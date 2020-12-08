В Госдуме предложили засекретить данные силовиков

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому можно будет запретить разглашать третьим лицам данные о сотрудниках правоохранительных органов и военных, даже если угроза для их жизни отсутствует.

С такой иницитивой выступили единоросы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин, а также депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев.

Сейчас законодательство позволяет силовым службам относить к конфиденциальной информации данные своих сотрудников только в случае, если есть угроза их жизни или имуществу в связи с исполнением служебной деятельности.

Авторы законопроекта предлагают разрешить силовым структурам засекречивать информацию о своих сотрудниках, их семьях и имуществе, даже если угрозы для их жизни нет.

Согласно документу, перечень сотрудников, данные о которых должны быть конфиденциальны, будет определяться руководителем "органа, обеспечивающего безопасность".

"Перечень будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты", - отмечается в тексте законопроекта.

Сейчас в законе среди лиц, подлежаших госзащите, перечислены, в частности, военные, судьи, прокуроры, сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, Следственного комитета и СВР.

"В настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в информационнотелекоммуникационных сетях сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих", - пишут авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

Помимо этого в документе также предлагается запретить гражданам и организациям разглашать сведения из запросов, которые им направили правоохранительные органы. Таким образом, человеку или компании, к которым следствие обратилось с каким-либо запросом во время расследования, нельзя будет ничего об этом рассказывать.

"Это и сейчас де-факто серая зона, но теперь прямо будут предупреждать, видимо. Но там есть лазейка - запрет не распространяется на информацию, изложенную в жалобах на действия лиц, проводящих ОРМ. Так что если очень хочется разгласить, можно подать жалобу, изложив в ней все, и опубликовать", - говорит юрист международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

"Очевидное вмешательство" в работу СМИ

Адвокат "Агоры" Станислав Селезнев в разговоре с Би-би-си назвал законопроект "очевидным вмешательством" в право СМИ и иных некоммерческих организаций на общественный контроль.

"Поддержка открытости публичных лиц, к которым относятся чиновники, судьи и, что немаловажно, сотрудники и руководители силовых структур (за исключением агентов, работающих под прикрытием) является обязательством властей в рамках обеспечения предусмотренного статьёй 10 (Конвенции о защите прав человека и основных свобод) права свободно получать любую информацию и распространять её", - сказал он.

Гайнутдинов также считает, что законопроект усложнит работу СМИ.