел и переехать в США со своей семьей и отказался от своих почетных воинских званий, в частности, лишившись звания генерал-капитана морской пехоты.
Это не единственное судебное разбирательство, которое инициировали герцог и герцогиня Сассекские. Меган подала в суд на ту же газету Mail on Sunday из-за публикации ее писем отцу в 2018 году.
Помимо этого принц Гарри судится с таблоидами Sun и Daily Mirror из-за предполагаемого взлома телефона. Он считает, что эти издания получили доступ к его голосовой почте.
Также в июле выяснилось, что чета подала в суд на папарацци в Калифорнии, которые якобы использовали беспилотники, чтобы получить фотографии их сына Арчи в доме в Лос-Анджелесе, сообщает газета.
Производитель мебели Ikea спустя 70 лет прекращает выпуск своего бумажного каталога, который стал одним из самых массовых ежегодных изданий в мире.
Компания заявила, что печатным каталогом пользуется все меньше покупателей, поскольку люди предпочитают выбирать товары и совершать покупки в интернете.
В 2016 году было выпущено 200 млн копий каталога, что стало рекордом. Публикация каталога тиражом в 40 млн экземпляров в следующем году станет последней.
Создателем первого выпуска каталога в 1951 году стал сам основатель Ikea Ингвар Кампрад.
Почитайте о том, как карантинные ограничения во всем мире повлияли на статистику разводов и расставаний.
- Наш канал в YouTube
- Предыдущие дайджесты - здесь
Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов