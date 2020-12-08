Дайджест: Британия начинает вакцинацию от Covid-19, главой Пентагона может впервые стать афроамериканец

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Британию уже завезли 800 тысяч доз вакцины

Британия во вторник первой из западных стран начинает массовую вакцинацию от коронавируса.

Первыми прививки получат представители 10 определенных правительством групп риска - люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.

Всего заказано 40 млн доз вакцины. Первая партия из примерно 800 тысяч вакцин уже доставлена в Британию из Бельгии, где она производится.

Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что этот процесс не будет быстрым, и призвал подолжать соблюдать ограничения и правила гигиены.

Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации - небольшую карточку, на которой будут указаны имя и фамилия, а также дата получения первой и второй инъекций.

Автор фото, AFP Подпись к фото, По задумке властей, эта карточка поможет не забыть о необходимости второй инъекции

Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения.

Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

Массовую вакцинацию от коронавируса накануне начали и в России (в Москве это произошло чуть раньше - 5 декабря).

Первыми ее также должны получать люди из групп риска, однако, как выяснили журналисты Би-би-си, привиться по сути может любой желающий.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Справку с работы не спрашивали”: кого прививают от ковида в Москве

Мы также собрали ответы на основные вопросы о том, как проходит вакцинация в России.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В результате землетрясения высота Эвереста могла уменьшиться

Власти Китая и Непала во вторник утром объявят совместные результаты измерения высоты Эвереста - высочайшей вершины планеты.

Такая необходимость возникла после землетрясения в Непале в апреле 2015 года. Некоторые ученые предполагали, что высота вершины в результате могла уменьшиться примерно на один дюйм (2,54 см).

Официальная высота Эвереста, установленная в 1954 году - 8 848 метров, однако Китай в 2015 году в одностороннем порядке "уменьшил" ее до 8 844,04 метра.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сам Остин пока не комментирует возможное назначение

Победивший на выборах президента США Джо Байден намерен назначить главой Пентагона отставного генерала Ллойда Остина, пишет издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника, а также другие американские СМИ. Если эта информация подтвердится, Остин станет первым чернокожим министром обороны в истории страны.

Остин стал первым афроамериканцем, командовавшим дивизией в боевых действиях, и был главой центрального командования вооруженных сил США. Он ушел в отставку в 2016 году, и в последние дни его называли одним из главных претендентов на должность главы Пентагона.

О назначении Остина может быть объявлено уже во вторник утром, пишет издание.

Ранее Байден сообщил о назначении главой аппарата Белого дома Рона Клайна, который ранее занимал пост его советника. Ключевую должность госсекретаря займет Энтони Блинкен, работавший заместителем главы госдепартамента при Бараке Обаме и хорошо знакомый с Байденом последние два десятка лет.

Советником президента по национальной безопасности станет Джейк Салливан, а представителем США при ООН - Линда Томас-Гринфилд.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Отсутствие торгового соглашения может обернуться коллапсом на границах

До окончательного выхода Британии из ЕС остается меньше месяца, и шансы на подписание торгового соглашения тают с каждым днем. Стороны не могут договориться по некоторым ключевым положениям.

Чтобы попытаться разрешить ситуацию, британский премьер-министр Борис Джонсон отправится на переговоры в Брюссель, где встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Financial Times.

"Мы не добились какого-то ощутимого прогресса, - сообщил изданию высокопоставленный британский чиновник. - Ясно, что теперь политический процесс должен продолжаться. Хотя мы не считаем процесс завершенным, ситуация сложилась очень непростая, и есть все шансы, что мы не добьемся результата".

В понедельник Джонсон и фон дер Ляйен 45 минут общались по телефону, но в итоге лишь договорились, что их главные переговорщики составят список остающихся разногласий, чтобы политики могли обсудить их при личной встрече, которая может состояться в среду перед заседанием Совета Европы.

Тот факт, что переговоры продолжаются, несмотря на разногласия о конкуренции, рыболовстве и управлении торговыми сделками, вселяет некоторую надежду на то, что соглашение все еще возможно, отмечает FT.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Принц Гарри во время прохождения военной службы совершил две командировки в Афганистан

Принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday, обвинив его в клевете, пишет Guardian.

Как сообщается, причиной его недовольства стала октябрьская статья газеты, в которой утверждалось, что принц перестал контактировать с королевской морской пехотой после того, как в марте официально перестал выполнять свои королевские обязанности.

Принц Гарри служил в армии 10 лет и за это время совершил две командировки в Афганистан.

В январе он принял решение отойти от королевских дел и переехать в США со своей семьей и отказался от своих почетных воинских званий, в частности, лишившись звания генерал-капитана морской пехоты.

Это не единственное судебное разбирательство, которое инициировали герцог и герцогиня Сассекские. Меган подала в суд на ту же газету Mail on Sunday из-за публикации ее писем отцу в 2018 году.

Помимо этого принц Гарри судится с таблоидами Sun и Daily Mirror из-за предполагаемого взлома телефона. Он считает, что эти издания получили доступ к его голосовой почте.

Также в июле выяснилось, что чета подала в суд на папарацци в Калифорнии, которые якобы использовали беспилотники, чтобы получить фотографии их сына Арчи в доме в Лос-Анджелесе, сообщает газета.

Автор фото, AFP

Производитель мебели Ikea спустя 70 лет прекращает выпуск своего бумажного каталога, который стал одним из самых массовых ежегодных изданий в мире.

Компания заявила, что печатным каталогом пользуется все меньше покупателей, поскольку люди предпочитают выбирать товары и совершать покупки в интернете.

В 2016 году было выпущено 200 млн копий каталога, что стало рекордом. Публикация каталога тиражом в 40 млн экземпляров в следующем году станет последней.

Создателем первого выпуска каталога в 1951 году стал сам основатель Ikea Ингвар Кампрад.

Автор фото, Getty Images

Почитайте о том, как карантинные ограничения во всем мире повлияли на статистику разводов и расставаний.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Латвии изобрели робота, истребляющего сорняки лазером